Mener de har løsninga på el-sparkesykkelkaoset: – Det blir dyrt for dem som slenger den fra seg

En av fire nordmenn ønsker totalforbud mot elsparkesykler, viser en undersøkelse gjort av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Noen synes de går for fort, mens andre fortviler over at de henslengte syklene blokkerer veier, dører og fortauer.

Nå mener noen å ha funnet løsningen på sistnevnte, og fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, fryder seg.

I neste uke inntar nemlig sparkesyklene Bodø. Dermed kan nordlendingene snart suse av gårde på to hjul.

– Her blir det et helt annet system enn i andre byer. Kaster du fra deg en sykkel her, så blir det dyrt for deg.

HAR TROEN: Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Bodø, gleder seg til å se de nye elsparkesyklene i bruk. Han tror det kan gå godt både blant turister og fastboende, og er en fin og miljøvennlig måte å binde byens knutepunkter sammen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Sparkesyklene må i stativ

Disse syklene må nemlig plasseres i stativ, og setter du dem ikke ordentlig på plass vil takstometeret fortsette å løpe.

Likevel kan noe av poenget med de lettvinte syklene forsvinne når man ikke kan parkere hvor man vil.

Martin Vik er forretningsutvikler i selskapet Otto, som skal stå bak driften av elsparkesykler i Bodø. Han tror ikke dette blir et problem.

MÅ SETTES I STATIV: Det er i dag fire utsatte sykkelstativer i Bodø. Setter du ikke fra deg sykkelen her, så vil takstometeret fortsette å rulle. Foto: Otto

– Vi har fire utsatte stativer i byen, og videre er målet å kartlegge eventuelle andre steder der folk ønsker å ferdes til og fra, sier Vik.

Elsparkesyklene blir et supplement til bysyklene som allerede er i byen. Stativene er derfor allerede satt ut, og de ti nye sparkesyklene kan tas inn og ut av disse, fra og med mandag.

– De bør grue seg

Selv om elsparkesyklene ikke kan kastes rundt er det andre ting som kan irritere på gata.

I fjor sommer ble 71 år gamle Gerd-Helene Hansen påkjørt av elsparkesykkel i Oslo. Ett år senere går hun fortsatt på krykker.

Her kan du finne elsparkesykler i Bodø Ekspandér faktaboks Fra og med 10. august 2020 er det ti elsparkesykler fordelt utover stativer rundt om i Bodø: - Torget - Kvartal 99 - Flyplassen - City nord

PARKERINGSKAOS: Flere fortviler etter at elsparkesykler ligger strødd rundt i Oslos gater. Her får det ingen konsekvenser om man ikke setter sykkelen pent fra seg. På Facebook har fortvilerne laget en egen gruppe for å støtte hverandre. «La oss ta fortauene tilbake» er oppe i 12.300 medlemmer. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Jeg skjønner ikke. Du har ikke lov å kjøre motoriserte kjøretøy der folk skal gå. Elsparkesyklene bør flyttes til sykkelstiene! sier Hansen.

Hun har nå blitt så redd for sparkesyklene at hun stopper opp hver gang hun ser en.

– Bodø bør grue seg, sier 71-åringen.

GÅR FORTSATT PÅ KRYKKER: Gerd Helene Hansen fra Steigen ble påkjørt av elsparkesykkel i Oslo i fjor. Hun setter ikke pris på flere elsparkesykler, og mener Bodø burde grue seg. Foto: Privat

Martin Vik i Otto forteller at de jobber med å utarbeide en løsning som setter sperrer for hvor man kan kjøre og ikke. I tillegg ønsker de å programmere inn fartsbegrensninger i visse områder.

Dette er foreløpig ikke tilfelle, men Vik håper de kan fortsette å jobbe mot en løsning.

Flere av ulykkene med sparkesykkel har også skjedd på nattetid.

I Bodø vil dette bli lettere å unngå. Der kan syklene ikke tas ut etter midnatt.

Lillestrøm deler sin erfaring

En by som allerede er kjent med elsparkesykler og stativ, er Lillestrøm.

De hadde prøveordning på sparkesykler i fjor sommer, og har foreløpig ingen negative erfaringer.

POSITIV ERFARING: Maria Hoff Aanes er næringssjef i Lillestrøm kommune. Der har de utelukkende hatt gode erfaringer etter at de tok inn elsparkesykler med stativ, som en prøveordning i fjor. Foto: Henrik Myhr Nielsen

– Jeg tror det bare er et positivt supplement til bysykkelen i en tid hvor vi ønsker å få stadig fler til å velge bort bil til fordel for andre alternativer, sier næringssjef Maria Hoff Aanes i Lillestrøm kommune.

Selv om Norvoll har troen på at dette kan gå bra i lengden, kan fylkesrådslederen bekrefte at også Bodø velger dette som en prøveordning.

– Fungerer det så fortsetter vi, gjør det ikke det, så skroter vi det. Verre er det ikke, avslutter Norvoll.