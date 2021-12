I år bør du ta spesielle hensyn dersom du skal bytte julegaver

Fikk du noe til jul du ikke vil ha, noe du har fra før eller noe som ikke var riktig størrelse?

Nå er det på tide å planlegge hvordan det kan byttes. Og ifølge jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, er det en del hensyn å ta.

Sjekk hva som behøves for å bytte

– Det er såpass vanlig å bytte julegaver at man tenker man har rett til det. Men det er faktisk selgere betingelser som avgjør. Det er butikkene som bestemmer hva man kan bytte og tidsfristen for når man kan bytte, sier hun til NRK.

Ifølge Forbrukerrådet er det rundt halvparten av oss som bytter en eller flere julegaver, men andelen kunne vært høyere.

UTSETT HVIS DU KAN: Caroline Skarderud i Forbrukerrådet anbefaler folk å utsette julegavebyttingen hvis de kan, med tanke på koronasituasjonen. Foto: Forbrukerrådet

– Hovedregelen for å få bytte en gave er at butikkene skal kunne selge varen på nytt. I tillegg vil butikkene gjerne være sikre på at det som skal byttes, faktisk er kjøpt i butikken, sier Skarderud.

Hennes første råd er å sjekk om du har fått byttelapp med presangen.

– Så er det viktig at alt som fulgte med gaven sitter på. Alt av lapper og emballasje, sier hun.

I tillegg kan det være lurt å sjekke om byttelappen har en tidsfrist.

– Enn hvis man ikke har fått byttelapp?

– Da kan man jo spørre giveren hvor gaven er kjøpt, og ta den med til butikken og spørre om det er mulig.

Hvis dette ikke gir resultater, anbefaler Forbrukerrådet at du ser om det er mulig å finne andre forhandlere av merket som er villige til å ta imot varen.

Regler kan variere veldig fra butikk til butikk, så kontakt utsalgsstedet først.

Hvis fristen for å bytte gaven er lang, har Forbrukerrådet en tydelig oppfordring til deg.

Se hva gjengen i 4ETG mener er julegaver du IKKE ønsker deg! Du trenger javascript for å se video. Se hva gjengen i 4ETG mener er julegaver du IKKE ønsker deg!

Utsett byttingen hvis du kan

– I år er vi opptatt av å spre byttingen utover, slik at man ikke absolutt må bruke romjulen til det. Tidligere har vi sagt at man må bytte så fort som mulig, helst i romjulen, men det er ikke så lurt nå, med tanke på koronasmitten, sier Caroline Skarderud.

Ifølge Forbrukerrådet tilbyr en del butikker en utvidet byttefrist for å unngå trengsel i lokalene i romjula.

Men hva gjør du med gaver som er kjøpt på internett?

Sjekk muligheten for gaver kjøpt på nett

Ifølge TV 2 har det aldri blitt sendt flere julepakker i posten som i år.

– Gaver kjøpt over nett har en angrerett på 14 dager. Noen nettbutikker tilbyr utvidet bytterett i forbindelse med julegavehandling, så det lønner seg å sjekke hva som står på byttelappen med tanke på retur, sier Caroline Skarderud.

Mange kjeder gjør det også mulig å bytte varer kjøpt på nett i sin fysiske butikk. Da kan du slippe returporto.

Må du sende gaven i posten, sjekk kostnadene ved retur og eventuell ny utsendelse: Det er spesielt viktig ved kjøp fra utlandet.

Det kan dessuten ha vært betalt mye toll i utgangspunktet, og slike utgifter kan du få refundert ved retur.

– For å få refundert toll og avgifter ved retur eller bytte av varer kjøpt på nett, må du kunne dokumentere at varen er fortollet inn i Norge og at den er sendt i retur, opplyser Posten.