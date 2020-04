Det var lørdag kveld litt før klokka 21 at Silja Akselsen ble oppringt av naboen.

Hun ba henne finne fram et kamera og titte ut av vinduet.

Først så hun ikke noe, men så plutselig skjønte hun hva naboen snakket om.

Bak noen bjørketrær ser hun en lys, levende gaupe komme gående rett mot huset.

Hoppet over elva

Gaupa er vanligvis sky, men nå i paringstida oppfører den seg annerledes. Foto: Silja Akselsen

Silja forteller at gaupa vasset ut i elva for å krysse over på den andre siden. Deretter hoppet den fra is- og snødekte steiner over elva, for så å gå opp på veien.

Der spaserte den rolig langs veien før den forsvant ut av syne.

– Alt skjedde så fort at jeg rakk ikke justere kamera. I tillegg var det en del busker i veien, bildene er tatt gjennom stuevinduet.

Akselsen bor i nordlandskommunen Saltdal, hvor hun driver oppdrett av hunderasen whippet. I tillegg holder hun på å etablere en hønseflokk.

På dagtid har hun to store haner som går fritt ute, men disse var heldigvis stengt inne for kvelden da den sjeldne gjesten stakk innom.

SNO: – Våryr

Gaupe er ikke et uvanlig syn i Saltdal, men det e rikke hverdagskost å fotografere den fra stuevinduet, slik Silja Aslaksen gjorde. Foto: Silja Akselsen

Gaupa er det eneste viltlevende kattedyret som finnes i Norden.

Den er svært sky, og blir sjelden observert i åpent lende. Men om våren er det annerledes, forteller seniorrådgiver Geir Heggmo i Statens naturoppsyn.

– Gauper kan gå ut i åpent lende dersom det er mat i området. Den føler nok ikke at den har noen fiende i området. I tillegg er det vår og paringstid, og da oppfører den seg annerledes.

Selv om gaupe ikke er et uvanlig syn i Saltdal, er det ikke hverdagskost å fotografere den fra stuevinduet.

– Den kan være ganske nært bebyggelse, men vanligvis blir den ikke oppdaget, sier Heggmo.

Sterkt truet

For sjuende år på rad ligger den norske gaupebestanden under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Ifølge seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet er det flere årsaker til at gaupebestanden går ned. Kvotejakt er en av årsakene.

Nordland er et av fylkene hvor det ikke ble åpnet for kvotejakt på gaupe i år.

Her er bestanden så lav at det nå skal legges opp til en forvaltning som bidrar til bestandsvekst og oppnåelse av bestandsmålet.

I helga fortalte NRK om hobbyfotograf Frank Dahl som tok en rekke fantastiske bilder av en gaupe på et hemmelig sted i Nordland.

Jostein Hellevik, kjent fra programmet «Fotobonden», har jobbet mye med gauper. Han sier det kan være tett opp mot umulig å ta bilder av dem.

– Favorittdyret mitt

Det er første gangen Silja Akselsen ser en gaupe i det fri. For henne var det en svært spesiell opplevelse.

– Den opplevelsen vil vare lenge. Gaupa det er mitt favorittdyr. Synet ga meg hjertebank i flere timer etterpå.

Fritidsfotograf Frank Dahl har lenge drømt om å få et nærmøte med en gaupe. Her blir drømmen oppfylt. Du trenger javascript for å se video. Fritidsfotograf Frank Dahl har lenge drømt om å få et nærmøte med en gaupe. Her blir drømmen oppfylt.