Den amerikanske feiringen hvis historie begynte allerede på 1700-tallet, har i mange år blitt mer og mer populært i Norge.

Valentinsdagen betyr penger i kassa for mange butikker.

Men det er ikke bare blomster og sjokolade som gis til landets utkårede.

Aktørene melder om rekordsalg for sexleketøy – og en betydelig økning i salg av sexleketøy for menn.

– Bør utforske punktet i rumpa 🍆

På Kondomeriet i Bodø merker de en økning i salget på Valentinsdagen.

– Dette er en av våre mest populære dager. Vi selger mye forskjellig! Alt fra parvibratorer, massasjeolje og glidemiddel med smak, spill og penisringer.

Det sier Tori Karlsen, butikksjef ved Kondomeriet på City Nord i Bodø.

– Penisvibratorene våre er også veldig populære.

Flere og flere menn kjøper sexleketøy. Dette er penisvibratorer. Eline Eliassen/NRK

Det er Kondomeriet og Nytelse.no som er de største aktørene i bransjen.

Maria Ebbestad, sexolog og pressesjef i Nytelse, sier det er mer sosialt akseptert at også menn kan ha sexleketøy.

Den siste måneden har de hatt en femdobling i salget av herrevibratorer.

– Valentinsdagen er ikke glemt for menn! Dette er en kategori som øker veldig. Både fordi det lages mer for menn, men også fordi det blir mer og mer godtatt at også menn kan eie det, sier Ebbestad.

Det finnes alt fra dildoer til vibratorer.

– Prostatavibratorer er det flere og flere som prøver. Vi har et punkt bak i rumpa som gir nytelse, og da bør man utforske det.

– Det er mange som tror man er homo hvis man liker noe i rumpa, men vi har alle et punkt uansett legning, og det bør utforskes hvis man tør.

Sexolog og pressesjef i Nytelse.no, Maria Ebbestad, sier flere menn begynner å utforske bruken av sexleketøy. Foto: Nytelse

Presseansvarlig for Kondomeriet, Julie Victoria Jansen sier også de ser en markant økning i salget av sexleketøy for menn.

– Vi har jobbet lenge for dette og bygd en egen kategori for å utvide sortimentet.

Hun sier menn har blitt flinkere til å eksperimentere med sex.

– De tester leketøy på egen hånd og med en partner. Og det går mest i penisvibratorer – men også vibratorer til damen som kan brukes i samleie med mannen, sier hun.

– Hvem er disse herrene som handler?

– De er fra alle landets kriker og kroker og i alle aldre, sier Jansen.

Kondom-boom etter gjenåpning 👄💦

Da landet ble gjenåpnet sist lørdag etter flere måneder med ny nedstenging, ble det merkbart i kondomsalget.

Meteren er borte, og dermed kan man «lovlig» hoppe til køys med hvem og så mange man vil.

Både Nytelse.no og Kondomeriet melder om «kondom-boom» etter gjenåpningen og i dagene før.

– Faktisk kan vi se en økning på 50 prosent i antall søk etter kondomer i nettbutikken så langt denne uken, sammenlignet med forrige uke, sier Jansen til Nettavisen.

Julie Jansen, presseansvarlig i Kondomeriet. Foto: Kondomeriet

Rekordsalg for sexleketøy 🦪💹

Salget av sexleketøy hos Nytelse.no har skutt i været og økt med hele 60 % sammenlignet med fjoråret.

Kondomeriet har ingen konkrete tall, men Jansen sier til NRK at det merkes godt at denne mandagen merkes det godt at det er første arbeidsdag etter gjenåpning og Valentinsdag.

– Det er et stort trykk på nettsiden og ute i butikkene. Folk er ivrige!

Jansen sier de har sett en jevn økning i salg av sexleketøy de siste årene, og spesielt under pandemien.

– Det var nok mange som begynte å eksperimentere under nedstengningen, og denne trenden ser ut til å fortsette, sier hun.

Nordmenns interesse for sexleketøy har skutt i været de siste årene, noe sexolog Ebbestad i Nytelse mener er et sunnhetstegn for det norske hverdagslivet.

– Det er viktig å finne tid til seg selv på denne måten i hverdagen, uansett om man er singel eller i et parforhold. Det er stressdempende og sunt med orgasme.