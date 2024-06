Bare en drøy uke inn i årets første sommermåned ser det ut til at fjorårets rekorder fort blir historie.

– Vi har invitert til fest i mange år, og nå kommer virkelig gjestene. De legger igjen store verdier og er viktig for helårsarbeidsplasser, sier Thor Helge Jensen i Vågan Næringsforening til NRK.

Han viser til det gjennom vårsesongen har vært 9,5 prosent flere biler på veiene i Lofoten sammenlignet med i fjor.

Og at første uke i juni ikke var noe unntak.

Svak norsk krone og nye direkteruter til Evenes fra Europa gjør det neppe mindre populært fremover.

Nå må infrastrukturen bedres, mener Jensen.

Flere turister, med endret reisemønster

Fra 2022 til 2023 var det en økning på 15 prosent av kommersielle overnattingsdøgn i Lofoten.

Det forteller reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen. Hun forklarer at turistene som tidligere skulle oppleve hele Norge på én uke, nå gjerne bruker en hel uke bare i Lofoten.

Å er et av mange reisemål turistene gjerne vil få med seg når de besøker Lofoten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– På grunn av dårlige kollektive løsninger i regionen velger mange leiebil for å komme seg rundt. De ønsker å se mer enn et sted.

Hun legger til:

– Men med det veinettet vi har nå blir det en sårbar situasjon.

Uttalelsene om at turistene oppholder seg lenger på øygruppen er basert på undersøkelser de selv har gjort. Dette gjøres blant annet for å overbevise flyselskap om at det er lønnsomt å sette opp direkteruter fra Europa til Evenes.

Et målrettet arbeid som har gitt resultater:

Frankfurt – Evenes hadde oppstart 16. mai.

Zürich – Evenes åpnet 10. juni.

Paris – Evenes åpner 15. juni.

– Dette er gjester som ofte blir ei langhelg, en uke eller enda lenger. Nå jobber vi også for å få spredt turistene utover skulder- og vintersesongen. Det handler om å ta unna toppene og spre trafikken til flere områder i vårt nabolag.

Rorbu og vakre fjell frister. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Tror på ytterligere økning

Thor Helge Jensen i Vågan Næringsforening understreker at de er glade for turistene.

– Det skaper store ringvirkninger for et lite område med mye fjell og lite plass. Men i perioder, spesielt på sommeren, blir det fullt.

Økningen i turister har skjedd gradvis over flere år, og ser ikke ut til å stoppe opp med det første.

– Vi ser at mange i Mellom-Europa rømmer nordover om sommeren. Da er Skandinavia som er vinneren, inkludert Lofoten. Vi kommer til å se en betydelig økning av besøkende i årene fremover, tror han.

Jensen tilføyer:

– Ingen andre steder i Nord-Norge vil ha større samfunnsøkonomisk nytteverdi på investeringer i infrastruktur enn i Lofoten.

Sommervarme i Nord-Norge er ofte godt nok for mange. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Jensen sier i likhet med en rekke Lofoten-ordførere at infrastrukturen nå må bedres for å holde tritt med veksten i turistnæringa.

– Vi må være forberedt på det som skjer om fem år. Hålogalandsveien fra Evenes vil gjøre Lofoten enda mer tilgjengelig. Men da kommer turistene til infrastruktur som ikke er bygd for dette i det hele tatt.

Han drar fram at det i sommermånedene allerede kjører flere biler gjennom Lofoten enn på E6 over Saltfjellet:

– Da snakker vi altså E6 kontra E10. Det setter det litt i perspektiv. Den økningen vi ser for oss fremover krever bedre infrastruktur.

Gnisninger mellom turister og lokalbefolkning

Både Samuelsen i Destination Lofoten og Jensen i Vågan Næringsforening er opptatt av at det tross dårlige veier er svært gledelig at Lofoten er blitt en særdeles populært reisemål.

Førstnevnte sier de jobber aktivt for å klare å dra større nytte av interessen utenfor sommeren.

Lofoten er vakkert om vinteren, men ikke like populært som om sommeren. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vårt fokus er å få mer reiseliv året rundt. En bærekraftig utvikling på vår destinasjon. Ta ned toppene og få jevnere besøkstall.

På spørsmål om hun er bekymret for den endeløse økningen om sommeren svarer Samuelsen at de jobber med den organiserte delen av turisme.

Samtidig er det mye turisme som skjer utenfor deres kontroll.

– Vi ser at det kan bli gnisninger mellom lokalbefolkning og reiseliv som ikke vi kontrollerer. Det handler blant annet om bobilturisme som ikke benytter bobilcamper eller campingplasser, men heller slår seg ned hvor som helst og tar seg litt for mye til rette.

De turistene de i større grad har kontroll på, altså de som flyr inn, blir det kanskje enda flere av fremover.

– Dere har jobbet hardt for å få direkteruter til Evenes fra Europa. Kommer det enda flere i fremtiden?

– Vi gir oss vel ikke på det. Vi tenker at vi har et potensial for flere ruter.