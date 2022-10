Den russiske statsborgeren som ble stoppet på Storskog med droner i bagasjen, erkjenner at han har fløyet og tatt bilder med dem i Norge.

Han hadde lagret 4 terabyte med film og bilder.

Totalt hadde mannen to droner og flere elektroniske lagringsenheter i bagasjen.

I tillegg hadde han tre pass med seg – to russiske og ett israelsk.

Fredag bestemte tingretten at mannen må sitte to uker i varetekt.

Mannen ble avslørt i en rutinekontroll på grensen tirsdag da han var på vei tilbake til Russland.

Sier han var på ferietur

Politiet ba torsdag om at mannen skulle varetektsfengsles i to uker. Saken ble behandlet i Østre Finnmark tingrett i Vadsø. Kjennelsen var ventet torsdag, men kom ikke før fredag.

Mannen innrømmet å ha vært i Norge som en vanlig fotointeressert turist. Ifølge mannens forsvarer, Jens Bernhard Herstad, har 50-åringen sagt at han var i landet på en vanlig ferietur.

Når politiet har fått en større oversikt over mannens bildemateriale, vil de vurdere å utvide siktelsen i saken.

NRK var til stede på fengslingsmøte i Vadsø torsdag ettermiddag, hvor det var referatforbud. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Ingen russiske flyginger

Sanksjonene mot Russland innebærer at russere ikke kan fly droner i Norge.

Foreløpig er mannen kun siktet for å ha brutt denne sanksjonsloven og -forskriften, hvor paragrafen sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Flygeforbudet gjelder alle russiske flyginger over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, i tillegg til luftrommet over norsk sjøterritorium. Dette gjelder også for bruk av drone.

Dette er en lov som trådte i kraft etter Russland invaderte Ukraina.

Både før og etter eksplosjonene ved Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen har flere mistenkelige droner blitt observert ved norske petroleumsanlegg.

Det er høy beredskap på flere anlegg i Norge etter droneaktiviteten og eksplosjonene i Østersjøen.

Politiet varslet torsdag at det kunne bli aktuelt å utvide siktelsen av den russiske mannen, etter de hadde sett gjennom bildene mannen har tatt.

Her skal det undersøkes om det er blitt filmet i ulovlige soner, som nært flyplasser og militære anlegg.