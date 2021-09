Fremskrittspartiet fløy høyt da skolevalget ga partiet 7,5 prosentpoeng økning fra 2017 i Nordland.

Men NRKs siste supermåling viser at partiet gjør det alt annet enn bra i nord, få dager før valget.

Frp går tilbake 3,2 prosentpoeng siden sist måling i august 2021. Frp får 10 prosent på målingen. Så dårlig har ikke partiet gjort det siden 1993.

Meningsmåling september 2021 for Nordland Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 6,7 % (endring: +0,1 +0,1 6,7 % SV SV: 8,6 % (endring: +1,2 +1,2 8,6 % AP AP: 26,9 % (endring: +3,2 +3,2 26,9 % SP SP: 19,2 % (endring: −6,3 −6,3 19,2 % MDG MDG: 3,6 % (endring: +2,2 +2,2 3,6 % KRF KRF: 2,2 % (endring: +0,5 +0,5 2,2 % V V: 2,8 % (endring: +0,2 +0,2 2,8 % H H: 17,6 % (endring: +3,0 +3,0 17,6 % FRP FRP: 10,0 % (endring: −3,2 −3,2 10,0 % Andre partier: 2,3 % Utført av Norstat 31. august–4. september ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Om dette hadde vært resultatet på mandag, betyr det at partiet mister en plass på Stortinget, sammenlignet med forrige valg.

Stortingskandidat Dagfinn Olsen i Nordland Frp er ikke fornøyd med tallene. Og tviler på at målingen vil gjenspeiles i valgresultatet.

– Jeg tror ikke NRK treffer planken her. Meningsmålingene vingler veldig. I VG får Frp 15,7 prosent i Nordland. Det samme opplevde vi i 2017. Meningsmålingene var ikke på vår side, men valgresultatet ble likevel bra.

Heller ikke lokallagene er fornøyd med 10 prosent.

– Det er et veldig lavt tall. Med tanke på at det er et stortingsvalg er det for dårlig, sier Asle Lyngøy, som er lokal Frp-leder i helgelandskommunen Lurøy.

Mandatfordeling september 2021 for Nordland Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 2 mandater, endring 0 2 0 SP SP: 2 mandater, endring 0 2 0 H H: 2 mandater, endring 0 2 0 SV SV: 1 mandat, endring +1 1 +1 FRP FRP: 1 mandat, endring −1 1 −1 R R: 0 mandater, endring 0 0 0 MDG MDG: 0 mandater, endring 0 0 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 V V: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført av Norstat 31. august–4. september ― 600 svar I tillegg til direktemandatene blir det valgt inn et utjevningsmandat fra Nordland. Dersom denne målingen var valgresultatet ville utjevningsmandatet i Nordland gått til Rødt Les mer om NRKs meningsmålinger

Krangling og maktkamp

Og nettopp på Helgeland har det vært bråk og uro i Fremskrittspartiet.

I august ble mangeårig leder i Rana Frp, Allan Johansen, kastet ut av eget parti etter å ha aktivt oppfordret velgere til å ikke stemme på Frp.

– Vi har et fylkeslag som er ganske splittet på midten i Nordland, sier mangeårig leder i Rana Frp, Allan Johansen, som nå er ekskludert fra partiet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Bakgrunnen var at Johansen ikke har tillit til de to kandidatene som topper lista i Nordland: Dagfinn Olsen og Hanne Dyveke Søttar, som Johansen mener har vært imot etablering av storflyplass og nytt akuttsykehus i Mo i Rana.

Allan Johansen sier han godt kan skjønne at partiet faller på meningsmålingen.

– Det er egentlig ikke noe å bli forbauset over. Det er ikke bare her i Rana vi er misfornøyde med Nordland Frp. Jeg har fått telefoner fra mange steder i Nordland.

I dag refererer lokalavisen Rana Blad et dokument der går det fram at fylkesstyret i partiet ikke ville at det skulle bevilges mer penger til flyplassprosjektet i Rana.

Lyngøy i nabokommunen Lurøy beklager konflikten som har oppstått. Samtidig har han forståelse for argumentene.

– Jeg har stor respekt for Allan Johansen, også det han har gjort i denne saken. Det som kommer fram i Rana Blad hører ikke hjemme noe sted, og er heller ikke forankret i lokallagene. Det blir feil å lage en kamp av noe som er vedtatt for lenge siden, for så å prøve å snu det i fjortende time.

Listetopp Dagfinn Olsen vil ikke kommentere avisoppslaget i Rana Blad. Han sier til NRK at han vil fokusere fullt på valgkampen i dagene framover.

Også uro i nordfylket

Det er ikke bare i sørfylket det er uro. Også i nordfylket murres det. Det forteller Halvar Rønneberg, som er lokallagsleder i Frp i Andøy.

Han er ikke overrasket over resultatet på NRKs supermåling.

– Når valgresultatet kommer, vil den jobben partiet har gjort sentralt medføre at vi taper i Nordland.

Rønneberg nevner flere saker som er viktig for nordfylket, men som han mener partiet ikke har greid å snu.

– Som Andøya flystasjon, politireformen og veistandard. Vi har tapt på en del av de sakene vi har advart mot. Så får vi sånne dumme saker som i Oslo med Tybring-Gjedde og den tusenlappen, som aldri skulle skjedd, sier Rønneberg.

Halvar Rønneberg, lokallagsleder i Frp i Andøy kommune.

Men også fylkespartiet og ledelsen der må også ta en del av ansvaret, mener han.

– Vi har følt at vi mangler støtte fra fylkespartiet i saker som gjelder opplevelsessenteret The Whale og Andøya Space. Nominasjonskampen hvor Kjell-Børge Freiberg tapte, har også påvirket regionen. Vi mistet en som hadde bred erfaring og gode egenskaper.

Også lokallagsleder Espen Thorvaldsen i Vågan nevner også nominasjonskampen.

– Men jeg tror det handler mer om de store politiske linjene enn intern krangling. I denne valgkampen har Senterpartiet stjålet Frps klær, og gjort seg til talspersoner mot avgiftspolitikken. Så får valgresultatet vise om det er snakk om Keiserens nye klær, sier han.