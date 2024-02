Bankansatte får aksjer verdt 40.000 kroner etter kjemperesultat

Det har vært en eneste stor fest for bankene, etter at styringsrenten ble hevet flere ganger etter koronapandemien.

4,5 prosent ligger den på nå, og renteinntektene kundene med boliglån, gjør at flere kan vise til gigantiske økonomiske resultat for 2023.

Tall fra SSB viser at bankene kunne rapportere et samlet resultat på 88,5 milliarder kroner for 2023. Det er en økning på 17,2 milliarder fra 2022.

Det samme gjelder for Sparebank 1 Nord-Norge, som hadde et årsresultat på 3,2 milliarder kroner før skatt.

Ansatte får titusener

Dette er gode nyheter for de ansatte i banken, som nå kan vente seg en klekkelig bonus.

– Vi har i realiteten ikke noen bonusordninger. Men dersom vi leverer veldig gode resultater og treffer på en rekke måleparametere, så har vi en ordning som vi kaller «overskuddsdeling». Den har kommet til uttelling i år. Det betyr at våre ansatte får eiendeler, eller aksjer om du vil, i egen bedrift som en påskjønnelse.

Det sier konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås.

Stein Vidar Loftås sier at de forstår at signalet kan bli feil for mange, men at bonusen til de ansatte var fortjent. Foto: Petter Strøm / NRK

– Hva er estimert verdi på disse?

– Det er en totalverdi på 40.000 før skatt.

– Har dette vært en tradisjon over år?

– Det er en ordning vi har hatt i noen år, men som ikke har kommet til uttelling før.

– Hvorfor?

– Det er skarpe mål som har blitt satt, og vi skal treffe på ganske mange parametere. Det er ikke lett, og det er forklaringen på det.

Flere banker følger etter

Sparebank 1 i Nord-Norge er ikke alene.

Finansforbundets medlemsblad, Finansfokus, skriver at SR-Bank gir de ansatte 10 prosent av bruttolønn i bonus.

DNB gir sine ansatte 33.000 kroner i bonus, mens Sparebank 1 Gudbrandsdal gir over 50.000 til hver ansatt.

DNB er en av bankene som gir en god slump bonusutbetaling til sine ansatte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stein Vidar Loftås sier at han skjønner at signalet som gis av bonusfesten kan oppleves feil blant mange.

– Vi ser at banker, også vi, får kritikk for at man leverer store overskudd i en periode hvor mange sliter. Jeg har forståelse for det, på samme måte som jeg har forståelse for at en overskuddsdeling som dette nok til en viss grad kan oppfattes som problematisk sett utenifra.

– Samtidig ønsker vi å påskjønne våre ansatte når konsernet leverer svært gode resultater, og det er viktig å opptre i samsvar med de intensjoner banken har signalisert til våre ansatte gjennom ordningen for overskuddsdeling . Og vi, som andre arbeidsgivere, er helt avhengig av den innsatsen våre ansatte legger ned. Det er forklaringen på det.

– Men det er nesten unison overskuddsfest i norske banker om dagen. Det er vel noen eksterne faktorer som gjør at det går så bra, og ikke bare de ansattes innsats?

– Ja, selvfølgelig. Det er en sammenheng. Når rentene stiger fort, slik de har gjort nå, så vil det påvirke resultater. Penger er den varen vi selger, og en høyere rente gir høyere resultat. Det er resultatene fra alle banker en indikasjon på. Men vi klarer det ikke i et vakuum, så vi er avhengig av de ansattes innsats. Uavhengig av om renten er høy eller lav.

– Konkurransen er for dårlig

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund sier at dette er et klart tegn på at forbrukerne kan ha noe å slå i bordet med hos bankene.

– Det disse bonusutbetalingene forteller, er at det er stort rom for oss å forhandle bedre rente på boliglånet vårt. Det bør gi grunnlag for at vi som kunder stiller tøffere krav til de betingelsene vi bør få.

Meyer ber folk om å ta kontakt med banken om stille krav om lavere rente og bedre betingelser enn man har i dag.

– Det er altfor få som lar være å stille krav, og har en gammeldags oppfatning av hva en bank er, at de er snill som låner oss penger. Det er vi som er kunder, og det er ingen grunn til å stå med lua i hånda.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, sier at folk bør ta en telefon til banken sin nå. Foto: Johan B. Sættem

Rødt-Mimir: – Bør ikke få bonus på fattigdom

Mímir Kristjánsson er medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han sier at det er umusikalt at folk får bonus fordi hele Norges befolkning får dårligere råd.

– Det er ingen som skal tjene bonus på at folk blir fattige. Det er latterlig at det skal betales bonus på at folk får dårligere råd.

– Er det noe du mener bør gjøres politisk for å «rette opp» i dette?

– Det er mange ting vi kan gjøre. Vi kan blant annet kjøpe opp restene av DNB, sånn at staten har sin egen bank, der ingen skal tjene 15 millioner i året, og ingen skal få bonuser. Hvis de private bankene ikke klarer å konkurrere med det, så har de ikke livets rett.

Mímir Kristjánsson (R) mener at bankene aldri burde gi ut bonuser for at folk får dårligere råd. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Forstår du at det kan skape reaksjoner å betale ut aksjer til ansatte?, spør vi Stein Ivar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Ja, jeg har forståelse for det.

– Men likevel gjør dere det?

– Ja, vi har en etablert ordning. Så trenger vi å være forutsigbare overfor våre ansatte. Hvis vi plutselig skulle sagt at «Den gjelder ikke nå, fordi det kan oppfattes som umusikalsk», så ville det bli oppfattet som umusikalsk internt. Så vi trenger å stå ved det vi har lovet.