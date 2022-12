I februar 2018 fikk bystyret i Bodø kommune en endelig skisse på hvordan prosjektet «Ny by, ny flyplass» skal utføres i Bodø. Det ble vedtatt at kommunen skal stille garanti for å gjennomføre Bodømodellen, i tillegg til at de har godkjent samarbeidsavtalen mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune. Vedtaket ble et av mange i saken om ny by, ny flyplass.