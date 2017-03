Fikk redusert eiendomsskatten med 1000 kroner: – En dråpe i havet

Debatten om eiendomsskatt har rast i Bodø etter at kommunen retakserte boligene, noe som førte til at enkelte fikk kraftige økning i eiendomsskatten.

I dag vedtok politikerne i Bodø å øke bunnfradraget på eiendomsskatten fra 300.000 til 500.000 kroner. Forslaget kom fra Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne, og tilsvarer som NRK fortalte i går en reduksjon på 980 kroner pr. bolig.

– En dråpe i havet

NRK har tidligere skrevet om småbarnsmoren Marianne Ilstad på Mjelle utenfor Bodø, som må ta datteren delvis ut av barnehagen for å få råd til å betale eiendomsskatten på 21.000 kroner. Vedtaket i bystyret i dag gjør at gigantregninga reduseres med en fattig tusenlapp.

– Det er flott at de begynner et sted, men for meg blir dette er dråpe i havet. Bystyrepolitikerne burde økt bunnfradraget mer, og revurdert soneinndelingen, sier Ilstad.

Skal delta i Debatten

– Det er viktig å få fram at mange blir veldig hardt rammet. Vi er mange som må gjøre drastiske endringer for å få hverdagen til å gå rundt, sier Marianne Ilstad. Foto: MALIN NYGÅRD SOLBERG / NRK

I 2006 bladde norske boligeiere opp 2 milliarder kroner i eiendomsskatt for bolig og fritidshus, mens i fjor var tilsvarende beløp i fjor 6 milliarder kroner.

Økningen kommer både i form av at flere kommuner har innført eiendomsskatt og at takstene har økt. De neste årene er det også ventet at takstene kan øke ytterligere, når flere kommuner får muligheten til å innhente en ny takst.

Marianne Ilstad har fått mange støtteerklæringer etter at hun sto fram med historien sin i NRK. I kveld skal hun delta i debattprogrammet Debatten på NRK1 for å si hva hun mener.

– Det er viktig å få fram at mange blir veldig hardt rammet. Vi er mange som må gjøre drastiske endringer for å få hverdagen til å gå rundt. Flere har fortalt at de må kutte SFO og barnehage for å betale eiendomsskatten. Noen har fått utgifter på 50.000 ekstra i året. Det er ikke greit, sier hun.

Det hun reagerer mest på er argumentet fra den politiske ledelsen i Bodø er at pengene fra eiendomsskatt skal gå til barn og unge.

– Det er jo barna det går ut over. Datteren min kan fortsatt ikke gå full uke i barnehagen, selv med reduksjonen, sier Ilstad.

Ordføreren fornøyd

Ordfører Ida Pinnerød håper vedtaket i bystyret er et tilstrekkelig tiltak for dem som sliter med å betale eiendomsskatten. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er fornøyd med vedtaket i bystyret.

– Vi har også vedtatt av vi får en sak om retningslingslinjene for helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt i bystyremøtet i juni. Jeg er veldig glad for at vi har landet på dette nå, og tror at det vil gjøre mye bra. Det er viktig å huske på at klagebehandlingen pågår, og det er en prosess som vil ta litt tid de neste månedene, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap) i Bodø.

Hun håper vedtaket i bystyret er et tilstrekkelig tiltak for dem som sliter med å betale eiendomsskatten.

– Det er viktig å huske på at eiendomsskatten er et viktig virkemiddel for kommunen for å finansiere viktige velferdstilbud.

– Et tafatt vedtak

– Eiendomsskatten er fortsatt økt med 153 millioner kroner på to år, og det er mye, sier Allan Ellingsen (Frp).

Opposisjonspolitiker Allan Ellingsen i Frp synes vedtaket er tafatt.

– Man krever fortsatt inn nesten akkurat like mye eiendomsskatt fra alle hus, leiligheter og eiendommer i Bodø. Vedtaket gjør at det fortsatt vil bli veldig utfordrende for mange å betale.

Bodø kommune har et budsjett på over fire milliarder kroner, som Ellingsen mener burde være et greit handlingsrom for en kommune på Bodøs størrelse.

– Vi må prioritere innenfor denne rammen og ikke sende regningen til innbyggerne. Det er grovt urettferdig og rammer de som har minst.