Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mange nordmenn planlegger å feriere i Norge i sommer, spesielt i Nord-Norge, på grunn av forventet godt vær.

Norstat har på vegne av NRK spurt hvor mange som planlegger sommerferie i Norge, og sammen med de som skal både til Norge og utlandet, lander tallet på 63 prosent.

– Det er meldt knallvær i Nord-Norge i sommer, så vi blir her, sier Ståle Lunde i Bodø.

Han mener det blir for varmt å reise sørover i Europa.

Norstat har på vegne av NRK spurt hvor mange som planlegger sommerferie i Norge:

I Lofoten har de allerede merket at sommerferien er i gang. Første rekord falt allerede i starten av juni.

Men NRKs undersøkelse viser at det er en helt annen landsdel som troner på toppen av «feriepallen».

Syden? Nei takk, sier Ståle Lunde i Bodø. Nordnorsk sommertemperatur får holde i år. Foto: Sofie Olaisen / NRK

Tror Norge vil bli mer populært

I Bodø møter NRK flere som sier de velger bort sydlige strøk i år.

Bertine Holen Meling (20) skal kombinere ferie og jobb i Lofoten for å spare opp penger til studier.

– Det er like fint å være her som å være i Syden, slår hun fast.

Bertine Holen Meling tror ferie i Norge kommer til å bli enda mer attraktivt i årene som kommer. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Fjorårets hetebølger kan ha påvirket nordmenns ferieplaner, tror 20-åringen.

– Norge kommer til å bli et større turistmål på grunn av klima, tror jeg. Det er kjøligere her. Plutselig reiser folk nordover i stedet for sørover.

Foreløpig gir det imidlertid ikke utslag i NHO Reiselivs «Sommergallup».

Sammenlignet med 2022 og 2023 er det faktisk flere som planlegger å feriere i utlandet:

Slår vi sammen de som bare skal feriere i Norge og de som skal begge deler, lander vi på 63 prosent. Med andre ord relativt likt det tallet Norstat fikk på vegne av NRK.

Men hvor i landet skal de på ferie?

(Norstat har spurt de som sa de skulle feriere i Norge om hvilken landsdel de skal feriere i. Det var mulig å svare flere landsdeler.)

Vesterålen og Nordøyvegen

En annen undersøkelse, gjennomført av Virke, viser også lignende tall:

Tre av fire skal feriere i Norge.

Og dyrtid virker ikke å være en feriebrems:

– Sommerferien prioriteres til tross for en strammere økonomi for mange, sier bransjedirektør for reiseliv Audun Pettersen i Virke til NTB.

22 prosent av de Virke har spurt oppgir at de vil bruke mer penger på ferie i år sammenlignet med i fjor.

For å få mest mulig ut av hver krone, hvor bør de reise i Norge?

Torild Moland i reisemagasinet Vagabond sier hun selv planlegger å reise i eget land, og at hun ser etter steder ikke alle andre ser etter.

– I juli og august er det veldig mange nordmenn, og et økende antall utenlandske turister som drar til steder som Trolltunga, Besseggen og Lofoten.

Vurderer du Trolltunga? Regn med å møt andre på turen.

Altså; mange skal til de samme stedene.

– Finn noe utenfor allfarvei, slår Moland fast og fortsetter:

– Skal du nordover ville jeg sett på Vesterålen. De har fantastisk natur og vanvittige topper med flott utsikt. Det er også kule strender og krystallklart hav.

Moland drar også frem ting som Andøya og fotturer i Lars Monsens fotspor.

Bø i Vesterålen kan skryte av flotte fjell og flotte strender. Foto: Jan-Helge Andersen

Om du planlegger å feriere på Vestlandet mener hun at du kan tjene på å dra litt lenger nord.

– Opp mot Møre og Romsdal. Området har utrolig mye variert å by på, og du kan holde deg unna de store menneskemengdene.

Eksempelvis nevner hun at «alle» har hørt om Atlanterhavsveien, men at området rundt Lepsøybrua også er veldig vakkert.

Lepsøybrua åpnet i 2021, og er en del av Nordøyvegen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Det er et digert prosjekt hvor man har bunnet syv øyer sammen. Det er tunneler og små bruer helt ut til Finnøya. Det er veldig vakker natur, og et fint alternativ.

Varmt, men det går fint

Selv om noen velger Norge, er det noen som fortsatt vil til det store utland.

De er ikke redde for at det blir for varmt?

En som har tenkt seg til sørlige strøk er Rune Dyping og familien.

Rune Dyping trives fint hjemme, men vil gjerne ha en liten pause. Foto: Sofie Olaisen / NRK

– Etter skolen er ferdig så tar vi en uke sørpå, enten Spania eller Albania, uansett hva som måtte passe. Det blir restplass, sier han til NRK.

Han er ikke bekymret for om det blir for varmt.

– Vi er flinke på å bade og bruke solkrem, så det tror jeg går fint.

Limar Altinawi krysser fingrene for tur til utlandet, til tross for at det kan bli litt vel varmt. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Limar Altinawi forteller at det er tradisjon for henne og foreldrene å dra til utlandet i sommerferien.

– Mest sannsynlig drar vi til utlandet på ferie. I fjor var vi på Kreta.

– Er du bekymret for varmen?

– Jeg liker sommeren, men det kan kanskje bli litt for varmt hvis man er på ferie i utlandet. I fjor var vi på Kreta og det var altfor varmt. Det var nesten varmere enn sola, svarer hun og ler.

Forhåpentligvis blir det godt vær, uavhengig av hvilket land du ferierer i.

Og kanskje vet du om et sted hvor det alltid er fint sommervær?

