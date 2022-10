– Han ble stoppet på Storskog 11. oktober på vei ut av Norge. Det var en vanlig kontroll av tollvesenet og politiet der man oppdaget droner i bagasjen hans, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Mannen ble deretter siktet og satt i varetekt. Først i ettermiddag ble politiets begjæring om varetekt behandlet i Indre- og Østre-Finnmark tingrett i Vadsø.

Retten vil komme med sin avgjørelse torsdag kveld eller fredag.

– Det kan være aktuelt å utvide siktelsen, sier aktor Anja Mikkelsen Indbjør. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

PST kan bli koblet inn

Foreløpig er han siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften, som trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina. Den aktuelle paragrafen sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Samtidig kan siktelsen mot mannen bli utvidet, og PST vil ta over etterforskningen.

– Han er siktet for overtredelse av sanksjonsloven, som er å fly en drone på norsk territorium, sier mannens forsvarer, Jens Bernhard Herstad.

NRK var til stede på fengslingsmøte i Vadsø torsdag ettermiddag, hvor det var referatforbud. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Droner i bagasjen

Politiet har beslaglagt to droner og flere elektroniske lagringsenheter.

Politiadvokat Indbjør sier de skal gå igjennom beslaget for å se omfanget og innholdet av de eventuelle flyvningene som er gjort på norsk territorium.

– Hva er det med denne saken som gjør at dere ber om varetektsfengsling?

– Det er på grunn av unndragelsesfare fordi han er en tredjelandsborger. Det kan bli aktuelt å utvide siktelsen. Det må vi se på når vi har gått igjennom beslag, sier hun.

Politiet sier til NRK at de ikke visste noe om mannens aktivitet før han ble stoppet. Det er heller ingen andre politidistrikt i Norge som er involvert.

– Vi skal prøve å gjennomføre etterforskningen ganske fort og har bare bedt om varetekt for to uker for siktede, sier Indbjør.

Hun sier at de skal vurdere å utvide siktelsen når de har gjennomgått beslaget.

Kan bli værende i varetekt

Uavhengig om den russiske mannen blir begjært løslatt eller ikke, vil politiet likevel ikke slippe ham ut av varetekt, ifølge forsvareren.

– Dersom han blir løslatt så har påtalemyndigheten begjært at han blir sittende i varetekt til lagmannsretten har behandlet anken. Varetektsfengsling er prioriterte saker, sier Jens Bernhard Herstad.

Jens Bernhard Herstad forsvarer den russiske mannen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Både før og etter eksplosjonene ved Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen har flere mistenkelige droner blitt observert ved norske petroleumsanlegg.

Det er høy beredskap på flere anlegg i Norge etter droneaktiviteten og eksplosjonene i Østersjøen.

