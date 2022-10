– Han er siktet for å ha flydd drone i Norge. Det er gjort beslag i en drone, en del minnekort, en mobiltelefon og andre lagringsmedier, som vi nå jobber med å åpne og gjennomgå, sier politiadvokat Jacob Bergh til NRK.

Lørdag ettermiddag ble mannen fremstilt for varetektsfengsling i fire uker.

– Vi mener vi trenger disse ukene på å gå gjennom beslagene, sier Berg.

Kjennelsen er ventet i løpet av ettermiddagen.

Troms politidistrikt ble fredag morgen tipset om at det var observert en person som sto og fotograferte ved Tromsø lufthavn på Langnes. Det var en av de ansatte på flyplassen som varslet politiet.

En 51 år gammel russisk statsborger bosatt i Russland er siktet for ulovlig droneflyvning i Norge. Han sitter i varetekt i Tromsø. Foto: Rune Andreassen / NRK

Tok bilder av Bell-helikopter

Politiet rykket ut, og etter samtaler med den russiske 51-åringen ble han pågrepet, forteller Bergh.

– Vi har sett litt på den åpne kamerarullen på et handholdt kamera. Der er det bilder fra flyplassen i kirkenes og et av forsvarets helikoptre.

– Hvilken agenda mener dere at mannen hadde?

– Det er altfor tidlig å si, det prøver vi å få belyst gjennom avhør og gjennomgang av beslagene, blant annet mobiltelefonen.

– Hvorfor er PST koblet inn i saken?

– Det er hovedsakelig fordi det står i politiloven at PST skal etterforske overtredelser av loven som har forbudet om at russere ikke kan fly droner i Norge.

Advokat Ola Larsen forsvarer den russiske statsborgeren. Foto: Privat

Begjærte seg løslatt

Fengslingsmøtet var ferdig rundt klokka 14:30.

Mannen har opplyst til politiet at han kom til Norge via Storskog torsdag og var på vei til Svalbard.

Han har ifølge politiet erkjent å ha fløyet drone i Norge.

Russerens forsvarer er Ola Larsen.

– Siktede har avgitt forklaring, vært i fengslingsmøte og begjært seg løslatt. Noen ytterligere kommentar ønsker vi ikke å gi på nåværende tidspunkt, sier han.

Pågripelse nummer to

Dette er den andre pågripelsen denne uka. Torsdag ble en russisk statsborger pågrepet på grensepasseringen på Storskog i Finnmark. Også han skal ha flydd drone i Norge.

På grunn av sanksjonene mot Russland, er all flyvirksomhet i Norge forbudt for russere. Det gjelder også flyvning med droner.

– Vi ser ingen sammenheng mellom disse to sakene, sier politiadvokat Jacob Bergh.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier lørdag til NTB at hun er orientert om den seneste pågripelsen.

– Jeg er kjent med at politiet har pågrepet en russisk person med drone ved flyplassen i Tromsø. Samtidig kan jeg ikke kommentere saker som er under etterforskning. Men det er bra at politiet er årvåkne, sier justisministeren til NTB.

Mehl sier videre at det er en høy prioritet å forsterke innsatsen for å avdekke ulovlig aktivitet på norsk jord.

– Politiet har et tett samarbeid med PST, og styrkingen av beredskapen som har blitt gjort det siste halvåret har fungert godt, sier hun.

– Har rutiner

Harald Kvam er pressetalsperson i Avinor:

– Det ble observert en person med det som viste seg å være en drone og da kontakter Avinor alltid politiet. Det har vi rutiner på. Det er ulovlig å fly drone innenfor fem kilometer av norske flyplasser og det er noe både vi og politiet tar veldig alvorlig, da hovedsakelig på grunn av flysikkerheten.

Hva kan være interessant for en russer å filme med drone der?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn i detaljer på hva som kan være årsaken til at noen filmer med drone. Det må politiet eventuelt kommentere nærmere når de har etterforsket saken.

Hva skjedde videre da dere kontaktet politiet?

– Jeg kjenner ikke detaljene i hvordan dette forløp, men vi identifiserte personen og kontaktet politiet, slik at de kom og fikk pågrepet ham. Nå har de sendt ut pressemelding på dette i etterkant at dette er en person som er pågrepet.