Er du lei av buss for tog?

Da bør du kanskje unngå tog i Nord-Norge de neste dagene.

Togpassasjerer i Nord- og Midt-Norge må nemlig ta til takke med ti timer og 19 minutter i buss om de vil ta Nordlandsbanen mellom Bodø og Trondheim på dagtid.

Trolig Norges lengste reise med buss for tog.

Årsaken er at tre av fem diesellokomotiv på den 726 kilometer lange togstrekningen er inne på reparasjon.

De tunge diesellokomotivene er fra 1980-tallet og krever mye vedlikehold.

SJ har dermed ikke nok tog til å gjennomføre avgangene og prioriterer derfor nattavgangene.

– Glad vi ikke skal så langt

– Gamle lokomotiv må de kunne skifte på den eneste strekningen hvor det går tog i nord, mener Anne Grete Eng.

Hun skal ikke hele veien til Trondheim, men mener den korte turen til Rognan burde vært med skinner.

– Jeg er glad vi ikke skal så langt. Det er noe annet å reise med tog enn buss. Du kan bevege deg mye mer, påpeker hun.

Anne Grete Eng (til høyre) sammen med datteren Marie Hauge. Foto: Ola Helness / NRK

På interrail – med buss

Noen som derimot tar bussen hele veien til trønderhovedstaden er de to franske kompisene Jacque Audiau og Francois Pourbart.

– Det blir en lang tur. Vi trodde vi skulle ta tog, som er en mer komfortabel måte å reise på. Men slik blir det ikke. På toget kan man bevege seg friere. Jeg er ganske skuffet over at det ikke ble tog, sier Audiau.

Nordlandsbanen Ekspander/minimer faktaboks Strekning: Bodø-Trondheim

Banelengde: 726 km

Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 42

293 broer og 154 tunneler

Dieseldrift

Fjernstyring Trondheim S – Eiterstraum

Gevingåsen tunnel med ny strekning Hommelvik – Hell åpnet 2011

Elektrifiseringen av 120 kilometer jernbane i Trøndelag betyr at de bimodale togene på Trønderbanen vil kunne kjøre elektrisk på strekningen (Støren –) Trondheim – Stjørdal fra desember 2024.

Videre nordover til Steinkjer vil togene fortsette med dieseldrift. (kilde: Banenor.no)

De to kompisene er på interrailtur gjennom Norge.

– Vi så frem til togturen. Vi har en billett som gjør at vi kan reise fire dager denne måneden. Det var en god pris, så det er synd at det blir med buss og ikke tog i dag, sier Audiau

Jacque Audiau og Francois Pourbart holder humøret oppe før bussturen på 70 mil til Trondheim. Foto: Ola Helness / NRK

Maria Iseli fra Sveits har med seg sykkelen på turen til Trondheim.

– Vi var usikre på om vi kunne ta den med oss, men det ser ut til å gå fint, forteller hun med sykkelen i hånda utenfor bussen, som skal ta henne til Trondheim.

– Vi får se hvordan det blir med en så lang busstur, men har heldigvis mye snacks med på turen.

Sveitsiske Maria har humøret på plass til tross for en lang busstur foran henne. Foto: Ola Helness / NRK

Havari

Togtrøbbelet oppsto sist lørdag da et av SJs lokomotiv havarerte på Rognan.

SJ håper å ha ett av lokomotivene tilbake i drift tirsdag neste uke – med siste busstur mandag.

– Jeg vil først og fremst beklage til alle som blir rammet av dette. Det er dessverre en ventet situasjon. Togene er over teknisk levealder, sier Steinar Olsen, direktør for operasjon, sikkerhet og kvalitet i SJ Norge.

Lokomotivene som SJ bruker på strekningen, er leid ut fra Norske tog AS. De er rundt 40 år gamle.

– Vi har sagt fra om dette flere ganger nå. Både til politikerne og til Norske tog som leverer lokomotivene til oss.

Lokomotivene på Nordlandsbanen er gamle. Nye tog er ikke på plass før tidligst i 2028. Foto: Rune Fossum

I en e-post til NRK skriver Norske tog at de har forståelse for at både SJ og passasjerer ikke er fornøyd med det utdaterte togmateriellet som benyttes på strekningen.

– Dette er gamle tog som har nådd sin tekniske levealder. Det tar om lag sju år å anskaffe nye lokomotiv, så det er lett å se at prosessen med å anskaffe nye tog burde vært i gang tidligere, sier materielldirektør i Norske tog, Kjell-Arthur Abrahamsen.

– Når kan nye lokomotiv være på plass?

– Første tog til Nordlandsbanen leveres etter planen mot slutten av 2028.

Abrahamsen understreker at det pågår større vedlikehold av alle lokomotivene, og levetidsforlengende tiltak for å sikre bedre pålitelighet og tilgjengelighet.