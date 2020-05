Eskil kjørte på gaupe: – Trodde det var en stor rev

Nilsen stanset bilen, og han og de tre passasjerene i bilen gikk ut.

Da de så hvilket dyr som lå i veibanen ble de svært overrasket.

– Jeg trodde jeg hadde kjørt på en stor rev. Da jeg så hva det var, skulle jeg ønske det var en rev.

Litt småskjelven fikk Nilsen konstatert at gaupa døde på stedet, og ikke led på noe vis.

Deretter meldte han fra til vakttelefonen for rovdyrhendelser hos Fylkesmannen i Nordland.

– Den har nok rett og slett vært på feil sted til feil tid, sier Nilsen.

Blir undersøkt

Etter helga skal gaupa sendes til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Foto: Statens naturoppsyn

Gaupa er svært sky, og blir sjelden observert i åpent lende.

Det er ikke hverdagskost å kjøre på ei gaupe i Nordland, bekrefter rådgiver Martin Drevvatn for seksjon rovvilttiltak i Statens naturoppsyn.

På landsbasis er det imidlertid 11 gaupepåkjørsler det siste halvannet året. Tre ble påkjørt av tog, mens åtte ble påkjørt av bil.

Drevvatn forteller til NRK at det var en ung hanngaupe på 19 kilo som ble påkjørt. Den var i godt hold og normalvektig for alderen.

Den døde gaupa befinner seg nå i en fryser på SNO sitt kontor i Drevvatn i Vefsn.

Etter helga skal den rutinemessig sendes til undersøkelse ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Der vil det bli tatt flere prøver av dyret, blant annet DNA.

Slik kan forskerne finne ut om dette er en gaupe som er registrert tidligere, om den har forflyttet seg over store avstander eller om den er stedbunden.

Deretter overtar Viltfondet den døde kroppen.

Sterkt truet

I april fortalte NRK om hobbyfotograf Frank Dahl som tok en rekke fantastiske bilder av en gaupe på et hemmelig sted i Nordland.

En uke senere fotograferte Silja Akselsen fra Saltdal en gaupe fra stuevinduet sitt.

Likevel er gaupa et sjeldent syn. For sjuende år på rad ligger den norske gaupebestanden under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Nordland er et av fylkene hvor det ikke ble åpnet for kvotejakt på gaupe i år.

Her er bestanden så lav at det nå skal legges opp til en forvaltning som bidrar til bestandsvekst og oppnåelse av bestandsmålet.

Se de unike bildene fritidsfotograf Frank Dahl tok av ei gaupe på et hemmelig sted i Nordland tidligere i år. Du trenger javascript for å se video. Se de unike bildene fritidsfotograf Frank Dahl tok av ei gaupe på et hemmelig sted i Nordland tidligere i år.