I Frankrike, Portugal, Spania og Hellas kjemper brannmannskaper mot skogbranner.

Hundrevis av mennesker har dødd i hetebølgen i Spania og Portugal, skriver NTB.

Det varme været skal fortsette.

– Fikk panikk

I Spania slår de alarm over hele landet. Enkelte steder er folk advart om temperaturer på opp til 44 grader.

Christina Heggstad (37) fra Bodø bor i Alhaurín el Grande utenfor Málaga.

Fredag formiddag måtte hun evakuere etter at det begynte å brenne i området hun bor i.

Alhaurín el Grande ligger rundt 30 minutters kjøretur fra Málaga.

Hun ble skremt over hvor raskt brannen spredte seg.

– Først så jeg at det brente på toppen av fjellet et stykke unna. Så tok jeg meg en rask dusj fordi jeg trodde at jeg hadde god tid.

– Men under fem minutter etterpå hadde det begynt å brenne like ved. Rundt 500 meter fra huset. Jeg kjente varmen og det var skremmende.

Hun forteller at brannen spredte seg ved at kongler fra trær tok fyr og fløy langt igjennom lufta.

– Jeg ble veldig redd, og fikk nesten ikke puste. Jeg klarte ikke å holde hodet kaldt. Ute på gata var det også panikk blant folk. Mange gråt, og det hopet seg opp med biler fordi folk skulle komme seg bort.

Kunne dra hjem igjen

Flere titalls branner herjer rundt om i Spania.

Fra det kokhete sør til Galicia helt i nordvest, der branner har lagt 3.500 hektar skog øde. I Extremadura er tusener av hektar svidd av, ifølge NTB.

Brannen i nærheten av Málaga førte til at 3.000 mennesker måtte evakueres.

Christina Heggstad fikk tilbud om å bo på hotell, men valgte i stedet å dra til ei venninne i Marbella.

– Jeg måtte bare se havet og følge meg trygg igjen.

Dette bildet tok bodøværingen fra huset sitt fredag formiddag, like før hun ble bedt om å evakuere. Foto: Privat

Søndag fikk hun beskjed fra husverten om at hun fikk dra tilbake til huset hun leier.

Da NRK snakket med Heggstad på telefon var hun akkurat kommet frem for å se om huset stod eller ikke.

– Jeg står utenfor porten nå, og huset er her ennå. Herregud, jeg er så glad!

– Er brannen i området slukket?

– Det lukter veldig svidd og det er bra brent ned her. Det ryker litt rundt omkring, men de sier at det er under kontroll.

Blir trolig varmere

I Arcachon i Gironde-regionen i det sørvestlige Frankrike jobber brannmannskapene med å få kontroll over to branner. Over 10.000 hektar skog har brent ned siden tirsdag.

14.000 mennesker, både lokale og turister, er evakuert og innlosjert i sju tilfluktssentre som er satt opp.

Meteorologene sier at temperaturen kan komme opp i 41 grader i det sørlige Frankrike søndag, og opp til 35 grader i Nord-Frankrike. Nye rekorder er i vente mandag.

I Storbritannia er det erklært nasjonal krisetilstand i frykt for at gradestokken bikker 40 grader.

I Portugal blir det spådd temperaturer på opp til 42 grader, uten utsikt til lettelse utover i uka.

Torsdag var det rekordtemperatur på 47 grader, men noen grader lavere temperatur lørdag ga brannmannskapene mulighet til å bekjempe en stor gjenværende brann i nord.

Hetebølgen er den andre som rammer området hittil i sommer.

Forskerne er i liten tvil om at klimaendringer er en hovedårsak til heten. De spår at det blir flere og lengre slike hetebølger i årene som kommer.