Saken oppdateres.

Tidligere har NRK omtalt kabelen som forsvant fra Bø i Vesterålen.

Mysteriet førte til mange spekulasjoner om hva som kunne ha skjedd.

Både kjempeblekksprut, russiske ubåter og havstrømmer var blant de mistenkte.

Men nå har forskerne som leter på havbunnen funnet et spor.

Kabel funnet

Torsdag ettermiddag lokaliserte forskningsfartøyet G.O. Sars kabelen som var savnet fra Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe).

LoVe er en infrastruktur for forskning og overvåkning av havområdet. En rekke plattformer, eller noder, er plassert ut i sjøen.

Men systemet har vært strømløst og nede i flere måneder, etter at noe eller noen dro ut den over fire kilometer lange kabelen i ytre krets.

Nå er store deler av kabelen funnet, et godt stykke unna der den opprinnelig lå.

– vi gleder oss over at kabelen er lokalisert. Det er viktig for å få avklart hva som har skjedd og hva vi må gjøre videre. Vi vil følge opp saken med politiet, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Mangler ca en kilometer kabel

Onsdag denne uken dro forskningsfartøyet G.O. Sars på vedlikeholdstokt.

Målet var å undersøke indre krets, som man antar ikke er skadet, slik at den delen av systemet kan virke igjen.

Men været gjorde at ikke alt det planlagte arbeidet kunne gjøres. Dermed ble det ledig tid til å også lete etter kabelen, og etter få timer ble den lokalisert.

– Vi har funnet om lag 3 kilometer av den 4,2 kilometer lange kabelen. Den er ganske langt ut av posisjon, opptil 11 kilometer på det lengste. Det mest sannsynlige er at et fartøy har dratt med seg kabelen, sier prosjektleder og HI-forsker Geir Pedersen.

– Vi vil vurdere om det er mulig å gjenbruke noe av utstyret vi nå har funnet.