Dramatisk nedgang i ærfuglbestanden

Nesten 5000 har de siste ukene vært med og stemte fram ærfuglen som Nordlands fylkesfugl. Tjelden ledet en god stund, men i sluttspurten dro ærfuglen fra. Det endte med at ærfuglen fikk hele 39 prosent av stemmene, mot 32 prosent for tjelden.

STOLT: – Det har vært mye fokus på ærfuglen siden Vegaøyan ble verdensarvområde, og det blir ikke noe mindre nå som den er blitt Nordlands fylkesfugl, sier ærfuglvokter Margith Mikalsen Lande. Foto: Ole-Christian Olsen

Nyheten gleder øyfolket i Vega, som siden 2004 har stått på UNESCOs liste over verdens viktigste natur- og kulturarvsteder. En av begrunnelsene er nettopp ærfuglen og den historiske dunværtradisjonen.

– Det er rett og slett fantastisk at ærfuglen vant. Jeg ble kjempeglad. Det er en ære både for oss og for fuglen sier ærfuglvokter Margith Mikalsen Lande, som selvsagt har deltatt i avstemmingen.

I ærfuglens rike

I dunværene i Vega kommune har øyfolket i mer enn 1000 år passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene. Foto: Verdensarv vegaøyan

– Men jeg synes jo litt synd i tjelden som ble nummer to, smiler hun.

Siden 1999 har Margith vært ærfuglvokter i utværet Lånan i Vega, en oppgave hun overtok etter foreldrene sine. Her blir den gamle tradisjonen med ærfugldrift holdt i hevd, og det produserer håndlagde ederdunsdyner.

Ærfuglvokterne reiser utover i april og starter arbeidet med å sette i stand e-husene hvor ea legger eggene sine.

Gjennom sommeren passer de på at fuglene er trygge.

– Når ea ligger på reiret og ruger er det mange farer som truer. Hun er et lett bytte for mink, oter og rovfugl, forteller Margith.

Ea er menneskekjær og liker seg best i reder nært mennesker.

– Det er husdyret vårt. Ærfuglen er en unik fugl, det er en vill fugl som blir tam. Og nå eggene er klekket, er det en vill fugl igjen.

Fortsatt truer minken

TATT AV MINK: På øyene i Vega var minken nær ved å ta knekken på bestanden av ærfugl. Bestanden har tatt seg kraftig opp, men fortsatt er dette et vanlig syn. Her har en mink tatt livet av tre ærfugl-hunner som ruget på eggene sine. Foto: Brynjar Harsvik

Da befolkningen flyttet fra dunværene i kommunen på 1960-tallet, gikk ærfuglbestanden tilbake. På 1980-90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene, og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reirene som øyværingene bygde til dem.

Etter verdensarvstatusen i 2004 har tradisjonen blitt tatt opp på stadig flere øyer. De siste 15 årene er antall fugler tidoblet.

– Ærfuglen er den eneste fuglen som har fått plass på Unescos verdensarvliste. I over 1000 år har folk i Nordland passet på ærfuglen og fått dun tilbake. Vi er stolt og glad over at den også er blitt Nordlands fylkesfugl, sier Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan verdensarv. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har nå en bestand på om lag 1500 fugler. 800 av dem er i Lånan, sier Margith stolt.

Men kampen mot kystens «massemorder» er på ingen måte vunnet. Verdensarvstatusen sørger imidlertid for at dunværene har egne minkjegere som rykker ut når rovdyret blir observert.

– I år har flere av værene vært mye plaget med oter. Vi som holder til i Lånan gikk med hjertet i halsen hele våren og ventet på at oteren skulle komme dit, men heldigvis slapp vi unna.

Kraftig nedgang på landsbasis

Ærfuglnæringen baserer seg på at fuglevoktere ordner hus og reir til ærfuglene, mens fuglene legger igjen dun når de forlater reiret med ungene sine. Foto: Kim Bomstad

Målrettet innsats har gjort Vega til et lyspunkt på ærfuglkartet. På landsbasis er situasjonen for Nordlands nyslåtte fylkesfugl en helt annen.

– Jevnt over ser vi en nedgang i bestanden på 20–30 prosent. Etter 2000-tallet har det har det vært en nedgang på alle stedene vi overvåker langs norskekysten, både i sør og i nord, sier seniorforsker Sveinn Are Hanssen ved Norsk institutt for naturforskning.

Dyner med ærfugldun regnes som de varmeste og mest eksklusive dynene du kan få tak i. Til og med kong Harald og dronning Sonja sover under slike dyner, forteller fuglevokter Hildegunn Nordum. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Det er mange og kompliserte årsaker til nedgangen, ifølge forskeren. Flere turister, havbruk og klimaendringer kan gi ærfuglen i Vegaøyan nye utfordringer.

– Vega er et strålende eksempel på at bestanden øker når folk går sammen og tar vare på fuglene. Folk bør bruke øyene og skjærgården mer. Bygg e-hus og pass på fuglene fra mai til juli, oppfordrer Hanssen.

Egg-og duntradisjonen på Vega Foto: Kjartan Trana / NRK Ekspandér faktaboks Vegaøyene er ærfuglens rike. I mer enn 1.000 år har øyværingene dratt opp tang til tørking som de har brukt til reir under skjul av rakved og i små hus bygget av stein. Familiene har laget reir til hundrevis fugl, passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene.

Til gjengjeld forsynte de seg med halvparten av de ferske eggene og med edderduna når fuglen forlot reiret. Med en inntekt som kunne utgjøre rundt halve årsinntekten, var det viktig å få fuglen til å legge seg på eiendommen.

Dette er bakgrunnen for at øyboerne begynte å legge forholdene til rette for fuglen: de laget reir og spesielle hus (ebaner) nær bolighuset de selv bodde i. Det var om å gjøre for den enkelte øyboer å få flest mulig ærfugl til å legge seg på hennes /hans land for hekking.

Under ruginga ble fuglene skjermet for farer. Med nitid innsats fikk øyboerne på denne måte hånd om den verdifulle duna fra fuglene.

Da befolkningen flyttet fra øyene fra 60-tallet, gikk ærfuglbestanden tilbake. På 80-90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reirene som øyværingene bygde til dem.

Etter verdensarvstatusen har tradisjonen blitt tatt opp på stadig flere øyer. (kilde: Verdensarv Vegaøyan)