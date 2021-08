Det er historiske dimensjoner over Forsvarets utbygging på Evenes.

På den nye basen vil de splitter nye maritime overvåkingsflyene Poseidon-8 stå.

Norges nye F-35 kampfly vil bruke basen som QRA (Quick Reaction Alert) etter at F-16 i Bodø går av med pensjon i 2022.

Flyene skal dele område med den sivile delen av Evenes lufthavn. Lufthavnen har hvert år nær 800.000 flypassasjerer.

Den foreløpige prislappen for utbyggingen er beregnet til mer enn 5 milliarder kroner.

Men mye tyder på at det i fjor vår gikk litt fort i svingene. Da jobbet Forsvarsbygg med et 12 kilometer langt gjerde ved Svanevatn på østsiden av flystripa.

Der ligger også Nautå naturreservat. Nautå har den strengeste verneformen i naturmangfoldloven.

I juni i fjor var miljøvernavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland på befaring i området. Da ble det oppdaget flere grove brudd på bestemmelsene om vern.

Uten nødvendige tillatelser hadde Forsvarsbygg gjort omfattende inngrep i naturreservatet. Blant annet ble vegetasjon fjernet. Et 500 kvadratmeter stort område ble også tildekket av nye masser.

Statsforvalteren: – Det mest alvorlige vi har sett

– Våre folk på miljøavdelinga karakteriserer det vi ser på bilder og video som noe av det mest alvorlige de har sett. Det sa statsforvalter Tom Cato Karlsen til NRK etter befaringen.

Ifølge Statsforvalteren ble det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten nødvendige tillatelser. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Statsforvalteren anmeldte Norges største offentlige eiendomsaktør til politiet.

En senere befaring fant også at tilsmusset vann fra et rør fra en ikke godkjent parkeringsplass hadde rent ut i naturreservatet.

Dermed sendte Statsforvalteren en ny anmeldelse til politiet:

Forsvarsbygg klagde på vedtaket. Klagen ble sendt til Miljødirektoratet. Men direktoratet opprettholdt Statsforvalterens vedtak.

Må betale 100.000

Et år etter foreligger «dommen».

Forsvarsbygg har fått et forelegg på 100.000 kroner av politimesteren i Nordland. Boten gis med bakgrunn i brudd på naturmangfoldslovens paragraf 75. (ekstern lenke)

– Dette er en straffbar handling som rammer et særskilt vernet område. Ut fra en helhetsvurdering har vi har besluttet at det skal gis en bot på 100.000 kroner. Det sier Jorild Steindal, som er statsadvokat i Nordland.

Det er også et lovbrudd som kunne vært unngått ved bedre rutiner og kontroll, ifølge statsadvokaten.

Det er ikke funnet bevis for at overtredelsen er økonomisk motivert fra Forsvarsbyggs side.

Utbygginga av Evenes flystasjon pågår for fullt. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Statsforvalteren har også pålagt Forsvarsbygg å rette opp feilene.

– Det har også talt med når vi har landet på 100.000 kroner. En gjenoppretting av naturen vil medføre en del utgifter for Forsvarsbygg, sier Steindal.

– Av allmennpreventive hensyn

Statsforvalteren i Nordland registrerer at politiet og påtalemyndigheten har vurdert at det skal reageres med et forelegg av denne størrelsen.

– Og vi må ha tillit til at de også har vurdert denne saken opp mot andre miljøkriminalitetssaker, og kommet til at reaksjonen er riktig. Det sier underdirektør Mia Husdal hos Statsforvalteren i Nordland.

Husdal sier Statsforvalteren har gjort det de skulle i saken gjennom anmeldelsen av Forsvarsbygg.

– Både vi og Statens naturoppsyn anmelder brudd på verneforskrifter i Nordland. Det er vi pålagt å gjøre i henhold til vår rolle. Og det er viktig. Spesielt av allmennpreventive hensyn.

Lover å rydde opp

Forsvarsbygg har godtatt boten. Det opplyser seksjonssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg til NRK.

Seksjonssjef John Ommund Syvertsen opplyser at Forsvarsbygg ikke har tilsvarende saker som denne i forbindelse med utbyggingen av nye Evenes flystasjon. Foto: Marius Vågenes Villager / Forsvaret

– Forsvarsbygg skal selvsagt betale i henhold til vedtaket. Vi har god dialog med Statsforvalteren i Nordland. I samarbeid med dem har vi en godkjent tiltaksplan for tilbakeføring av naturtilstanden ved Svanevatnet. Vi har også en plan på flytting av gjerdet på området.

Arbeidet skal være ferdig innen hekketiden i begynnelsen av april neste år, ifølge Syvertsen.

De har beklaget at arbeidet krysset grensen til deler av verneområdet ved Svanevatnet.

– Når det vi har gjort er feil, skal vi rydde opp. Forsvarsbygg tilstreber i alle prosjekt å opptre etterrettelig i henhold til lover og regler for natur- og miljøvern. Det er utarbeidet planer for oppfølging av miljø overordnet for utbyggingen på Evenes. Også innenfor hvert delprosjekt, sier Syvertsen.

Svanevatnet ligger øst for flystripa på Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og er fredet. Foto: Mia Marthinus Husdal / Fylkesmannen i Nordland