Det spirar og gror i mange bedd og pallekarmar no. Og med avlinga vi ønsker oss kjem det òg ugras.

Men ugraset treng ikkje berre vere dumt – det kan òg vere ein nyttevekst.

Her er noko av ugraset som du heilt fint kan ete.

Skvallerkål

– «If you can't beat them, eat them». Det er mykje ugras ein kan ete, og det er jo gratis mat, seier Camilla Helgesen.

Ho er prosjektleiar i urbant landbruk i Bodø kommune.

Ein av dei vanlegaste plantane du kan finne om lag kvar som helst i landet er skvallerkål.

Skvallerkålen kjem tidleg og er proppfull av jern og C-vitamin, og heilt fin å ete.

Ryllik

Ryllik er òg eit ugras mange finn i plenen – men det er ein god krydderplante.

Ryllik er ein god krydderplante. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / NRK

Bruk ryllik i marinade til kjøt eller fisk.

Eller du kan bruke han som fersk krydderurt på brødskiva

Eller rett og slett putte han i varmrettar.

Løvetann

Løvetann er eit robust ugras som kan vekse opp om lag kvar som helst.

Sjølv om han er ei mare for mange som vil ha grasplenen grøn og rett kan du ete om lag heile planta.

Av løvetann kan du lage salat, vin eller te. Foto: Pål Tegnander / NRK

Blada kan du putte i ein salat. Det smakar litt som rucula.

Rota kan du lage te på eller du kan bruke ho som ein rotgrønsak i gryter eller i omn.

Om du er av den vinglade typen: lag vin av blomane.

Før det vert blomar av knoppane kan du putte dei i steikepanna med litt smør, eller du kan sylte dei.

Marikåpe

Jørgen Ravneberg, frå Alta i Finnmark, har jobba for Michelin-restauranten Régis Macron i Frankrike.

Han har skrive fleire bøker om kva du kan plukke i eigen hage eller i grøftekanten.

Til dømes Marikåpe.

Marikåpe ser meir ut som ein kopp enn ein kåpe og det ligg ofte dråpar i planten. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

– Eg ville brukt den til salat, grøne puré eller fritert tempura, altså japansk frityr, seier kokken.

Meldestokk er også ein fin plante til salaten. Det same er Vassarve som mange jobbar hardt for å luke vekk frå hagen.

Geitrams

Eller kva med den nydelege, høgreiste geitramsen? Den kan du óg ete.

Geitrams veks i om lag heile Noreg og lyser opp grøftekantar og enger med lilla blomar. Foto: Vigdis Veie Rosvoll

Unge skot kan du bruke slik du bruker asparges, både til grilling og steiking.

Og du kan også sylte dei unge skota.

Blomane kan du plukke og bruke til saft eller anna drikke eller du kan bruke dei i dessertar.

Brennesle

Kva er vel meir irriterande enn å bli brent at brennesle medan du er ute og går med berre føter?

Men svien kan bli søt om du i staden plukkar ugraset og kokar suppe på det.

Bruk hanskar når du plukkar og jobbar med neslebladane, og skyl bladane i kaldt vatn før bruk. Foto: Tone Rieber-Mohn / NRK

– Brenneslesuppe er så godt. Men du må plukke dei når dei er små. Då er dei mildast på smak, seier Helgesen frå Bodø.

Burot og peparrot

Eit ugras som mange òg er allergisk mot er burot.

Men om du er ein som er glad i litt sterkare mat, er burot ein god krydderurt.

Burot er som ein meir parfymert peparrot. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Burot er ganske stram på smak. Steik han ganske hardt i smør og bruk til dømes chilimarinade på toppen, seier nyttevekstkoordinator Ingrid Indergaard i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Mykje av wasabikremen som ein kan kjøpe på butikken er laga av pepperrot. Men rota kan du óg plukke i grøftekanten. Foto: NRK

Det same gjeld peparrot som du kan plukke i vegkanten og fungerer godt som erstatning for wasabi.

– Om du byter ut wasabi med pepperrot, kan du spare mykje pengar på å plukke han sjølv, seier Indergaard.

Seiersløk

Ramslauk er no raudlista på Austlandet. Men ramslauken har ein søster som du kan ete så mykje du vil av: Seiersløken.

– Det er ein innvandra art som har blitt spreitt frå hagar og er ein ugrasart på grunn av det. Ver oppmerksam på at den giftige liljekonvallen er ein forvekslingsart.

Seiersløk kan du bruke rått i salat eller andre stader der du ville brukt purrelauk.

Strandarve

Og du kan også plukke middagen din i fjæra. Ein av den tidlegare Michelin-kokken sine favorittar, strandarve, finn du der.

Strandarve veks på strender i omlag heile Noreg og er ein av favorittane til den tidlegare Mmichelin-kokken Jørgen Ravneberg. Foto: Jørgen Ravneberg

Strandarve smakar salt agurk og du finn han på stranda.

Du bør plukke den i sesong for elles kan den vere litt trevlete.

Strandarve er fin som tilbehøyr til aure, eller i staden for agurk i tsatsiki.

Ravnebergs Strandarvesaus Ekspandér faktaboks 6 SS CRÈME FRAÎCHE 2 SS GROVHAKKET STRANDARVE 1 SS GROVHAKKET GRESSLØK 1 TS HVITVINSEDDIK 1 TS SUKKER SALT, PEPPER Kjør alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin til urtene er helt finhakket. Smak til med salt og pepper og sett i kjøleskapet i en time. Piskes opp til en lett krem før servering.

NRK har oppskrift til korleis du kan bruke strandarve i agurk-ricotta:

Det finst og mykje tang og tare du kan hauste i fjæra.

Kva skal vi ikkje ete?

Men sjølv om det er mykje du kan ete, skal du ikkje hive deg over alt du finn i grøftekanten.

– Det er viktig å vere trygg på kva du puttar i munnen, seier Indergaard frå Norges sopp- og nyttevekstforbund. Anne Mjåland

Difor foreslår Indergaard å begynne i andre enden - lær deg plantane du ikkje skal ete.

Her er dei tre farlegaste:

Selsnepe vert rekna som Noregs giftigaste plante. Heile planten er svært giftig, men det er spesielt mykje giftstoff i rot og nedre del av stilk. Sjølv ein liten smak kan føre til ein alvorleg forgifting. Giftkjeks er ein svært giftig plante. Heile planten er giftig og reaksjonen kjem ofte kort tid etter inntak. Dei raude flekkane på stilken er eit godt kjenneteikn for å sjå at det er ein giftkjeks. Hundepersille inneheld same giftstoff som giftkjeks, men truleg i mindre mengd. Svie i munnen, oppkast, tørste og krampar er nokre av symtoma for forgifting.

– Dei plantene som krev behandling når du et dei, er kanskje dei viktigaste å kjenne til, seier Indergaard.

10 på topp giftige plantar Ekspandér faktaboks Her er Indergaards tips til 10 på topp giftigaste ville plantar. Det finst også massevis av giftige prydplantar. 1. Selsnepe 2. Giftkjeks 3. Revebjelle 4. Barlind 5. Liljekonvall 6. Tysbast 7. Tyrihjelm 8. Bulmeurt 9. Piggeple 10. Hundepersille

Her kan du sjå kva andre artar du skal vere forsiktig med.

Om du er usikker på kva plante du har funne kan sjekke i giftinformasjonen til Helse Noreg.

– Det er masse fantastiske råvarer der ute som vi berre lar svinne hen fordi vi ikkje bruker det, seier Ravneberg.

Han har trua på at ritualet med å finne sin eigen mat kan vere pleiande for mange. I tillegg trur han det er eit viktig steg mot eit meir berekraftig samfunn.

– Mange veit ikkje heilt kva dei skal gjere i virvaret av informasjon om korleis ein skal hjelpe miljøet. Eg meiner det er ein god start å bli kjent med plantane i nærleiken.

– Jo fleire som sankar, jo nærmare kjem vi eit meir medvit og berekraftig samfunn.