– Politiet kan bekrefte at vi i slutten av mai i år har mottatt en anmeldelse.

Det sier Anders Jæger til NRK. Han er politiadvokat i Nordland politidistrikt.

Mannen er anmeldt for overgrep mot barn under 14 og 16 år, opplyser politiet.

– Av anmeldelsen går det fram at overgrepene ligger tilbake i tid. Antakeligvis skal de ha skjedd på 90-tallet, sier Jæger.

Anmeldelsen skal ha kommet via bistandsadvokat.

Politiadvokat Anders Jæger. Foto: Frida Brembo / NRK

Mannen skal så langt ikke ha fått oppnevnt forsvarer.

– Min klient er positiv til at saken nå blir håndtert av politiet. Saken er naturligvis en påkjenning, men hun har massiv støtte bak seg fra familie og kjente, sier bistandsadvokat Silje Breimo Bredesen til NRK.

Tatt ut av tjeneste

Mannen skal ha erkjent overgrepene under et møte i menigheten.

– Så fort saken ble kjent for oss har vi informert i våre menigheter og også tatt den aktuelle personen ut av tjeneste. Vi har også hatt tett kontakt med de berørte for å forsikre oss om at de blir ivaretatt og får nødvendig profesjonell hjelp, opplyser en talsperson for menigheten til NRK.

Ifølge talspersonen vil saken følges opp tett i menighetene deres framover.

– Vi fortsetter som vi alltid har gjort med å tale åpent om at slik adferd er mot den kristne lære og også ulovlig. De som har begått lovbrudd må ta sin straff, noe vi er tydelige på når slike saker omtales.

Mannen er tatt ut av tjeneste.

– Denne typen saker er ikke forenlig med tillitsverv i vår menighet. Vi står fast ved den holdningen også i fremtiden.

Foreldelse

Denne aktuelle saken omhandler forhold som skal ligge mange år tilbake i tid. Men i 2014 ble foreldelsesfristen for saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn fjernet.

Målet var at det skulle bli vanskeligere å slippe unna de mest alvorlige forbrytelsene.

I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette. Den lange tiden skyldes ofte frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat, fremgår av en fagartikkel i Psykologitidsskriftet.