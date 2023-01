Hun føler seg lurt.

– Jeg tror jeg har tapt minst 1000 kroner på to gavekort, sier Tanja Vedal til NRK.

Gavekortet hun snakker om er distribuert av Paygoo. Et kort som er å få kjøpt hos flere butikker rundt om i landet.

Vedal oppdaget blant annet at beløpet registrert på kortet ble mindre selv om det bare hadde ligget i skuffen.

Årsak: Etter sju måneder betaler man 16 kroner per måned i gebyr.

Disse gebyrene har Paygoo: Ekspandér faktaboks Det koster 39 kroner å kjøpe et gavekort. Etter 7 måneder betaler man 16 kroner per måned i gebyr. Etter 12 måneder betaler man 50 kroner per måneder bare på at kortet ligger. Skal man ta ut pengene må man betale 150 kroner. Det koster 6 kroner å få vite hvor mye det er på kortet. Om man mister kortet koster det 195 kroner å få et erstatningskort. I tillegg er er en en grense på kortverdien på 1500 kroner. Transaksjonsgebyr (gjelder etter to transaksjoner) 3,50 kroner. Kilde: paygoo.no

– Det er nesten bedre å gi kontanter enn å gi et gavekort, sier hun.

Hun mener Paygoo-gavekortene er svindel.

– Hvis de pengene hadde stått på konto, skal de øke på grunn av rente. Men nå stikker de av med pengene, pluss at de får renten på pengene.

– Jeg syns det er dumt at de pengene skal bli borte. Når jeg gir noen 500 kroner, så skal det ikke bli borte bare fordi de stikker av med gebyret.

Forbrukeren må bli gjort oppmerksom

– Det er firmaet som selger gavekortet som setter betingelsene, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Nora E. Wennberg Gløersen.

For at betingelsene skal gjelde, kreves det imidlertid at forbrukeren er gjort oppmerksom på vilkårene da gavekortet ble kjøpt, legger hun til.

Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet advarer for om å velge gavekort over et pengebeløp. Foto: Forbrukerrådet

– Betingelsene bør stå på selve gavekortet, eller på et medfølgende dokument, slik at den som får gavekortet også forstår vilkårene for bruk.

– Da vil det ikke være snakk om svindel.

Mange tenker kanskje at et gavekort er en mer personlig gave enn å gi penger. Det er likevel lurt å tenke seg om før man gir et gavekort, mener den juridiske rådgiveren.

– Det byr ofte på mer bryderi for mottakeren å bruke et gavekort enn et pengebeløp.

– Et tips er at man alltid bør sjekke gyldigheten. Noen gavekort er kun gyldige i ett år. Uten angitt utløpstid er kortet gyldig i tre år, sier Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukarrådet

Forbrukerrådet vil oppfordre forbrukere til å undersøke vilkår og betingelser grundig før kjøp, slik at man unngår å kjøpe gavekort der pengene mottakeren får forsvinner til gebyrer og lignende.

– Det kan uansett være lurt å bruke gavekortet så fort som mulig, før det blir mistet eller glemt.

Les også: Kunne du latt deg lure av svindlere?

En personlig preferanse

På sin side mener Paygoo det er grunnløst å beskylde dem for svindel.

– Vi mener at vi har opplyst om gebyrer ved kjøp, både utenpå pakken og på et vedlegg som er klistret fast til kortet inne, sier Harald Horsberg, kommersiell direktør i Mbxp APS som står bak Paygoo.

Ifølge Horsberg er gebyrene satt for å dekke alle kostnader bak driften av kortet.

Kostnadene skal dekke generell drift av firmaet bak, produksjon av kort, avgifter til Mastercard for å opprette konto til hvert enkelt kort, avgifter for å lade kortene, avgifter når kortene blir brukt og kostnad til butikk for å selge kortene, opplyser gavekortdistributøren. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det finnes ikke rabatt på penger, så alle kostnader må dekkes av forbrukeren for at produktet skal finnes, sier han og legger til:

– Om gebyrene er for høye blir da en personlig preferanse i forhold til det behov man ønsker å dekke.

Ifølge Horsberg bruker de fleste kundene kortet i løpet av de første månedene, og med svært få transaksjoner som gir ingen eller få gebyrer.

– Vi har veldig mange fornøyde kunder som har funnet et produkt som på en eller annen måte hjelper dem i hverdagen.

LES OGSÅ:

Les også: Omtrent halvparten av oss svarer ikke ukjente anrop: – Det er så mye svindel

Les også: Erling «redder» sykehuset: Får 50.000 for å jobbe under studiene