Det endte med politianmeldelse fra Fylkesmannen i juni.

– Det er veldig uheldig det som har skjedd. Det er også grunnen til at Forsvarsbygg har lagt seg flat til å begynne med, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Svanevatnet har organismer som er svært følsomme for ytre påvirkning. Dette er årsaken til at Fylkesmannen ser alvorlig på at vann fra et dreneringsrør har rent ut i vannet. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Etter den første anmeldelsen gjennomførte Fylkesmannen i Nordland befaring i området sammen med Forsvarsbygg.

Her ble det også oppdaget et dreneringsrør fra en parkeringsplass med manglende godkjenning.

Dette har ført til at tilsmusset vann har rent inn i naturreservatet. Fylkesmannen i Nordland har levert en tilleggsanmeldelse på dette forholdet.

– Det som ble observert under befaringen er at det kommer slam, støv eller stoffer som ikke hører hjemme der. Dette renner ut i naturreservatet og det vil være uheldig for organismene der.

Store områder som påvirkes

Svanevatnet, som vannet heter er ifølge Fylkesmannen svært følsomt for ytre påvirkning.

Eksempelvis vil avrenning fra drenering kunne skade organismene som lever i dette vannet. Disse organismene er også årsaken til at det er fredet.

– Vi har fått gjort landmålinger for å se hvor mye av naturreservatet som er påvirket og det er i overkant av 1100 kvadratmeter. Det er et relativt stort område og det vil kreve en del å få tilbakeført området så godt som mulig, sier Karlsen.

Det var ved oppsyn i Nautå naturreservat 10. juni at det ble oppdaget flere grove brudd på vernebestemmelsene:

– Vil kreve en del å tilbakeføre

Selv om de har levert to anmeldelser mot Forsvarsbygg, anser Fylkesmannen dialogen med Forsvarsbygg som god.

– De har vært veldig oppmerksomme på de kravene vi har stilt. Vi har også hatt møter med de tidligere i sommer der vi avklarte at en opprydding først kunne skje

Fylkesmann Tom Cato Karlsen sier de ser alvorlig på hendelsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

etter at hekkesesongen var over.

Samtidig som anmeldelsene er under behandling har Fylkesmannen sendt et pålegg om retting av det som er gjort i området.

– Det er et relativt stort område og det vil kreve en del å få tilbakeført området så godt som mulig.

Skal starte arbeidet med å gjøre opp for skadene

Prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg bekrefter at de er kjent med anmeldelsen for oppføringen av gjerdene. Denne har de uttalt seg til overfor politiet.

– Vi kan også bekrefte at vi har diskusjoner med Fylkesmannen om avrenning fra drensrøret ved parkeringsplassen.

Prosjektdirektør Olaf Dobloug sier at Forsvarsbygg har god dialog med Fylkesmannen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

I sommer har Forsvarsbygg utarbeidet en plan for opprydding av området hvor gjerdet er satt opp. Dette er nå akseptert av Fylkesmannen. Arbeidet starter etter avtale med Fylkesmannen, når hekketiden er over.

– Er dere trygge på at oppryddingsarbeidet ikke bidrar til ytterligere skade?

– Du må hele tiden være forsiktig, for vi er jo i og delvis like ved verneområdet, men heldigvis utenfor vannet, og det er vannet som er det virkelig hellige. Vi mener vi har klart å bygge dette uten å tilslamme vannet. Det har vi for eksempel fulgt opp med vannprøver og det vil vi være nøye med i alt videre arbeid vi gjør.