Fire russiske statsborgere er varetektsfengslet i Nordland

Under en kontroll av en russisk registrert bil, tirsdag 11. oktober i Mosjøen, kom det frem at personer med tilknytning til denne bilen var observert mens de fotograferte objekt som er underlagt fotoforbud et sted i Nordland, melder politiet i en pressemelding.

På bakgrunn av denne informasjonen ble disse personene anholdt og etter hvert pågrepet.

Det er snakk om fire russiske statsborgere, tre menn og en kvinne.

– Etter pågripelsen ble bilen besluttet ransaket. Det ble funnet en god del fotoutstyr og et relativt omfattende bildemateriale, sier politiadvokat Gaute Rydmark.

Videre etterforskningsskritt vil blant annet være å gjennomgå det omfattende bildematerialet som er funnet. I den hensikt å avdekke eventuell ulovlig fotografering av skjermingsverdige objekter.

De fire er avhørt og de fremholder at de er turister på besøk i Norge. De er siktet etter lov om informasjon §6 første ledd, jf. §3 annet ledd: