Nesten dobbelt så mange skader seg på elsparkesykkel

– Vi ser nesten en dobling i antall elsparkesykkelskader sammenlignet med fjoråret, sier Henrik Siverts, overlege ved Oslo skadelegevakt.

På oppdrag fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet, har Oslo skadelegevakt registrert alle skader knyttet til elsparkesykler i april, mai og juni i år og i fjor.

Antall skader har økt kraftig i mai og juni i år.

Omtrent halvparten av skadene har skjedd i beruset tilstand. 17. mai kom det inn elleve som hadde skadet seg. Ti av dem var beruset.

– Det mest bekymringsfulle er at mange skader seg på natten, og de aller fleste av dem er alkoholpåvirket, sier Siverts.

Elsparkesykkelskader ved Oslo skadelegevakt 2020 2019 April 38 34 Mai 83 46 Juni 179 107 Oslo skadelegevakt har sammenlignet antall skader fra april, mai og juni i fjor, og i år.

Alvorlige skader

Noen skader seg alvorlig og må opereres. Det kan være knekte ben, skader i fjeset eller blødninger i hodet.

– Mange skader seg alvorlig, og det er skader som pasienten kan slite med veldig lenge, og kanskje resten av livet, sier Siverts.

Overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts. Foto: Marthe Stoksvik / NRK

Det er registrert 23 alvorlige skader hittil i år. 15 av dem skjedde i alkoholpåvirket tilstand.

Nesten alle som skadet seg mellom klokken 23 og 5 var påvirket av alkohol, viser rapporten.

Overlegen mener det kan være fornuftig å stenge elsparkesyklene på natten.

– Tallene er klare, og det å stenge sparkesyklene på natten vil helt sikkert redusere antall skader, sier Siverts.

– Urovekkende

Mandag kveld ble en person i Bergen tatt for å kjøre elsparkesykkel i fylla. Ifølge politiet virket personen overstadig beruset og blåste 1,9 i promille. Det ente med en bot på 15.000 kroner.

Rita Aarvold, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Foto: Marthe Stoksvik / NRK

For å unngå trafikkfarlige situasjoner jobbes det nå med å stramme inn regelverket.

– Tallene er urovekkende. Det er en ekstrem økning i ulykker i år. Det er tydelig at en må se på dette nå og iverksette gode tiltak, sier Rita Aarvold, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Hvilke tiltak som er aktuelle er ikke klart, men vegvesenet ønsker å se på å redusere bruken på natten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har startet arbeidet, men håper kommunene og aktørene selv kan finne løsninger.

Dette er reglene for elsparkesykler Ekspandér faktaboks Elsparkesykler defineres som små elektriske kjøretøy, og har samme regler som vanlige sykler. Det er lov å bruke dem på fortau, i gang- og sykkelvei og i kjørebanen.

I likhet med syklende, har brukere av små elektriske kjøretøy vikeplikt for biler.

Hvis du går av sparkesykkelen, har biler vikeplikt for deg.

Du kan parkere på gang- og sykkelveg, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Det er ingen plikt til å bruke hjelm når du kjører elektrisk sparkesykkel, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm.

Det er ulovlig å fyllekjøre med elsparkesykkel. Kilde: NAF

– Uakseptabelt

Norgessjefen i elsparkesykkelfirmaet Voi, Christina Moe Gjerde, mener det vil være feil å forby bruk på natten.

– Det er bare en liten andel av våre turer som skjer om natten, og de aller fleste kjører trygt og ansvarlig. Det vil være feil å straffe alle ved å forby bruk om natten fordi noen få bryter loven og opptrer uansvarlig, skriver Gjerde i en e-post til NRK.

Ifølge Gjerde er det bare en liten andel av deres brukere som kjører på natten. Brukere med flere tilfeller av uansvarlig bruk kan bli blokkert.

Gjerde skriver også at Voi selv ikke har sett noen økning i antall ulykker sett opp mot antall turer, men en reduksjon fra i fjor.

– Det er uakseptabelt å bruke elsparkesykkel i beruset tilstand. Det kan føre til alvorlige ulykker og er dessuten ulovlig som med vanlig sykkel og som med bilen, sier hun.

Christina Gjerde sier at Voi ikke har sett en økning i antall ulykker, tvert imot ser de en reduksjon i totale skader sammenlignet med hvor mange som bruker sparkesyklene. Foto: Voi Foto: Voi

Flere ønsker forbud

Hver andre nordmann vil forby elsparkesykler på natten, mens en av fire ønsker totalforbud. Det viser en ny undersøkelse gjort av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

I undersøkelsen svarer en av fire av de har kjørt elsparkesykkel i fylla.

– Først og fremst må utleie av elsparkesykkel reguleres for å legge til rette for et sikrere tilbud, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk i en pressemelding.