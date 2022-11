Christina var «Norges kuleste lærer» – nå er hverdagen snudd på hodet

Trebarnsmora fra Sandnessjøen hadde sjelden ledig tid i hverdagen.

Som lærer, håndball- og fotballtrener og både initiativtaker og instruktør på dansestudio i byen på Helgelandskysten, var dagene fullpakket med aktiviteter og gjøremål.

I 2018 ble hun kåret til «Norges kuleste lærer». Det resulterte i at hun reiste rundt og holdt foredrag for politikere, ungdom og lærerutdanninger.

Kontrastene er store til hvordan hverdagen ser ut nå.

Litt over ett og et halvt år er gått siden all aktivitet måtte legges til side.

Etter å ha blitt skadet på jobb, lever Christina i dag med store smerter.

Hun går på smertestillende preparater og i perioder kan hun ikke kjøre bil.

I dag er det usikkert om livet hennes noen gang kan bli som det engang var.

– Blir fort tøft

En liten spasertur, som hennes tre gutter bruker 40 sekunder på, er stort sett det meste hun orker av fysisk aktivitet på en dag.

– Jeg er vokst opp i en heim med mye snakk om psykisk helse. Likevel trodde jeg aldri selv at jeg skulle slite.

Hun forteller at når man ikke kan gjøre noen av de tingene man kunne før, blir det fort tøft.

– Livet er ikke bare satt på vent, det er mest sannsynlig stoppet helt.

Ballet på seg

Det første halvåret etter skaden, var Christina for det meste sengeliggende.

Da formen hadde bedret seg såpass at hun kunne prøve å få noe ut av hverdagen, måtte hun finne nye hobbyer. Det gamle travle livet var uaktuelt.

– Det begynte med en to meter høy Monstera for rundt ett år siden, forteller Christina.

Den store planten ble satt i en krok, og hun merket raskt hvor koselig det ble med litt grønt i stua.

– Så kom jeg inn i et miljø på Instagram med inspirasjon og ideer. Derifra ballet det vel egentlig bare på seg.

Et eksemplar av planten Monstera ble starten på plantelivet for Christina. Foto: Nicklas Storfjord Gjerstad

Christina fikk raskt en lidenskap for plantene. Spesielt å sette egne stiklinger.

– Jeg synes egentlig det ikke er så artig å kjøpe planter. Men å få noe til å gro gir meg mye.

Plantesykehus

Nå er huset til familien Storfjord Gjerstad fylt med over 100 planter. Et akvarium gir stua et naturlig skille. Høyresida er reservert Christinas planter. Bare i denne delen har hun nå 87 stykker.

Hun prøver å ikke ha flere av samme type.

– Dette er en liten og enkel aktivitet jeg kan holde på med som jeg faktisk klarer. Jeg føler jeg har noe, og ikke bare sitter og ser på TV.

Å se nye skudd og blad vokse frem gir Christina mye. Hun føler hun skaper noe.

Et akvarium deler familiens stue i to. På høyre side får Christinas planter lov å boltre seg. Den venstre sida ønsker ektemannen helst at får stå i fred. Foto: Nicklas Storfjord Gjerstad

Og med sin nye interesse og voksende kunnskap, er det flere som vil dra nytte av Christinas kompetanse.

Som byens planteekspert, kommer det stadig meldinger om hvordan kjente og ukjente skal få liv i en halvdød orkidé.

– Jeg driver på mange måter et plantesykehus. Mange kommer med planten sin på døra og spør om de kan berges. Jeg får de som regel grønne igjen.

For ei som hele livet har hatt et stort engasjement og alltid har delt erfaring og meninger med andre, er det kjekt å kunne hjelpe lokalsamfunnet med plantetips.

– Jeg føler virkelig jeg er verdt noe.

I sin lille grønne krok finner Christina en indre ro. Foto: Nicklas Storfjord Gjerstad

Et verdifullt liv

Jannike Kaasbøll er førsteamanuensis ved NTNU, og har spesialkompetanse på psykisk helse.

Hun sier at det å ha et prosjekt og en interesse som gir mening er veldig beskyttende for psykisk uhelse.

Førsteamanuensis ved NTNU, Jannike Kaasbøll. Foto: NTNU

– En nyere form for kognitiv atferdsterapi, kalt ACT, er et sentralt aspekt som brukes i de fleste smertebehandlinger, forteller Kaasbøll.

Målet med ACT er å bidra til at du kan leve et liv som du finner verdifullt, til tross for de begrensningene man har.

Forskning viser at plantestell er spesielt gunstig for personer som lider av kroniske smerter.

Hverdagslykke

Plantene gjør at Christina holder hodet over vannet. Hverdagen går nå i å se det fine i det vanlige.

– Drømmene har måttet begynne veldig smått. Men små drømmer er også viktige, sier Christina og legger til:

– I forrige uke kom det to plantelys i posten. Det er definisjonen av hverdagslykke for meg nå.

Rett lys, nok vann og en dose kjærlighet. Plantene til Christina har optimale vekstforhold. Her planter Joackim (8) sin egne Coleus. Foto: Nicklas Storfjord Gjerstad

De nye plantelysene skal nå settes opp på hennes nye planterom som har fått plass på vaskerommet.

Christinas 8-åring er han som ser ut til å ha fattet mest interesse for plantene.

– Han tar ofte den daglige runden på plantene sammen med meg.