Gir etter for presset og senker eiendomsskatten: – Glad de tar til vett

Debatten om eiendomsskatt har rast i Bodø etter at kommunen retakserte boligene, noe som førte til at enkelte fikk kraftig økning i eiendomsskatten.

– Også vi som sitter i den sakkyndige nemnda har registrert kritikken. Vi er ikke upåvirkelige, sier nemndas leder Jon Tørset.

Sist uke vedtok bystyret å øke bunnfradraget til 500.000 kroner, noe som vil innebære noe lavere eiendomsskatt for innbyggere. I dag ble det klart at kommunen redusere eiendomsskatten i kommunens ytterkanter. Saken skal behandles etter påske.

Endrer soneinndelingen

– Soneinndelingen og sonefaktoren for eiendomsskatt i Bodø kan komme til å bli endret i enkelte deler av kommunen. Sakkyndig nemnd har nå bedt administrasjonen om å gjøre en avklaring på nye grenser før nemnda i neste møte over påske skal gjøre endelig vedtak, sier leder av nemnda, Jon Tørset.

Områdene som nemnda har sett på og som er aktuelle for lavere faktor for boliger er Nordsida fra Geitvågen til og med Festvåg, Hopen, Naurstadhøgda til kommunegrensa til Fauske, Ersvikelva til Saltstraumen og Misvær/Skjerstad fra Kvikstadheia.

– Vi har sett at sonefaktoren har slått noe uheldig ut i deler av kommunen, og skal vi nå se på mulige endringer av disse. Det er ikke vedtatt hvilken faktor det blir i de enkelte områder, men det kommer til å bli en merkbar lavere eiendomsskatt for boliger i disse områdene, sier Tørset.

– Betydelig nedgang

NRK har tidligere fortalt om småbarnsmoren Marianne Ilstad på Mjelle utenfor Bodø, som må ta datteren delvis ut av barnehagen for å få råd til å betale eiendomsskatten på 21.000 kroner.

Ifølge Tørset er hun og familien blant dem som nå får en betydelig reduksjon i eiendomsskatten.

– Dersom dette blir vedtatt blir det en betydelig reduksjon, men hvor mange prosent og kroner kan jeg ikke si her og nå, sier han til NRK.

– Glad de gir etter for presset

– Jeg er glad for at de gir etter for presset, men det har tatt altfor lang tid, sier Marianne Ilstad. Foto: Malin Nygård Solberg

Marianne Ilstad deltok i NRK-programmet Debatten sist uke på NRK1, hvor hun sa sin hjertens mening om nivået på eiendomsskatten i Bodø.

Familien på fem bygde selv huset sitt i landlige omgivelser på Mjelle, omtrent 2,5 mil utenfor Bodø sentrum. Betydelig innsats gjorde at prislappen var til å leve med. Totalt bygde de for to millioner. Kommunen mener den er verdt 4,5 og øker eiendomsskatten deres fra null til 21.000 kroner.

– Bør se på hele kommunen

– Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke har noe imot å bidra til fellesskapet, men den regningen kom som et slag i magen. Jeg er glad de har lyttet til befolkningen, men jeg mener de bør gå enda lenger og se på hele kommunen – ikke bare oss i ytterkantene. Det bor småbarnsfamilier og pensjonister i bykjernen også som blir hardet rammet av eiendomsskatten, sier Ilstad.

Nemnda startet i dag også behandlingen av klager og skal fortløpende ta stilling til de vel 1500 klager som til nå har kommet inn. Fristen for å klage er 10. april.