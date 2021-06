Forskar om BSU: – Dyr ordning utan særleg effekt

– En tredjedel av de mellom 18-33 år bruker BSU, ifølge tall fra SSB. Innad i denne gruppen er det de som har høyest inntekt som bruker ordningen mest, og får mest i skattefradrag. Hvor godt treffer BSU-ordningen?

– Det er bra at så mange unge sparer til egen bolig. BSU er en gunstig ordning for unge, og jeg ønsker gjerne at enda flere benytter seg av den. Samtidig er det naturlig at ikke alle bruker BSU hvert år, blant annet siden mange i denne aldersgruppen er studenter. For å få skattefradrag, må man betale skatt. Siden 2013 har vi økt frikortgrensen med 20.000 kroner. Unge kan dermed tjene mer uten å betale skatt. Av de som ikke bruker BSU i et enkeltår, er det også mange som har brukt ordningen i andre år. Noen har kjøpt bolig og avsluttet BSU-sparingen av den grunn. Av de som er tidlig i 30-årene, eier om lag 70 prosent bolig.

– Samtidig som det er blitt flere med en inntekt over 500.000 som sparer i BSU de siste ti årene, er det blitt færre av de som tjener mindre som sparer i BSU. Hva tenker du om den trenden?

– Antallet BSU-sparere økte fra 290.000 personer i 2009 til nesten 380.000 i 2019, ifølge SSB. Det betyr at stadig flere unge har glede av ordningen, og at den treffer bredt. Én årsak til at flere av de som sparer tjener over 500.000, er trolig at inntektene generelt har økt i de siste ti årene. Da vil BSU-sparerne også ha høyere inntekt i gjennomsnitt.

– Forsker Erlend Eide Bø sier at ordningen er lite effektiv og bør avvikles. Han sier ordningen er blitt litt bedre i år, men at ordningen fortsatt er dyr og ikke hjelper de som har dårligst råd. Hva tenker du om det han sier?

– Jeg er helt uenig i at BSU bør avvikles. Det er bra at så mange unge sparer til egen bolig. Jeg er imidlertid enig med ham i at regjeringen har gjort en god endring i år. Fra 2021 er BSU blitt mer målrettet mot de som ikke eier bolig. De som ikke eier bolig, har fått mulighet til å spare mer i BSU per år. Da kan de fylle opp BSU raskere. Samtidig er det klart at andre tiltak også er viktige. Regjeringen la i høst frem en Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. BSU er bare ett av mange tiltak for å hjelpe folk inn på boligmarkedet.

– Er BSU en ordning for de ressurssterke?

– Nei, BSU er en ordning som treffer bredt. Jeg tror mange unge er glade for at vi har doblet grensen for hvor mye man kan spare fra 150.000 til 300.000 kroner siden 2013. Vi har også økt det maksimale årlige sparebeløpet, fra 20.000 til 27.500 kroner.

– 1,4 milliarder kroner er budsjettert på BSU-ordningen i år. Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet, men hvis ordningen ikke hjelper de som sliter med å spare til egenkapitalen som trengs, er dette da velbrukte penger?

– Det blir ikke enklere å spare opp egenkapital til bolig hvis BSU avskaffes. Da vil enda flere måtte utsette boligdrømmen eller bli avhengig av hjelp fra foreldre eller fra det offentlige. Jeg mener det er positivt at BSU bidrar til bedre økonomi for mange unge i etableringsfasen. Samtidig er det riktig at BSU ikke løser alle problemer i et boligmarked som er krevende for mange, og vi har derfor mange andre viktige tiltak for en sosial boligpolitikk.

– Man er avhengig av å ha råd til å spare for å få nytte av ordningen. Leieprisene er én ting som gjør at folk får dårligere råd. Hva gjør dere for dem som BSU funker dårlig for?

– Vi har mange målrettede tiltak for å hjelpe de som sliter på boligmarkedet. Jeg vil særlig fremheve leie-til-eie, som er en ordning som kan hjelpe mange til å realisere boligdrømmen. I mai sendte vi også på høring et forslag om endring i skatteloven, som kan åpne for enda mer bruk av leie til eie-ordninger i boligselskap og borettslag. Regjeringen tar sikte på å fremme forslaget i statsbudsjettet for 2022. I tillegg er startlån fra Husbanken og bostøtten målrettete ordninger som hjelper mange.