Riksadvokaten omgjør henleggelse av dødsulykke i Steigentunnelen

I Steigentunnelen i Nordland gikk det sommeren 2022 fryktelig galt.

En personbil og en traktor kolliderte og fire tsjekkiske statsborgere omkom.

Ulykken var den verste på norske veier på fire år.

Etter å ha etterforsket saken, besluttet statsadvokaten i Nordland å henlegge saken.

Bakgrunnen var at man mente at det ikke fantes tilstrekkelig bevis for å fastslå at noen av de to personene som ble siktet hadde opptrådt uaktsomt, og forårsaket ulykken.

Men henleggelsen ble klaget inn til Riksadvokaten av de fornærmedes bistandsadvokat.

Nå har Riksadvokaten omgjort henleggelsen. Det opplyser politiet i Nordland i en pressemelding.

– Riksadvokaten har nå gjennomgått saken, og har besluttet at føreren av traktoren har overtrådt Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd jf. paragraf 3, da han ikke sørget for at traktoren hadde tilstrekkelig lys og refleks. For dette blir føreren av traktoren ilagt en bot på 5000 kr.

Det var 15. mai at en personbil med fem tsjekkiske fisketurister skulle hjem fra et opphold i Straumfjorden i Steigen.

De skulle kjøre til Bodø for å fly hjem til Tsjekkia.

I den åtte kilometer lange Steigentunnelen kjørte personbilen inn i en traktor. Fire personer omkom, mens den siste ble hardt skadd.

Disse omkom i Steigentunnelen Ekspander/minimer faktaboks Ladislav Mikulec, 73 år

Libor Pasa, 63 år

Petr S., mann i 70-årene. Familien ønsker ikke at politiet oppgir etternavn.

Den siste omkomne er en mann i slutten av 40-årene. Familien ønsker ikke at politiet oppgir navnet hans.

Riksadvokaten peker på at til tross for at traktorføreren bøtelegges for manglede lys og refleksbruk så er han enig med politiet og statsadvokatens vurdering i at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom manglende lys og refleks på tilhengeren, og dødsulykken som inntraff.

Bøteleggingen av traktoren konstaterer derfor ikke skyld i ulykken, skriver Riksadvokaten.

Det er flere sammenfallende årsaker til at ulykken fant sted, uten at straffansvaret kan plasseres hos den enkelte sjåfør.