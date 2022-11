Emma (18) mener gutter må snakke mer om egne problemer: Foreslår psykisk førstehjelp

Emma Kleven fra Bodø la merke til at guttevennene hennes ikke ville prate med henne.

Selv om hun så at de kanskje ikke hadde det så bra.

Nå skal hun sammen med 49 andre ungdommer presentere forslag til kronprinsparet om hvordan man kan bedre unges psykiske helse.

Psykisk førstehjelpskurs

Kleven er med på noe som heter Framtidsmøtet.

Møtet går ut på å samle flere unge fra hele Norge for å diskutere ulike problemstillinger.

Hva er Framtidsmøtet? Ekspandér faktaboks Kronprinsparets Fond har startet Framtidsmøtet, som gir unge mulighet til å drøfte aktuelle temaer og formidle sine synspunkter til beslutningstakere. Framtidsmøtet 2022 avholdes onsdag 2. november. Her vil femti ungdommer fra hele landet legge fram sine synspunkter om ungdom og psykisk helse. Kommunesektorens organisasjon KS vil ta imot budskapene. Kilde: Framtidsmøtet

I år handler det om psykisk helse.

– Jeg vil gjøre det lettere for andre å vite hvor man kan få tak i hjelp, sier hun.

Et konkret tiltak hun har jobbet med er å få ordnet et psykisk førstehjelpskurs.

– Et obligatorisk kurs hvor man får vite hva man skal gjøre hvis man trenger hjelp, og hvordan prosessen er, sier hun.

– Hvorfor er dette noe du interesserer deg for?

– Det virker som om mine guttevenner ikke vet hvordan de skal snakke om sine problemer, og det gjør meg lei meg, sier hun.

Mange som ikke vet hva de skal gjøre

Anne Holter Bentzrød er helserådsgiver på Ung.no, og hun forteller at nettsiden får inn rundt 50 spørsmål hver dag som handler om psykisk helse.

Foto: ung.no

– Majoriteten av de som har spørsmål rundt psykisk helse, spør også om hjelp til hva de skal gjøre, sier hun.

Hun opplever ofte at unge har lite kunnskap om hva som skal til for å løse et problem.

– Tror du et psykisk førstehjelpskurs hadde hjulpet?

– Ja, det er en god tanke! Da må det inn i et system hvor det når ut til de aller fleste, som på skolen, sier hun.

Mener det er et bra forslag

17 år gamle Jørgen Markussen Kristiansen fra Hammerfest har tidligere i år vært med på å arrangere en Guttekonferanse.

Hensikten var å sette søkelys på gutters psykiske helse og gjøre guttene oppmerksom på hvilke hjelpetilbud kommunen har.

SPØR EN EKSTRA GANG: Markussen oppfordrer alle til å spørre om noen har det bra en ekstra gang. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

– Det Kleven gjør er jo veldig bra! Hun tar det jo et steg lengre enn det vi gjorde, sier han.

Han forteller at mange av hans kompiser har kommet til han for å få tips til hva de kan gjøre når de har hatt det vanskelig.

– Noe jeg håper kommer ut av møtet er at flere gutter tørr å ta steget mot profesjonell hjelp, sier han.

Et sårbart tema

Kleve har en liten frykt for å begynne å gråte når hun skal presentere forslagene til kronprinsparet i dag.

– Det blir spesielt å snakke om fordi det er et så sårbart tema, sier hun.

Uansett hva som skjer syns hun det er viktig at dette blir tatt opp.