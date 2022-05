Slik skal milliardprosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø finansieres

Bodø jobber med å realisere en av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter – «Ny by - ny flyplass».

Da Stortinget besluttet at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, bestemte byen seg for å satse på smarte byløsninger.

Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Men i januar gikk alarmen i Bodø.

Da varslet Avinor at de ville utsette den omdiskuterte nye flyplassen i Bodø med ett år.

Årsaken var Avinors alvorlige økonomiske situasjon, etter to år med pandemi. Finansieringen skal etter planen være tredelt mellom staten, Avinor og Bodø kommune.

Men i forrige uke kunne NRK fortelle at milliardprosjektet likevel er berget.

I dag ble det klart at regjeringen tar en betydelig del av regningen. Mens Avinors bidrag reduseres med tilsvarende beløp.

I Bodø planlegges det fortetting og nær 16.000 nye boliger i sentrum de neste tiårene. Foto: BODØ KOMMUNE

– Regjeringen ønsker å realisere prosjektet. Så kjenner alle forhistorien om at Avinor ikke så seg i stand til å finansiere oppsettet som var. Siden har vi jobbet intenst for på finne en løsning på prosjektet. Det som kommer i revidert nasjonalbudsjett er at vi tar en større del av kostnaden. Det er 391 millioner kroner som kommer på et senere tidspunkt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på en pressekonferanse i Bodø i dag.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på pressekonferanse i Bodø rådhus mandag. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Regjeringen gjør også en annerledes fordeling av risiko for eventuelle byggesprekker i prosjektet.

Dette gjør at Avinor kan være tryggere på å sette i gang et så omfattende byggeprosjekt.

– I tillegg styrker vi Avinor med 250 millioner kroner slik at de har en bedre egenkapitalbase, og dermed er i stand til å gjøre den investeringen, sier Nygård.

Ap-nestleder og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) var også til stede i Bodø i dag. Han har jobbet lenge med å få pengene på plass.

– Nordlands hovedstad trenger en funksjonell flyplass som er rustet for framtiden. Dette prosjektet handler om videre utvikling i nord. Det er et av de viktigste nordområdeprosjektene vi har jobbet med, sier Skjæran.

Og legger til:

– Det er viktig å legge til rette for at de store byene i nord kan vokse. Det er de som er vårt borgvern mot fraflytting.

STORE VISJONER: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel. Illustrasjon: Bodø kommune

7 milliarder kroner

Flyplass-prosjektet i Bodø, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel, vil koste i underkant av 7 milliarder kroner.

Det kan gjøre det til den dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge noensinne.

Prosjektet innebærer at dagens flystripe flyttes 900 meter. Det vil frigjøre store arealer som Bodø trenger til nødvendig byutvikling på Bodø-halvøya.

Målet er, ifølge kommunen selv, å skape en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i verdensklasse.

Gledens dag

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) har jobbet intenst de siste månedene for å få prosjektet tilbake på rett kjøl. Hun har tidligere ikke lagt skjul på at hun var skuffet over sin egen statsråd.

I dag er hun kjempeglad.

– Jeg er utrolig glad for at samferdselsministeren og regjeringen har lyttet til våre innspill og forstått hvor viktig det er at vi får framdrift og kommer videre.

Pinnerød ønsker å komme i gang med byggingen så raskt som mulig.

– Vi har en stor gjeng som gleder seg til å ta fatt på det neste steget for å utvikle den nye bydelen. Med det statsråden har kommet med i dag, kan vi gå tilbake til den opprinnelige tidsplanen, hvor flyplassen stå ferdig 2027.

Kritiske røster

Prosjektet med å flytte flyplassen og bygge en ny bydel i Bodø har fått kritikk. Blant annet fra politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys, som mener at deler av prosjektet er urealistisk.

– Det nærmeste vi kommer science fiction, har han tidligere uttalt til NRK.

Også ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal har gått ut mot planene om på flytte flyplassen.

Han vil heller at Avinor prioriterer penger til ny terminal på flyplassen i hans egen hjemkommune.

Før helga gikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ut og fortalte at flere store samferdselsprosjekter settes på vent. Blant dem byggingen av ny E6 gjennom Sørfold i Nordland.

Han kan skjønne at noen er bekymret for sine veiprosjekter. Men sier at det ikke er noen direkte kobling mellom flyplassprosjektet i Bodø og ny E6 litt lenger nord.

– Pengene til flyplassprosjektet ligger tre-fire år fram i tid. Sørfoldtunnelene er et prioritert prosjekt, som er viktig for oss å få til.

E6-strekningen i Sørfold har de siste årene har vært utsatt for flere alvorlige trafikkulykker og de lave, mørke og trange tunnelene oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav.

– Er ikke trafikksikkerhet viktigere enn en ny bydel i Bodø?

– Det er vanskelig å sette de to tingene opp mot hverandre, sier Nygård.

– Det blir sagt at dette er et nordområdeprosjekt. Hva betyr det?

– Det betyr at denne landsdelen blir prioritert også på samferdselsområdet. Vi ser at denne type samferdselsinvesteringer er med på å utvikle byene nordområdene.

Nygård vil ikke tidfeste når den nye flyplassen kan stå ferdig.

– Nå har vi lagt til rette for at Avinor kan ta en investeringsbeslutning. Så får Avinor svare på hvor lang tid det vil ta å bygge den nye lufthavnen.