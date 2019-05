– Det er et kjøretøy som ikke skal være i trafikken, sier forsker Hans Cassepierre i det svenske trafikktilsynet til nyhetsbyrået TT.

Han mener at disse sparkesyklene må bort fra veiene.

Natt til fredag døde en 27 år gammel mann som krasjet med en bil da han kjørte på elsparkesykkel. Ulykken skjedde i Helsingborg.

Cassepierre mener at de tidligere har advart mot farene ved kjøretøyet, og er ikke overrasket over at alvorlige ulykker skjer.

Politiet vil nå øyevitner

Akkurat hvordan dødsulykken skjedde er ikke kjent. 27-åringen kom ned en bakke i høy fart mot et trafikklys, men det er uklart om han kjørte på rødt lys.

– Krysset er lysregulert og vi mistenker at enten bilen eller elsparkesykkelen har kjørt mot rødt lys. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med øyevitner, sier Eva-Lotta Hermansson-Truedsson, informasjonsrådgiver i politiet i Helsingborg til SVT.

Ulykken er den første med dødelig utgang ved bruk av elsparkesykkel i Sverige. Mannen ble kjørt til sykehus, men døde av skadene i løpet av natten.

Vanskelig å klassifisere som kjøretøy

Som i norske byer, er elsparkesykler spredd rundt i svenske byer i stort antall på få uker denne våren. I kjølvannet kommer ulykkene. Akuttmottaket i Malmö melder at det hver uke kommer flere pasienter med skader etter bruk av elsparkesykler.

Også her hjemme har mange har fryktet at ulykkene kan bli alvorlige.

Problemet i Sverige, som i Norge, er at sparkesyklene er vanskelig å klassifisere. Det er ikke en elsykkel, som har maksfart på 20 kilometer i timen og spesielle krav til bremser og annet utstyr, og det er heller ingen moped.