Therese fikk barn under pandemien – etter gjenåpningen kom «forkjølelsessjokket»

FHIs egne tall viser at det fra uke 32 til 35 var en kraftig økning i rapportert forekomst av forkjølelsessymptomer i Norge.

Gjenåpningen 24. september har også gjort sitt. Flere blir syke av de «vanlige» sykdommene igjen.

– Det er en økning i påvisninger de siste ukene av vanlige luftveis- og forkjølelsesvirus, blant annet parainfluensavirus som kan gi influensalignende plager, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Avstand, sprit og forsiktighet har gjort nordmenns immunforsvar dårlig trent. Flere blir nå forkjølet – og FHI følger nøye med på situasjonen.

Frisk hele 2020

Den siste ukesrapporten fra FHI viser blant annet:

Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen ligger stabilt høyt, og konsultasjoner for akutt luftveisinfeksjon har økt de siste ukene.

Forekomst av andre luftveissagens er fortsatt høy.

Andel positive prøver for rhinovirus ligger fremdeles svært høyt med ca. 70 prosent.

Andel positive prøver for parainfluensavirus er stabilt med uken før (39 prosent), mens det har vært en ytterligere økning i påvisninger av RS-virus.

Det understrekes at influensa ikke er i sirkulasjon ennå.

Therese Korsvik Berger fikk sitt første barn i januar 2020. Barnet ble nærmest født inn i en verden der man skånes for all normal smitte.

Da Norge åpnet opp fikk Berger og familien et lite sjokk.

– Gjennom hele 2020 hadde vi ikke en eneste sykedag. Vi hadde ikke antydning til forkjølelse, kvalme eller influensa. Det var helt tydelig at restriksjonene vi levde under fungerte, sier hun til NRK.

Therese Korsvik Berger forteller at hele familien ble syk da Norge åpnet opp igjen. Foto: Daniel Hung Hansen / NRK

– Så åpnet samfunnet opp – og der ble vi liggende i 14 dager. Vi har vært syke hele gjengen.

Hun forteller at dette virker å være en vanlig utvikling for familier med små barn.

– Alle vi snakker med som har barn er syke. Alle syter og klager, og alle har hatt en runde med tidenes forkjølelse.

– Hvorfor tror du dere blir syke nå?

– Gjennom pandemien har vi spritet hendene før hvert butikkbesøk, har ikke tatt noen i hånda, og har knapt turt å klemme bestemor. Før var det få folk på typiske arrangementer der man møter andre barn, som åpen barnehage. På den lille tiden Norge har vært åpen har vi møtt langt flere snufsete barn der.

Ifølge Hessevik i FHI er det helt naturlig at flere nå blir syke.

En viktig overgangsfase

Mindre utsettelse for smittestoffer gjør nemlig at immunforsvaret blir svekket.

– Gjennom pandemien har det vært en lang periode med kun noen få luftveissmittestoffer i sirkulasjon. Det har gjort at immunsystemet vårt er litt ute av trening i å håndtere disse. Det er derfor naturlig at mange vil få luftveisinfeksjoner i møte med disse smittestoffene når Norge åpner og vi har mer kontakt med hverandre, sier Hessevik Paulsen.

Avstand og strenge regler har gjort at vi ikke er blitt utsatt for de vanlige smittestoffene. Nå kan dette føre til at flere blir syke etter pandemien. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Vi går nå inn i en periode hvor har mer kontakt med hverandre og dermed også lettere smitter andre, og smittes selv. Det er forventet at vi kan bli noe hyppigere syke i tiden fremover enn i tiden før koronaviruspandemien kom til Norge.

– Utviklingen i smittetrykket må vi følge med på – da noen av disse smittestoffene kan gi alvorlig sykdom.

– Under pandemien var terskelen for å holde seg hjemme svært lav. Er den fortsatt det?

Trine Hessevik i FHI sier til NRK at de ser en økning i sykdommer knyttet til vanlig luftveis- og forkjølelsesvirus. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi er i en overgangsfase hvor det fortsatt er viktig å ha kontroll på koronasituasjonen i Norge, men samtidig må vi tenke på omfanget av øvrig luftveissmitte. De fleste smittestoffene gir som regel og hos de fleste mild sykdom. Smittestoffene kan imidlertid i noen tilfeller føre til alvorlig sykdom, svarer Hessevik Paulsen og legger til:

– Derfor har FHI laget mer spesifikke smittevernråd som vi tror det vil være nødvendig å forholde seg til i overgangsfasen til en enda mer normal hverdag.

Flere vil med andre ord bli syke, og ha syke barn. Om det skulle være noen trøst er antall omsorgsdager doblet ut 2021.

Respekter sykedager

Etter en lang pandemi er det mange som endelig kan komme tilbake på kontorene. Noen har også arbeid å ta igjen – og da kan det blir travelt om vedkommende eller barna blir syke.

– Alle skal rekke å gjøre alt på jobb, men så blir ungene syke. Jeg ser på folk rundt meg at det er stor frustrasjon for at man ikke får gjort de arbeidsoppgavene som er forventet, sier Korsvik Berger.

Etter å ha vært hjemme med sykt barn åtte dager i strekk, la hun søndag ettermiddag ut en post på Facebook der hun tok opp at folk må ha respekt for, og ta hensyn til, at mange vil være hjemme med sykt barn i tiden fremover.

Vaksinen gjør at vi kan åpne Norge igjen. Det medfører at flere blir smittet av andre sykdommer. Foto: Ola Helness / NRK

– Det var et lite hjertesukk. En liten hilsen til alle som ikke har småbarn om at det kan være heftig. Og kanskje spesielt heftig for oss som har hatt Antibac og meter som nærmeste venn siden pandemien brøt ut.

– Vis forståelse og tålmodighet. Mange arbeidsgivere har vært veldig dyktige på dette under pandemien, men nå må de forsette når de vanlige sykdommene kommer.

– Tror du terskelen for å være hjemme er blitt høyere igjen?

– Jeg tror fortsatt at terskelen er litt lavere for å holde ungene hjemme, men den er ikke der den var under pandemien. Det er jeg helt sikker på.