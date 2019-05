– Det kan være alt fra guttestreker til terrorisme. Det kan også være forsøk fra fremmede makter på å teste beredskapen i Norge. Som ønsker å finne ut hva vi er i stand til oppdage, og hvordan vi reagerer, sier forsvarsanalytiker John Berg.

7. mai fikk politiet melding om at en drone hadde utløst antikollisjonsalarmen og forstyrret GPS-signalet i et Widerøe-fly under innflyging i Svolvær. I en kort periode mistet Widerøe-flyet satellittsignalet.

Berg mener myndighetene må ta kampen mot droner som forstyrrer flytrafikk og GPS-signaler i Norge på større alvor.

Forsvarsanalytiker John Berg ser ikke bort fra at fremmede makter bevisst kan ha brukt droner til å teste norsk beredskap. Foto: NRK

15 dronehendelser hittil i år

Tall fra Luftfartstilsynet viser at det hittil i år er rapport om 15 hendelser hvor fly har fått forstyrret GPS-signalene, og 11 hendelser hvor droner har kommet i direkte konflikt med fly.

John Berg har lang erfaring fra Forsvaret, og ser med bekymring på antallet hendelser der droner kommer i konflikt med norsk flytrafikk.

– Vi ser begynnelsen på en utvikling som kommer til å gå med stormskritt. Her må vi være i forkant. Bare slik kan vi treffe de tiltak som vi ser for oss at vi vil trenge i framtiden. Det begynner å haste, sier Berg til NRK.

Unngikk så vidt kollisjon

Et Widerøe-fly under innflyging meldte ifra at antikollisjonssystemet løste seg ut. Crewet observerte også en drone nær flyet, ifølge politiet så lite som 100 meter fra flyet. Foto: NRK

Politiet står foreløpig uten spor i saken. Dronen ble oppdaget i 150 meters høyde, bare 100 meter fra flyet.

Bare tilfeldigheter gjorde at dronen ikke kolliderte med passasjerflyet.

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira ved i Nordland politidistrikt sier de står uten spor.

– Dronen var om lag en meter i diameter. Widerøe-pilotene så dronen, men flytårnet klarte ikke å se hvor dronen gikk ned.

Politiet i Svolvær har tidligere bøtelagt dronepiloter som har vært på feil sted. Steira tviler at denne saken blir oppklart.

– Vi har snakket med Forsvaret og Avinor om det finnes system som kan spore dronen og finne ut hvem den tilhører. Men så langt har vi ikke lykkes.

Hadde trolig en sender om bord

Dronen som ble brukt i Svolvær hadde trolig en sender som gjorde det mulig for Widerøe-flyet å oppdage den og utløse antikollisjonsalarmen.

Berg mener myndighetene bør sørge for at alle norske flyplasser har utstyr som gjør de er i stand til å spore frekvensene fra droner som blir styrt.

– Jeg vil tro at det vil tvinge seg fram i forholdsvis kort tid. Flyplassene må få mulighet til å identifisere brukere og avsløre hvor dronen dirigeres etter at den har forstyrret flytrafikken. De må også få mulighet til å fange droner, som kan gjøres med avanserte nett.

– Norge dårlig på dronekapasitet

Like før jul i fjor sørget droneflyging for at Storbritannias nest travleste flyplass ble lammet over flere dager. Minst 120.000 passasjerer ble rammet av kaoset.

Etter hendelsen ble det spekulert i at det kunne være en form for hybridkrig, hvor droner blir et verktøy i et langt større spill enn bare å lamme en sivil luftfart,

Ifølge Berg er Norge et av Nato-landene som er aller dårligst rustet når det gjelder egen dronekapasitet.

– Droner kan sørge for å holde allierte fly på bakken. Dette viser hvilket problem det vil bli i fremtiden.