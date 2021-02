– Vi ønsker at fergene skal være en del av veien og gratis for alle enten det er riksvei- eller fylkesveisamband. Tenk hvor viktig det blir for næringslivet som i stedet for å punge ut enorme summer til å betale ferjebilletter i stedet kan bruke penger på å reinvestere i egen bedrift, sier Sylvi Listhaug til TV 2.

Dermed overbyr de altså Arbeiderpartiet, som i januar lovte å halvere prisene på 120 strekninger.

Prislappen for en halvering av prisen vil være 1,5 milliarder kroner. Penger Arbeiderpartiet vil hente blant annet ved hardere skatt til de rikeste.

Sylvi Listhaug og Frps lovnad vil være dobbelt så dyr, og vil altså koste om lag 3 milliarder kroner.

Til TV 2 forklarer Listhaug hvor Frp skal hente pengene fra.

– Vi er et rikt land og kvier oss ikke for å bruke penger fra Oljefondet. Frp er ikke redd for å bygge landet og da må vi omdisponere innenfor statsbudsjettet.

Frps nestleder mener også det er realistisk innfri et slikt løfte i løpet av neste stortingsperiode.

– Skulle bare mangle

Kjell-Børge Freiberg er vesteråling og stortingsrepresentant for Frp i Nordland. Han forteller at forslaget er spesielt viktig i hans hjemfylke.

Kjell-Børge Freiberg. Foto: NRK

– Dette skulle bare mangle. Hvis vi ser på Nordland og den kysten vi har, så er fergene en livsnødvendighet, men også en stor kostnad. Vi mener det er storsamfunnet som må ta den kostnaden, sier han til NRK.

Han understreker også at det er flere kystsamfunn langs nordlandskysten som bidrar stort til fellesskapet.

– Dette er et godt tiltak for den næringsvirksomheten vi er avhengige av langs kysten, spesielt her i Nordland.

Ap: – Flott at Frp er enige

Nordland Aps tredjekandidat, Øystein Mathisen, tolker utspillet som at Frp har latt seg inspirere av god Arbeiderparti-politikk.

– Flott at Frp nå er enige med Arbeiderpartiet, vi har mye mer god politikk de kan stjele, sier han til NRK.

På spørsmål om hvorfor ikke Ap foreslo å gjøre fergene gratis, sier Mathisen at det handler om at de har flere løfter som også koster penger. Han er heller ikke veldig begeistret for å slå hull på Oljefondet.

– Oljefondet skal brukes til fremtidige generasjoner og de store omstillingene vi skal gjennom. Vi kan ikke bruke Oljefondet til alt her og nå. Vi har noen ansvarlige og gode regler for bruk av dette fondet. Og jeg tror også folk langs kysten er enig i at vi må være med på spleiselaget, og at folk er innforstått med at vi må betale noe for ferga, men nå er prisen altfor høy. Derfor sier Ap at prisen skal halveres.

Mathisen er også opptatt av ta Arbeiderpartiet vil øke bevilgningene til fylkene, noe som gjør at de skal slippe å måtte velge mellom videregående skoler og samferdsel.

Til slutt har en oppfordring til Frp.

– Hvis de først vil hente inspirasjon fra Arbeiderpartiet, kan de jo også være med på å kutte fagforeningsfradrag og pendlerfradrag. Det betyr også mye for lommebøkene til folk.