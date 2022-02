Regjeringen legger nå fram endringer i koronatiltakene på en pressekonferanse.

Krav om bruk av munnbind og om å holde en meters avstand oppheves.

Kravet om isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet holder seg hjemme i fire døgn.

Det er heller ikke lenger en anbefaling om at smittede personer må informere øvrige nærkontakter.

– Men vi anbefaler munnbind for uvaksinerte og andre sårbare grupper, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette er de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar klokken 10:

Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

Krav om bruk av munnbind oppheves.

Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.

Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer.

Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

Andre land har tiltak, det er viktig å sette seg inn i krav som gjelder i andre land.

– Kan behandle covid som andre sykdommer

– Vi kan lette på tiltakene fordi omikron ikke gir så alvorlig sykdom som tidligere varianter. Selv om smitten stiger er andelen som havner på sykehuset lav. Vi er godt beskyttet med vaksinen, sier Støre.

Likevel advarer statsministeren om at det kan komme nye smittebølger og varianter.

– Viruset kan overraske oss og mutere igjen, sier han.

Det blir endringer i testregimet:

Det anbefales test for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne.

Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.

En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose.

For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.

– Vi går nå bort fra anbefalingen om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg. Voksne som har symptomer, skal fortsatt teste seg, mens barnehagebarn og elever slipper, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Etter hvert vil regjeringen vurdere om man skal gå over til såkalt klinisk testing, der det vil være helsetjenesten som vurderer hvem som skal testes, akkurat som med andre sykdommer.

– Sykefraværet kan bli kritisk stort

Så mange som tre til fire milloner mennesker kan bli smittet denne vinteren, sier Støre.

– Sykefraværet kan bli kritisk stort enkelte steder.

– Likevel er det forsvarlig å slippe opp. Viruset utgjør ikke en stor trussel for de fleste av oss. Selv om det er forsvarlig, er det mange som er engstelige for at vi slipper opp for fort. Det forstår jeg. Noen trenger å holde avstand, derfor gjør vi egne anbefalinger for de som er i risikogruppen. Vi andre må ta hensyn, vi må ha solidaritet med andre og sunn fornuft, sier Støre.

– Klem en venn

Helseministeren sier at det er en glad dag, og anbefaler alle til å klemme en venn.

– Livet blir lysere og lettere frem over. Lev mer som normalt, fyll opp den gode minnebanken, det er også viktig for den psykiske helsa vår. Gjør noe aktiv hver dag, gjør noe sammen med andre hver dag, sier Kjerkol.

– Bruk sunn fornuft. Klem en venn, det skal jeg også gjøre, sier hun.

Helseministeren sier at dette er en lev-med-strategi og viruset vil være blant oss i lang tid.