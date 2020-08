Yrkessjåfør Michael Christiansen er på vei over på Saltfjellet i 90-sonen på E6 når det kommer en bil forbi i høy fart.

Midt imot kommer en personbil i høy fart. Sjåføren i den møtende bilen blinker kraftig med lysene.

Christiansen er sikker på at han skal bli vitne til en frontkollisjon.

Men i siste øyeblikk klarer bilen å komme seg tilbake i riktig kjørebane.

Dashbordkameraet yrkessjåføren har montert i bilen sin fanger opp den skumle hendelsen.

Yrkessjåf Michael Christiansen har opplevd flere farlige forbikjøringer i stor fart på E6 over Saltfjellet i sommer. Foto: Privat

– Det er et under at det går bra, sier Christiansen til NRK.

Han har kjørt mellom Mo i Rana og Narvik jevnlig siden 2008, og forteller at villmannskjøring og stygge forbikjøringer er blitt dagligdags denne sommeren.

– Det virker som folk kjører mer aggressivt i år enn noen gang i år. Folk skal på død og liv fram, selv om de er på ferie.

Christiansen forteller om flere skumle episoder i sommer.

Sjåfører som legger forbi i en sving uten å kunne vite om det kommer motgående biler. En bil måtte kjøre i grøfta for å unngå frontkollisjon.

– Det er lite tid å spare på forbikjøring i sommertrafikken, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland. Foto: Martin Giæver / NRK

– Det må da være bedre å komme fram en time senere enn å havne på sykehus, mener han.

Yrkessjåføren fra Mo i Rana har denne sommeren sendt flere videoer til politiet.

Operasjonsleder Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt sier at politiet ønsker å slå hardt ned på sjåfører som setter eget og andres liv i fare.

– Er farten høy vil en møteulykke fort bli fatal. Noen millisekund skiller mellom liv og død eller en alvorlig skade, sier han.

Nødetatene slår alarm: – Ta det med ro

Marianne Berg-Hanssen, fagutvikling Amk, John Harald Løkås, vaktkommandør 110 Nordland og operasjonsleder Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt ber innstendig folk om å ta det med ro på veiene. Foto: Martin Giæver / NRK

De fire siste ukene har nødetatene i Nordland rykket ut til trafikkulykker hele 41 ganger.

Bare i forrige uke hadde brannvesenet i Nordland 13 utrykninger i forbindelse med trafikkulykker. Nå på søndag omkom en 69-årig mann i en frontkollisjon på E6 i Saltdal. Dagen før omkom en mann i 50-årene i en utforkjøring på Engeløya i Steigen.

En MC-fører omkom på Engeløya i Steigen lørdag. Foto: Nordland politidistrikt

– Det har vært ei dyster helg i trafikken i Nordland politidistrikt. Vi har en nullvisjon om at ingen skal omkomme eller bli skadd i trafikken. Denne helga gikk i feil retning, oppsummerer Eriksen.

Nå slår brannvesen, politi og Akuttmedisinsk nødsentral alarm.

– Ta det med ro. Senk farten og unngå unødvendige forbikjøringer som kan skape farlige situasjoner.

– Sterke inntrykk

Når det smeller i trafikken er det gjerne brannvesenet og ambulansen først på et ulykkessted. Det kan være en stor påkjenning, sier Marianne Berg-Hanssen ved AMK-sentralen og vaktkommandør John Harald Løkås ved 110 Nordland.

En 69-årig mann omkom da en bobil og en personbil kolliderte på E6 i Saltdal kommune i Nordland søndag. Foto: Rolf Larssen / NRK

– Først og fremst for dem som er berørt, men også for alle som er på jobb og må gi livreddende førstehjelp. Det er mange sterke inntrykk.

– Vær uthvilt før du setter deg i bilen, planlegg kjøringen og beregn god tid. Stopp ofte og drikk vann, supplerer Løkås.