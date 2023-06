Fergeopprør på kysten: Både kiste og prest ble seks timer forsinket til begravelsen

Fra høsten kan de aller fleste ferger i Nordland bli gratis.

Likevel er det opprør flere steder langs kysten av Nordland.

Årsaken?

Fergene er gamle, i dårlig stand og avgangene er for uforutsigbare.

Senest fredag i forrige uke måtte en begravelse i Rødøy kommune utsettes i seks timer – fra klokken 12 til klokken 18 – fordi verken presten eller tilreisende kom seg med fergen.

– Den ventetiden blir veldig lang når man venter på en begravelse. Det å vente på at kisten, prest og folk skal komme er veldig lenge i seks timer.

Det sier Olav Rune Ertzeid. Han er prost på Nord-Helgeland.

Olav Rune Ertzeid er prost på Nord-Helgeland. Nå har han sendt brev til fylkeskommunen, der han belyser fergeproblematikken i regionen og utfordringene disse medfører. Foto: NRK

I 18 år har han bodd på kysten av Nordland, og har opplevd at både vær og vind har vært til hinder.

Men så dårlig som det er nå, det har han ikke opplevd før.

– Folk langs kysten er tålmodige av natur og vet at det er naturen som bestemmer mest. Men her var det ikke naturen som motarbeidet, men materiell og tilbud. Det er noe vi tror skal være på plass, men så er det ikke det.

Kystkommunen Rødøy er avhengig av ferge for å komme seg til og fra fastlandet.

– Vi blir påført denne utryggheten

Derfor har han sendt brev til Nordland fylkeskommune der han ber om en bedring.

I tillegg til at prostiet må bruke betydelige summer på å leie inn private skyssbåter i ulike anledninger når fergen ikke spiller på lag,

«Dette er noe vi ikke ønsker å utsette folk for, men vi blir påført denne utryggheten», skriver han blant annet i brevet.

Fra: Olav Rune Ertzeid Til: Nordland Fylkeskommune Sendt: 13. juni 2023 Emne: Ferge- og hurtigbåttrygghet på Helgelandskysten Usikkerheten som er knyttet til om ferge og/eller hurtigbåt faktisk går går utover også kirkelig aktivitet. (...) Vi bruker relativt mye penger på skyssbåter i prostiet for å være sikker på at våre kirkelige handlinger som gravferder, vielser og gudstjenester kan gjennomføres. Senest fredag i forrige uke måtte en gravferd utsettes fra 12:00 til klokken 18:00 om kvelden grunnet manglende ferge. Dette er noe vi ikke ønsker å utsette folk for, men vi blir påført denne utryggheten. Om dette skyldes dårlig/gammelt materiell, manglende mannskap eller vanlige uhell vet jeg ikke. Etter min oppfatning har det vært for mange slike uheldige omstendigheter denne sommeren. (...)

«Halve» kommunen med protest

Litt lenger sør på Helgeland ligger øykommunen Dønna.

Ved nyttår fikk de 1369 innbyggerne nye ferger og nye ruter å forholde seg til.

Men tilbudet ble ikke bedre enn det man hadde fra før – tvert imot.

Det førte til at Tom Kenneth Johansen startet et opprop på minsak.no, der han krever bedre ferger og fergeruter.

Tom Kenneth Johansen er både lærer, fotballtrener og kommunestyrepolitiker. Han fortviler over fergeforbindelsen inn til regionsenteret Sandnessjøen, og mener man har tatt mange steg tilbake da nytt anbud trådte i kraft ved nyttår. Foto: Frank Nygård / NRK

Etter en knapp uke har 837 personer signert oppropet.

– Det er en veldig stor frustrasjon på Dønna, fordi vi opplever at samferdselen har tatt et skikkelig tilbakesteg, sier Tom Kenneth Johansen.

For innbyggerne i Dønna og nabokommunen Herøy, er ferge og hurtigbåt den eneste måten for de snaut 3200 innbyggerne å komme seg til fastlandet på.

Han bor selv på Dønna og sitter i kommunestyret for Rødt.

Tidligere gikk en ferge med mye bedre plass på bildekket. Nå går en ferge hvor det er så trangt at flere frykter for sikkerheten.

Tidligere var det lukkede ferger som gikk over fjorden. Nå er fergene åpne, noe som igjen gjør at bilene vaskes i saltvann når det er rufsete vær.

Tidligere kunne man få seg både mat og drikke i salongen under overfarten. Dette ble fjernet da det nye anbudet trådte i kraft.

I oppropet har flere reisende lagt igjen hva de tenker om fergetilbudet:

R Runar: Runar ​​​​​​​​​​​​​​Dagens ferger er så smal at det er ikke enkelt og komme seg ut av bil under overfarten. Trodde det var slutt på ferger med salong under vannnivå. Var jo slike som gikk i drift på 70-80 tallet. C Clas: Clas Det er forstemmende å oppleve en jevn standardsenking på fergene over år og nå akutte kapasitetsproblemer. Dette er ei styrt utvikling, og en situasjon vi ikke kan finne oss i. R Rita: Rita Det er for dårlig fergekapasitet og regularitet over storparten midt på dagen. Det er ikke brukbart i dag og vil skape det totale kaoset utover sommeren. J Jorid: Jorid Fergene er ikke bare gamle og trange. Det er skittent og lukter diesel. Renhold av toalettene er under enhver kritikk, noe jeg har påpekt til fylket og kommunen i e-post … AI Ann-Inger: Ann-Inger Vi må unngå at biler står igjen pga. full ferje. Dersom det ikke gjøres noe før sommersesongen så blir mange biler stående igjen og turister og fastboende blir sint og forbanna.

Økning i antall tekniske feil

For det har vært en klar økning i antall kanselleringer grunnet tekniske feil etter at de nye fergene kom i drift.

Men; samtidig har fergene blitt mindre sårbare for dårlig vær.

Det viser statistikk fra Nordland fylkeskommune.

Fergestatistikk Ekspander/minimer faktaboks Antall innstillinger de fire første månedene i 2023 sammenlignet med 2022. Dønna-sambandet (Sandnessjøen - Dønna - Løkta) 2023: 16 (teknisk feil), 49 (dårlig vær) 2022: 8 (teknisk feil), 72 (dårlig vær) Herøy-sambandet (Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy) 2023: 58 (teknisk feil) «52 av disse skjedde i løpet av en tredagers periode i begynnelsen av mars, og årsaken til at det ble såpass mange turer er at det ikke var tilgjengelig reservefartøy.» 2022: 36 (teknisk feil), 121 (vær) «Det var en god del kansellerte turer på grunn av korona-smitte blant besetningen.»



Statistikk og kommentarer: Nordland fylkeskommune

Det gjør at Johansen ser mørkt på sommeren og fellesferien. Da strømmer turistene sørfra til Helgeland.

– Det kommer til å bli et kaos. Negativiteten rundt fergene vil påvirke turistene. Det vil være en begrensende faktor for turistnæringen. Når finværet kommer og turistene kommer, så vil det bli et kjempekaos, sier han.

Bilfergen MF Folgefonn har fått mye kritikk etter at den begynte å gå mellom Sandnessjøen, Dønna og Løkta 1. januar 2023. Fergen er fra 1998 og tar rundt 75 personbilenheter. Foto: Erik Ask

Ordfører raser: – Folk kommer seg ikke på sykehus

Litt lenger nord på Helgeland rister ordfører Hanne Davidsen (Ap) i Nesna kommune på hodet.

Her har fergesituasjonen vært en kilde til frustrasjon over flere år – og nylig har situasjonen toppet seg.

Etter at to ferger har fått tekniske problemer, er det kun én ferge – MF Rødøy – som må betjene to samband med totalt fem anløp.

– For vår del er det helt håpløst og uholdbart. Det er uforutsigbarhet og nedstenging i mange, mange timer. Det merker vi veldig godt.

Ordfører Hanne Davidsen (Ap) i Nesna kommune er oppgitt over fergeforholdene i kommunen og krever at fylket tar grep umiddelbart. Foto: Frank Nygård / NRK

– Hva må fylket gjøre?

– De må sette inn bedre materiell og få opp regulariteten. Vi kan ikke leve med denne uforutsigbarheten. Næringslivet ringer til meg med en gang, folk kommer seg ikke på sykehus og det er kritisk.

– Vil bli krav til nyere fartøy

– Jeg skjønner at det er fortvilende å ikke få det tilbudet man skal ha, sier Monika Sande (Sp) fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland.

Ifølge henne er de fleste av fergene nå oppe og går igjen. Hun sier også at mye av problemet handler om reserveferger.

– Det går som regel bra når en båt har tekniske feil eller problemer, fordi selskapene har en i reserve. Men når de bruker samme reserveløsning på flere samband, blir det et problem.

Ved verftet Slipen Mekaniske i Sandnessjøen lå det tirsdag tre ferger, Lurøy, Hestøysund og Trondenes stille. Litt lenger bort i havnen ligger også reserveferga Vikingen, Møysalen og Alsten. Ingen er i ordinær drift. Foto: Frank Nygård / NRK

Det er noe av det hun mener de skal bli strengere på neste gang de lyser ut oppdrag på anbud.

– Vi prøver hele tida å følge opp når båter ikke går, og bidra til at de kommer i gang igjen, men dette med reservebåter må vi bli strengere på i senere anbud. De anbudene som er ute nå er korte. Men de som blir lyst ut senere vil bli lange, og da vil det bli krav nyere fartøy, sier Sande.