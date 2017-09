KrF: – Vi garanterer ikke fire år til en blåblå regjering

– Vi ville bytte plassen med Frp i regjering, men hvis det ikke går så går vi i opposisjon. Det betyr at vi vil være en konstruktiv opposisjon og det betyr at vi går fra sak til sak, sier hun.

Bollestad sier at det har kostet dem dyrt å være et støtteparti, og at en av grunnene til at de ikke ønsker å gå inn i en regjering der Frp er med, er fordi KrF den siste perioden har hatt en stor avstand til noen av sakene som har vært viktig for dem.

– Samtidig vil jeg si at vi har fått til mye sammen med denne regjeringen, så det er ikke svart-hvitt, men når det kommer til stykke, så har vi valgt å si at vi ikke ønsker en ny samarbeidsavtale eller å gå inn i regjering. Det betyr at vi skal være et konstruktivt opposisjonsparti, hvis Erna velger å ha Frp i regjeringen.

– Kan bli en krevende situasjon for Erna

Nå ligger det an til å bli harde forhandlinger før det endelige regjeringsalternativet er klart. Valgforsker og statsviter Bernt Aardal, tror spesielt Frp kan bli nødt til å ofre mye.

– KrF vil ikke lenger være et støtteparti for regjeringen, og jeg regner med at Venstre har den samme innstillingen. Det betyr at det blir en mer krevende situasjon for Solberg når de to partiene ikke lenger stemmer for alle forslag regjeringen kommer med, sier statsviter og valgforsker Bernt Aardal.

SAMTALER: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen. Det ligger an til å bli harde forhandlinger før det endelige regjeringsalternativet er klart. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg har allerede invitert de fire borgerlige partiene til samtaler. Valgforskeren tror særlig det vil bli hard kamp om saker som er viktige for Frp.

– Regjeringspartiene kan måtte strekke seg langt

– Høyre og Frp må få beskjed fra Venstre og KrF hvilke saker de kan støtte, og hvilke de ikke vil støtte. Så kommer statsbudsjettet som regjeringen må et flertall for. Det vil være veldig overraskende dersom Venstre og KrF ikke vil støtte budsjettet, men de vil trolig selge seg dyrt. Regjeringspartiene kan bli nødt til å strekke seg lenger enn sist, mener han.

Begge de to regjeringspartiene går noe tilbake fra forrige valg. Aardal tror gjenvalget har gitt Høyre og Frp mer selvtillit. Det kan gjøre det tyngre å gi etter i saker som er viktige for partiene.

TØFT: Bernt Aardal, professor i statsvitenskap, tror regjeringspartiene kan måtte strekke seg langt i forhandlinger med Venstre og KrF. Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Tror fornyet tillit gir selvtillit

– Valgresultatet for Høyre og Frp blir tolket som støtte til politikken de har ført. Særlig Frp har lyktes med å kjøre frem innvandringspolitikken i valgkampen. Det er ingen grunn til å tro at de vil dempe ned politikken sin. Valget har nok gitt både Høyre og Frp mer selvtillit, tror Aardal.

Han tror likevel ikke at samtalene og eventuelle forhandlinger vil bety noen stor dramatikk.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli veldig dramatisk fremover. Med tanke på at hverken MDG eller Rødt kom på vippen, er det er ikke aktuelt med mistillitsforslag. Ballen er på de borgerliges banehalvdel. Det blir spennende å se om partiene finner sammen, eller om de blir enda mer splittet, sier han.

– KrF må finne tilbake til sentrumsidentiteten sin

Nestleder i Ap, Trond Giske, mener KrF må finne tilbake til sentrumsidentiteten sin, og at det er der hjertet til KrF-velgerne ligger.

– Jeg har opplevd i perioden som har vært at KrF har stått nær oss i mange saker. Før har Høyre/Frp kunne fått flertall med bare venstre eller bare KrF. Nå som de er avhengig av begge blir det en veldig annerledes situasjon.

– Jeg kjenner KrF godt nok til å vite at når de nå fristiller seg fra Høyre/Frp-regjeringen, så kommer de til å stemme etter sin egen overbevisning og sitt eget hjerte. Da vet jeg at vi på rødgrønn side kan finne sammen på ganske mange saker, sier han.