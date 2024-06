Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Nordland opplever fergekaos med tekniske problemer og mangel på mannskap.

Lokalbefolkning, næringsliv og politikere uttrykker frustrasjon over situasjonen.

Fergeproblemene påvirker blant annet lakseoppdrettere i Herøy, som nå velger å seile laksen til Trøndelag for slakting i stedet for lokalt.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, uttrykker at situasjonen ikke er god nok og at rederiene som ikke klarer å gjennomføre planlagte avganger kan vente seg bøter.

Det store flertallet av oss nordmenn skal tilbringe i alle fall deler av ferien i Norge i år. Og som vanlig er det mange som ser nordover når de planlegger Norgesferien.

For å kome deg til de mest populære stedene, som for eksempel Lofoten, Helgeland eller rundt om på Vestlandet, så må du nok belage deg på en fergetur eller to.

Men da må du også belage deg på forsinkelser og innstilte ferger.

Serlig gjelder dette fergefylket Nordland.

Selv om fellesferien ikke har startet ennå, har ikke sesongen startet optimalt. Hør bare på dette:

På Nesna – Levang (fylkesvei 17) ble hovedfergen påkjørt av et lasteskip for et par uker siden. Nå er også reservefergen ute av drift grunnet tekniske problemer. En skyssbåt, som kun tar passasjerer og ikke biler, er satt inn midlertidig.

– Vi har varslet et kaos, og det kaoset er ikke så langt unna nå, sier ordfører i Herøy, Elbjørg Larsen (Ap).

Kommunen med knappe 1.500 innbyggere er helt avhengig av fergen for å nå fastlandet.

Og med redusert kapasitet på «søstersambandet» mellom Sandnessjøen og Dønna, blir det enda mer press over Herøy.

Innstillinger fører til flaskehalser på flere samband på Ytre Helgeland.

– Det er klart at det får store konsekvenser hvis man ikke har kapasitet til å ta unne denne trafikken, sier ordføreren.

Også rederiene er frustrerte.

Det er ikke bare på fergene at det er trøbbel i Nordland. På Nordlandsbanen mangler det nok lokomotiv, slik at det er buss for tog på deler av strekningen.

Norled-fergen Vikingen ligger i havnebassenget i Sandnessjøen, side om side med Boreal-fergen Møysalen. Foto: Kari-Ann Dragland Stangen / Helgelands Blad

– Mangel på mannskap overalt

For i tillegg til økt pågang på fergene, sliter de med å få både mannskap og utstyr på plass.

Onsdag klokken 11:40 gikk maskinisten på bilferga MF «Vikingen» av fra sitt skift. Nå har fergeselskapet kansellert alle avgangene frem til mandag, rett og slett fordi de ikke har noen som kan ta over.

– Vi jobber veldig aktivt med å få tak i en maskinist. Vi har snudd alle steiner og nå har vi begynt på nytt på toppen av listen, sier Wenche Lidven som er driftsleder i rederiet Norled.

Og utfordringene gjelder ikke bare for dem.

– Det er mangel på mannskap overalt, ikke bare hos oss, sier hun.

Så lenge de ikke klarer å fylle opp tomme stillinger, vil problemet fortsette.​​

Samtidig er det forventet mange tilreisende til Nordland og Nord-Norge i sommer. Turister som vil utforske landsdelen via vei og ferger.

– Turistene som kommer må oppleve at de også kommer seg over og slipper å stå i fergekø i mange timer. Det er også en næring som vi ønsker å få til å vokse her på Helgeland.

Men det er ikke bare turistene som kjenner på fergeproblemene. Også det lokale næringslivet begynner å få nok.

Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy (Ap), er frustrert rundt fergesituasjonen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Leter etter løsninger

Herøy har flere lakseoppdrettere, og Mowi har et stort slakteri her.

Hver dag kjører 25–30 vogntog inn og ut av kommunen med laks.

Men fergeproblemene har gjort at to oppdrettere heller seiler med laksen til et slakteri i Trøndelag i stedet for å slakte lokalt på Herøy.

– Det har vært en stor økning i fergetrafikken i flere år, nå har det kommet så langt at det er like før det bryter sammen for næringslivet, sier ordfører Larsen.

Statens vegvesen: Her forventer de mest trafikk Ekspander/minimer faktaboks Vegtrafikksentralene peker på disse områdene og strekningene som særlig utsatt for køer og forsinkelser i sommer (dette er eksempler, ikke en uttømmende liste): Nord-Norge: Det er forventet at mange vil reise til Lofoten i sommer, særlig hvis finværet slår til. I Nordland som helhet vil ferjene sannsynligvis bli den største flaskehalsen, ikke bare i Lofoten, men også langs Kystriksveien (fv. 17 Steinkjer-Bodø). Midt-Norge: Det er ikke forventet spesielle utfordringer i sommertrafikken. Vestlandet: Det forventes generelt mye trafikk i området. Særlig rv. 13 på strekningen Bu–Kyrkjenes i Hardanger er utsatt for kø og forsinkelser om sommeren. Sørlandet, Vestfold og Telemark: Det forventes mye trafikk på E18 mellom Lier i Buskerud og Sørlandet, særlig på de typiske utfarts- og hjemfartsdagene. Strekningen Rugtvedtkrysset–Langangenkrysset er særlig utsatt for kø, på grunn av veiarbeider. Østlandet: Det forventes mye ferietrafikk, og den konsentrerer seg gjerne på dagtid/ettermiddag og får en topp på fredager inn mot helgene. Strekningene hvor vi forventer mest trafikk er E18 Oslo–Drammen–Porsgrunn, E6 Oslo–Lillehammer–Dovre, E6 Oslo–Svinesund, E18 Vinterbro–Ørje, E16 Sandvika–Sollihøgda–Hønefoss, E16 Kløfta–Kongsvinger–Skotterud og rv. 22 Lillestrøm–Fet–Mysen.

De som pendler til arbeidsplassen sin har bedt om et pendlerbevis for å få adgang til å reise når de må.

– De er fortvilet og lurer på hvordan man kan gjøre noe med det, sier ordføreren i Herøy.

Hun forteller at hvis de ikke får en ordning med pendlerbevis, så er det økt kapasitet som er løsningen.

Men samtidig som det er behov for økt kapasitet på fergesambandene, tyder ting på at innføringen av gratis ferge forsterker utfordringene.

En konsekvens av gratisferger?

For to år siden innførte regjeringen gratis ferge på et utvalg fergesamband. Allerede da fryktet folk langs kysten at det ville gi kaos på fergekaiene dersom enda flere skulle reise med ferge.

Men tilbudet ble likevel utvidet til å gjelde enda flere.

I Nordland er 20 av fylkets 23 samband blitt gratis.

Selv om tiltaket har blitt bejublet av pendlere, merker man en tydelig økning i trafikken.

– Som kystmann er det vanskelig å være kritisk til gratis ferge, men et slik grep får konsekvenser, sier Stig Tore Skogsholm.

Han er gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe.

Denne uken la han ut et lengre innlegg på sin Facebook-konto, hvor han fortvilet over situasjonen man nå har havnet i.

«Det er forskjell på å stå igjen en tur og måtte vente en halv time, og å stå hele dagen, eller til og med over natten, på et gudsforlatt sted uten så mye som en kaffeautomat. Og det er forskjell på at bobilturister står igjen og nyter naturen og at viktig næringstrafikk står og gremmes i køene», skriver han i innlegget.

Det var sol, jubel og norske flagg da regjeringen innførte gratis ferger i 2022. Nå merker flere fergesamfunn at ikke alt går som det skal. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Selv om Høyre sentralt har vært motstander av at fergene skal være helt gratis, er Skogsholm tilhenger av ordningen.

– I deler av året så funker det greit. De personene som tar ferge daglig, og som har fått en mye billigere hverdag, for dem funker det veldig bra.

Men når toppene kommer om sommeren, burde lokalbefolkningen og næringslivet få forkjørsrett på fergene, mener han.

– Vogntogene med laks skal jo kjøre på de samme leiene som turistene, som har god tid. I tillegg har du annet næringsliv og pendlere som kriger om de samme plassene på ferga, sier Skogsholm.

Derfor mener han at regjeringen, med Ap og Sp i spissen, burde gitt mer penger til fylkene da de innførte gratisfergene.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø (H) innrømmer at sommeren ikke har startet slik de håpet.

Vil unnngå merkelappen «fergekaos»

– Vi hadde ønsket oss en bedre start på sommeren, for vi har lengre køer enn det vi ønsker oss og vi har hatt noen tekniske utfordringer, sier Kvensjø.

Hun skulle helst sluppet at Nord-Norge igjen får merkelappen «fergekaos» knyttet til seg.

– Det er ikke et omdømme vi ønsker hos turistene, at de blir stående i feriekø. Så ser vi også på frustrasjonen som fastboende og næringsdrivende kjenne på.

Slik skal Nordland fylkeskommune ta tak i fergekaoset Ekspander/minimer faktaboks Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø (H) sier at fylkeskommunen vil følge opp kontraktene de har inngått med rederiene for å sørge at de leverer det de har lovet. – Jeg forventer at de klarer å bemanne opp fergene i henhold til de kontraktene vi har, og at de har beredskap dersom det skulle oppstå sykemeldinger og når mannskap skal ut i ferie. – Har man stilt strenge nok krav til rederiene i kontraktene med tanke på bemanning, reserveferger og så videre? – Vi har en del samband som er på lengre kontrakter. Men dette fylkesrådet har vært opptatt av å stille strengere krav til reserveferger, slik at man får en bedre flyt gjennom året og ta av toppene på sommeren. Fylkesråden sier at rederiene som ikke klarer å gjennomføre planlagte avganger blir bøtelagt. – Burde bøtene vært høyere? – De bøtene vi har nå er kontraktsfestet, men vi ser på om vi skal gjøre endringer når vi inngår nye kontrakter. – Er det godt nok når rederiene sier at de ikke får tak i folk og dermed går ikke fergen? – Nei, det er ikke godt nok.