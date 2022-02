Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden starten av januar har smittetallene skutt i været. Bare på ett døgn har FHI registrert 25.000 nye smittetilfeller.

Det merker de også i mange av landets barnehager, ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– Nå er det en veldig krevende situasjon i mange barnehager i hele landet. Vi får mange henvendelser fra barnehager som sliter med å opprettholde et normalt tilbud, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.

Allerede har mange redusert tilbudet og driver med reduserte åpningstider, men PBL frykter det kan bli verre.

– Nå står vi foran noen uker hvor det er ventet at smitten vil gå opp og sykefraværet blir større. Det betyr at tilbudet mange plasser kan kollapse.

Ba om å holde barn hjemme

I den siste ukesrapporten fra Bodø kommune, slår de fast at fraværet i barnehagene er på et veldig høyt nivå.

I flere barnehager er det behov for redusert åpningstid grunnet fravær hos ansatte. Nå vurderer kommunen å innføre rødt nivå for barnehagene i Bodø.

Kommunen går også ut og etterlyser pensjonister med bakgrunn fra sektoren som kan ta vikaroppdrag.

En av barnehagene som er rammet er Norlandia Stordalen barnehage.

– Vi har ikke klart å holde full åpningstid hver dag. Jeg har vært nødt til å be de som ikke har samfunnskritisk yrke om å holde ungene hjemme, sier daglig leder Rita Mikalsen Grøtheim.

Daglig leder Rita Mikalsen Grøtheim har selv måttet gå fra kontoret til lekeplassen for å få det til å gå rundt i barnehagen. Foto: Barbro Andersen / NRK

10 av 12 ansatte har hatt korona

Av personalet på 12, er det kun 2 som ikke har hatt korona. Ungene har stort sett holdt seg friske, og det har vært lite bekreftelser på positiv smitte blant barna. Det er i hovedsak personalet det har gått ut over.

Rita Grøtheim tror tida fremover kan bli ekstra tøff for de større barnehagene. Foto: Barbro Andersen / NRK

– De siste tre ukene har vært ganske heftig. Vi startet med ei uke hvor vi fikk omgangssyke blant personalet. Så kom koronaen. Vi hadde først ei uke der over halvparten av personalet var borte. Da de var tilbake, falt de resterende bort.

Fra og med i dag har barnehagen hatt vanlige åpningstider.

De har omsider fått tak i to vikarer. I tillegg har barnehagestyreren selv vært nødt til å jobbe ute i avdelingene for å få det til å gå opp.

Fortsatt er 5 av 12 ansatte ute med korona-sykdom.

– Jeg vil skryte av gjengen som står på for barnehagen. Samtidig tar foreldrene det på en positiv måte. De er veldig imøtekommende og det virker som at alle har forståelse for situasjonen vi står i.

Marius Iversen i PBL mener barnehagene trenger handlingsrom for å kunne justere tilbudet i takt med smittetrykk. Foto: Barbro Andersen / NRK

Gjenåpning har gitt smittehopp

Smitten har ifølge barnehagestyreren økt i takt med gjenåpningen.

Mens smitten øker på blant annet sykehjem og institusjoner, meldte FHI nylig at det kan gå mot full gjenåpning.

– I dagens situasjon er det normalt ikke nødvendig av smittevernhensyn å innføre tiltak i barnehager, skriver Frode Forland, Fagdirektør i FHI, i en e-post til NRK.

Han skriver videre at problemer med å drifte barnehagene normalt har vært et problem flere ganger i pandemien. Også ved utbrudd av norovirus eller influensa.

– Dersom det blir store utbrudd lokalt, må man kanskje for en kort periode regulere åpningstid og kapasitet.

Frykter at de ikke kan gi tilbud til samfunnskritisk personell

Marius Iversen i PBL beundrer at Stordalen greier å holde dørene åpne selv med 5 ansatte fortsatt ute. Likevel mener han at noe må gjøres.

– Regjeringen må komme på banen med nye, midlertidige regler som gir barnehagene større anledning til å justere tilbudet i tråd med de lokale forholdene.

Han mener at barnehagene trenger handlingsrom for å kunne justere tilbudet gjennom kortere åpningstider og midlertidig stenging av avdelinger i kortere perioder.

– Det er viktig at barnehagene gis verktøy for å holde et tilbud, i alle fall til de som har et absolutt behov. Hvis det bryter helt sammen, vil mange barnehager heller ikke greie å ha et tilbud til samfunnskritisk personell.

