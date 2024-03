Et stort lavtrykkssystem ligger over hele Europa gjør at vi trolig kan se langt etter ei påskehelg med sol og klarvær.

– De fleste av oss vil nok få det grått og vått i påsken. Men ikke gi opp håpet, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak ved Meteorologisk institutt.

Meteorologen er klar over at årets påskevær ikke er det folk flest hadde håpet på.

– Dette er litt typisk april. Det kan veksle fra snø og vinter til sol og sommervarme.

Sol i nord

Egentlig er værvarselet for påska relativt ukomplisert å varsle akkurat i år, ifølge meteorologen.

Det går nemlig et tydelig værskille over Jotunheimen og Dovrefjell.

– Hele Nord-Norge og Midt-Norge får ganske likt vær både den første og siste del av påsken, sier Ratajczak.

I denne delen av landet er stikkordet sol – helt fram mot torsdag.

Første del av påska blir betraktelig bedre enn den siste. I hvert fall om du befinner deg i Midt-Norge eller nord i landet. Her fra Revtinden Foto: Gorm Kallestad / NTB

Værvinner

Men en liten forskjell er det. Og den handler om temperaturer.

– I Møre og Romsdal og Trøndelag vil temperaturen i dagene fram mot skjærtorsdag komme opp til rundt 10 grader. Så her ligger det an til vårstemning. Også i Nordland vil temperaturene krype opp på plussida, i hvert fall på dagtid, sier Ratajczak.

Lenger nord, i Troms og Finnmark blir de neste dagene solfylte, men her holder minusgradene stand – spesielt på nattetid.

Grått og vått

For deg som skal tilbringe påsken i den sørlige delen av landet vil påskeværet starte noe ruskete, skal vi tro vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.

– Det blir grått, vått og trått, selvfølgelig med litt variasjoner lokalt. Det går noen snøbygger langs kysten. Både på Vestlandet, Østlandet og Sørlandet blir det grått de neste dagene.

Det betyr at populære utfartssteder som Hemsedal, Geilo, Gol, Hovden, Oppdal og Trysil trolig kan se langt etter noen drømmepåske i år – i hvert fall værmessig.

– Det er mange steder det er gode muligheter for å ta seg en tur til helgen, dersom man kler seg etter vær og temperatur, sier meteorolog Marek Ratajczak Foto: Inga Maret Solberg Åhrén / NRK

På skjærtorsdag kryper lavtrykket som ligger over Sør-Norge nordover.

– Inn mot helga begynner ting å bli mer usikkert. Den siste prognosen viser at det blir mer grått i både Nord-Norge og Midt-Norge også.

Ingen sol i sikte

– Hva skjer da i sør?

– Det skjer ingen stor endring, bortsett fra at temperaturene begynner å komme ganske godt opp på pluss siden. Flere steder vil få godt over ti grader, så det vil kunne gi en fin vårfølelse.

Meteorologene kan ikke lov sol i påsken i Sør-Norge, men det blir likevel vårstemning i lavlandet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Så ikke noe sol?

– Det er fortsatt usikre varsler, så det er vanskelig å love noe så langt fram i tid. Man kan jo fortsatt håpe at det endrer seg.

Både snø og regn

Lavtrykket som ser ut for å ha fått et godt feste over Norge, har med seg en del nedbør. Som alt etter hvor du befinner deg, enten kommer som regn eller snø.

– Både Vestlandet og Sørlandet som får det grått i løpet av de neste dagene. Trøndelag og Møre og Romsdal får en del regn, Nordland noe midt imellom, mens Troms og Finnmark er det stor sjanse for at nedbøren kommer som snø, sier meteorologen.

Mildværet som skal prege påskehelga over hele landet er kortvarig.

En skitur i påska på Beiarfjellet i Nordland. Foto: Sunniva Grimstad Hestenes / NRK

Klarvær og sol neste uke?

De foreløpige prognosene tilsier at det blir kjøligere over hele landet i neste uke – både i nord og sør.

– Årsaken til ruskeværet er et veldig stort og sammensatt lavtrykkssystem som preger hele Europa. Neste uke vil lavtrykkssystemet trolig bevege seg østover, sier Marek Ratajczak.

Da vil kald luft fra nord trekke sørover. Det kan bety mer sol på Østlandet og kanskje også Vestlandet.

– Dersom denne prognosen slår til vil det trolig komme snøbyger langs kysten, særlig fra Stad og nordover.

Fine skiforhold ved Revtinden i Narvik kommune. Foto: Bjørn Forselv

Vind og skredfare

I Nord-Norge er det flere steder sendt ut gult farevarsel for snøskred, deriblant for Lyngen og Indre Troms.

Flere steder i Sør-Norge er det utstedt oransje farevarsel, som betyr betydelig snøskredfare. Det omfatter blant annet Voss, Hardanger og Indre Fjordane.

Noen steder kan også bli vind, opp i kuling styrke.

– Det betyr at det i fjellet også kan bli snøfokk. Følg med på værvarselet og farevarslene.