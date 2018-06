Christine S. Gjerstad ved Ura skole i Sandnessjøen ble «Norges kuleste lærer».

– Elevene hennes sendte inn en veldig fin nominasjonsvideo, og det er tydelig at hun betyr mye for dem. Hun er en verdig vinner, sier Selma Ibrahim fra Supernytt.

SE VIDEO: Supernytt overrasket vinneren i klassen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Supernytt overrasket vinneren i klassen.

Ble sjokkert

– Jeg hadde ikke forventet å vinne, men det føles helt fantastisk!

Gjerstad ble veldig overrasket da Supernytt stormet klasserommet midt i timen, med blomster, diplom, medalje og kake.

– Jeg prøver jo å være en god lærer, både faglige og sosialt. Men dette er veldig kult og den største æren, fortalte en rørt Gjerstad da jubelen hadde stilnet.

Hun visste at elevene hadde nominert henne, men hadde ikke trodd hun skulle vinne.

– Elevene mener jeg er den kuleste læreren, men da vi så at det var over 700 bidrag måtte jeg forklare dem at det var en veldig liten sjanse for at akkurat jeg vant. Vi har sett tredjeplassen på TV sammen, og jeg ble så rørt over å se det elevene fortalte om læreren sin. Men så kom dere hit!

Elevene ble også sjokkert da NRK-teamet dukket opp. Flere av dem delte gledestårer med læreren.

– Hvis noen er lei seg så legger hun merke til det med en gang, og prøver å gjøre fine ting for oss. Og vi kan snakke med henne om alt, sier Ane.

– Dette føles helt fantastisk. Jeg er veldig stolt av yrket mitt, så det å bli «Norges kuleste lærer» er veldig, veldig stort. Jeg ønske rå være en god og engasjerende lærer og tenker at det må være noe i denne tittelen da, sier kontaktlærer Christina S. Gjerstad. Foto: Karina kaupang Jørgensen / NRK

Byr på seg selv

Elevene sier de nominerte henne fordi hun er flink til å lære bort, lytter til dem, ser om de har en dårlig dag og er der for dem.

– Vi har et veldig godt og nært forhold, klassen min og jeg. Jeg prøver å være en engasjerende og inspirerende lærer, og undervise på en litt annerledes måte for å få med alle. Jeg synes det er viktig at alle klarer å lære. Det tror jeg de liker. Så prøver jeg å være evig ung, og kanskje litt kulere enn jeg burde være, ler læreren.

Av tips til andre trekker hun frem å tørre å by på seg sjøl.

– Ikke være redd for å skjemme deg ut. Gi litt av deg selv, det engasjerer elevene. Ikke vær så redd for å være så korrekt hele tiden, oppfordrer hun.

I naturfagstimene er hun både bie og blomst. Hun er åpen når hun snakker, og sier ting rett fra levra.

– Da vi hadde «Keiserens nye klær» måtte jeg være keiseren, og kom i mannen min sin underbukse. Det synes elevene mine var veldig artig, avslutter hun.