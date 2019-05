Stor drone 100 meter fra Widerøe-fly: – Meget skremmende

7. mai utenfor Svolvær lufthavn kom en stor drone så nær et Widerøe-fly at antikollisjonsalarmen om bord i flyet ble utløst.

I en kort periode mistet Widerøe-flyet satellittsignalet.

Nils Håheim-Saers er operativ leder ved NORCE. Foto: Nils Mehren / NRK

Det mener operativ leder i forskningsinstituttet Norwegian Research Center (NORCE), Nils Håheim-Saers, er veldig skummelt.

– Dette er ikke noe jeg har hørt om tidligere. Meg bekjent er det bare vi som har tillatelse til å bruke transpondere på droner. Ingen fra oss var i Svolvær på det aktuelle tidspunktet, sier Håheim-Saers til NRK.

Han vil ikke spekulere i motivet til droneflygeren, men sier at det neppe var tilfeldig at dronen var akkurat der.

– En transponder er ikke noe som en uvøren tenåringsfar eller turist setter på dronen sin. Dette er for å gjøre seg til kjenne og si «hei, her er jeg» til tårnet og flyene og dermed kunne skape en farlig situasjon.

Transponder i fly Ekspandér faktaboks For passasjerfly kreves det at flyet identifiserer seg ved hjelp av transponder. For militærfly stilles det ikke krav til identifisering.

Fra bakken kan et fly identifiseres enten ved at det sees på radar eller ved at et radiosignal fra flyet blir fanget opp på bakken.

I sivil luftfart skjer indentifiksjon normalt ved at flyets transponder sender ut et slikt radiosignal som går til sivil flyvelederkontroll. Alle sivilie fly er pliktig til å ha en slik transpoender, og den må være aktiv.

Militære fly har ofte også en slik transponder, men kan velge å slå den av. De har ikke plikt til å identifisere seg slik sivile må. Kilde: Luftfartstilsynet/Forsvaret/NRK

– En alvorlig situasjon

Dronen skal ifølge lufthavnsjef Bjørn Opsahl ved Svolvær Lufthavn ha vært i 150 meters høyde og bare 100 meter unna flyet.

Ifølge Lofotposten, som omtalte saken først, var ikke tårnet informert om dronen i forkant, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble kollisjon med flyet.

Opsahl sier de ser alvorlig på hendelsen.

– 100 meter er svært nært. Da er det ikke mye marginer igjen, sier han til NRK.

Sjef for Svolvær lufthavn, Bjørn Opsahl. Foto: John Inge Johansen / NRK

Lufthavnsjefen forteller at de har hatt tilfeller der droner har vært observert ved flyplassen tidligere, men aldri på denne måten.

– Det er første gang vi har hatt droner i innflyvningssektoren. Ved andre tilfeller har dronene vært i forbudssonen.

Politistasjonssjef ved Svolvær politistasjon, Ketil Finstad-Steira, sier hendelsen er anmeldt av Avinor men at det er lite de kan gjøre med hendelsen.

– Hvem som har gjort det er ikke godt å si. Vi gjorde undersøkelser og ransaket et telt til en person i nærheten, men fant ingenting. Hvis folk har tips i fremtiden må de kontakte oss.

Lofoten sett fra cockpiten til et Widerøe-fly. Foto: NRK

Lignende til Gatwick

Like før jul i fjor sørget droneflyging for at Storbritannias nest travleste flyplass ble lammet over flere dager. Minst 120 000 passasjerer ble rammet av kaoset.

Da sa Anders Martinsen, leder i dronebransjens egen interesseorganisasjon UAS, at vi bør være klar for en «hybridkrig» som kan ramme hvor som helst.

– Enkelte har spekulert i at dette (Gatwick-hendelsen, journ.anm.) kan være en form for hybridkrig, hvor droner blir et verktøy i et langt større spill enn bare å lamme en sivil luftfart, sier Anders Martinsen, leder i dronebransjens egen interesseorganisasjon, UAS.

I Gatwick-hendelsen så man at fly og helikoptertrafikk ble lammet over lang tid ved bruk av få enkle, sivile droner. Håheim-Saers i NORCE reagerer.

– Dette er meget skremmende. Sivile droner kan enkelt brukes som våpen av statlige aktører i fredstid for å lamme essensielle norske samfunnsfunksjoner som ambulansefly, redningshelikopter og kampfly.

Dette er hybridkrig Ekspandér faktaboks Hybridkrig er en samlebetegnelse for irregulære virkemidler i krig og konflikt

Det vil si ikke: kampfly, stridsvogner, marinefartøy og lignende

Men: sabotasje, attentater, falske nyheter, cyberoperasjoner som hacking og tilsvarende.

Gjerne i supplement til konvensjonell militærmakt

Det som gjør hybridkrigføring vanskelig og fordelaktig, er at det er vanskelig å oppdage om det er nettopp krigføring eller bare en ulykke eller en uavhengig, ondsinnet handling. Kilde: Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt