Flytrafikken gjenåpnet på Gatwick

SISTE: Klokka 19.30 melder Reuters at flytrafikken på Gatwick flyplass er i gang igjen, etter at den ble stengt klokka 18.30 på grunn av en drone.

Gatwick har vært mer eller mindre stengt siden onsdag kveld, etter at politiet fikk meldinger om at droner var observert over rullebanene.

I dag morges, litt før klokken åtte norsk tid, opplyste flyplassen at én rullebane var tilgjengelig for noen få flyvninger. Noen timer senere kom meldingen om at man gikk over til tilnærmet normal drift, noe som igjen endret seg fredag kveld.

Det ventes store forsinkelser på grunn av etterslepet som stengningen har ført til, både i Storbritannia og rundt om i Europa.

Flyselskapene og flyplassen oppfordrer passasjerer som skal fra eller til Gatwick om å sjekke statusen for sin flygning.

Så langt er 145 av dagens 837 flyginger kansellert. Ifølge flyplassledelsen regner de ikke med å være à jour før lørdag ettermiddag.

Så langt er minst 120.000 passasjerer rammet av kaoset.

Flere tusen passasjerer er strandet på Gatwick, som er Storbritannias nest travleste flyplass.

Katt og mus-lek

Politiets katt og mus lek med dronen som har lammet trafikken de siste dagene er ikke avsluttet. Så sent som ved 21-tiden i går kveld ble det nok en gang observert en drone inne på flyplassområdet.

Politiet ved flyplassen har mottatt rundt 50 meldinger om observasjoner av dronen i nærheten av Gatwick siden onsdag kveld, skriver BBC.

Ingen er så langt pågrepet, men jakten på operatøren av dronen fortsetter.

I går sa flyplassledelsen at det var uaktuelt å skyte ned dronen, fordi risikoen for å bomme var for stor. Det er frykt for at kulene som ikke treffer, kan gjøre skade på sårbart flyplassutstyr eller treffe mennesker.

Forbereder aksjon

Etter at alle forsøk på å eliminere dronen så langt har mislyktes, har politiet gjort en ny vurdering av situasjonen. Nå er en «taktisk operasjon» der dronen skytes ned under planlegging, melder BBC.

Det britiske forsvaret er også på plass ved Gatwick, og er forberedt på å bistå med «unike kapasiteter» og har satt i verk «ulike tiltak», ifølge forsvarsminister Gavin Williams, uten at han ville utdype noe mer.

Det ble i går opplyst at militære enheter skulle bidra med høyteknologisk utstyr, og tidlig i dag kom beskjeden om at myndighetene vurderte det som sikkert for fly å lette og lande på flyplassen.

FORBEREDER AKSJON: Politiet jobber med en «taktisk operasjon» der dronen skal skytes ned. Foto: Tim Ireland / AP

Ingen vanlig drone

Politiet vet foreløpig ikke hva slags type drone det er som lammer trafikken ved Gatwick, men mistenker at den er utviklet og tilpasset med den hensikt å forstyrre flytrafikken.

Alle som kan sitte på bilder av dronen oppfordres til å ta kontakt med politiet.

– Dette er en ganske stor drone. Det er ikke en vanlig en av plast, men en kommersiell drone. Dette gjøres åpenbart med vilje, sa den britiske transportministeren Chris Grayling til BBC i går.

– Antiterrorpolitiet er klare på at ikke noe tyder på at dette er terror, men det er tydelig at dette er noen som vil ødelegge for Gatwick flyplass, fortsetter transportministeren.

Ledelsen for politioperasjonen sier at de følger ulike spor, og at de har fattet interesse for en særskilt person.

De utelukker heller ikke at det kan være snakk om miljøaktivister.