Fikk sitt livs største naturopplevelse: – Utvilsomt Norges råeste gaupebilder

– Jeg fikk tips om ferske spor, og da var det bare en ting å gjøre. Komme seg opp tidlig på morgenen, og gå.

Fritidsfotograf Frank Dahl har lenge drømt om å få et nærmøte med en gaupe.

Da han fikk tipset trasket han ut i nordlandsnaturen på jakt etter sporene. Gjennom løs og råtten snø, i et område han ønsker å holde hemmelig for at ikke flere skal oppsøke gaupa.

Til slutt kom han fram til et område det så ut som gaupa hadde vært i.

– Det lå et reinkadaver i snøen, og det så ut som gaupa hadde brukt en del tid der. Jeg tenkte at her er det bare å grave seg ned og få gjort seg så usynlig som mulig, forteller han.

Så var det bare å vente i spenning på om gaupa ville dukke opp.

Å ta bilde av en gaupe er særdeles tidkrevende og vanskelig, ifølge fotograf Jostein Hellvik, som gratulerer Frank Dahl langt opp i skyene for bildene han har klart å ta. Gaupa ser ganske så majestetisk ut, der han klatrer seg oppover fjellskrenten. Gaupa speider over området og sørger for å ha oversikt. Fritidsfotograf Frank Dahl var usikker på om gaupa så ham, men her kan det nesten se ut som de fikk øyekontakt. Foto: Frank R. Dahl Gaupa husket at det fantes mat nederst i fjellskrenten. Her er han tilbake for andre gang for å gå løs på reinkadaveret. Foto: Frank R. Dahl Etter flere timer nedgravd i snøen, kommer plutselig gaupa over fjellskrenten. Foto: Frank R. Dahl Gaupa har åpenbart kontroll over området. Frank Dahl er kun 30 meter unna gaupa, men sørget hele tiden for å holde seg i skjul. Kongen på haugen: Gaupa har åpenbart kontroll over området. Bevegelsene til gaupa er rolige og elegante.

På 30 meters avstand

Han blir liggende der i rundt fem timer, før han endelig får øye på gaupa i fjellskrenten.

– Den stod der bare og observerte området fra et utsiktspunkt. Jeg trodde først han hadde sett meg, og at løpet var kjørt.

Gaupa klatrer nedover den bratte skrenten, og går mot kadaveret og Dahl som ligger like bak. På det nærmeste er det 30 meter mellom han og gaupa.

– Det var fullstendig stille. Ingen trafikk eller forstyrrelser, alle sansene er ute, og du bare venter på at noe skal skje. Så skjer det, også med et sånt kraftig dyr. Det er vanskelig å sette ord på det.

Gaupa går løs på et reinkadaver nede i fjellskrenten. Foto: Frank R. Dahl

Godt over 200 personer har kontaktet Dahl etter han la ut bildene på Instagram, for å spørre hvor bildene er tatt.

Fotograf: – Bøyer meg i støvet

Jostein Hellevik, kjent fra programmet «Fotobonden», har jobbet mye med gauper. Han sier det kan være tett opp mot umulig å ta bilder av dem.

Når han får se bildene blir han nærmest satt ut.

– Nå ble jeg helt blåst av banen. Dette må utvilsomt være Norges råeste bilder av gaupe. Variasjonen i bildematerialet er sensasjonelt nydelig, sier Hellevik.

Fotograf Jostein Hellevik sier det er særdeles tidkrevende og vanskelig å ta bilder av gauper, noe han selv har bruker mye tid på. Å planlegge et bilde kan ta evigheter. Foto: Odd Arne Olderbakk

Han mener brutaliteten i bildene får fram gaupas elegante fremkommelighet og tilhørighet.

– En kan bruke flere liv uten å komme i lignende situasjoner. Jeg bøyer meg langt nedi støvet for alle disse bildene, og ønsker å gratulere fotografen langt oppi skyene med fremragende bilder, legger han til.

Selv er ikke fritidsfotograf Dahl i tvil om at han har vært heldig.

– Å sitte der med høy puls i nordnorske omgivelser med fjell og natur, også skjer det der. Det er jo som å sitte å se på naturfilm, men du er faktisk i den. Jeg skjønte at jeg var utrolig heldig som fikk oppleve det.