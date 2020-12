Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det setter ting litt i perspektiv. Selv om vi bor i Norge, er det faktisk ganske mange som sliter. Og jeg tror korona har gjort det litt verre, med tanke på permitteringer og alt sånt, sier Emma Blix.

Siden 1. november og frem til i dag, er det blitt publisert over 1300 annonser på Finn-torget fra folk som tilbyr julehjelp.

Mange tilbyr konkrete ting, som en gratis julekjole eller julepynt. Andre går mer bredt ut, som Blix og venninnen Alem Brenne. De innleder annonsen sin slik:

«Vi er to jenter fra Trondheim i starten av 20-årene som gjerne har lyst til å hjelpe noen som trenger det i jula».

Etter bare noen få dager, har over 20 personer tatt kontakt med dem.

Alenemødre vil gi barna klær og leker

– Det er flest alenemødre som spør etter klær til ungene sine, og leker. Og noen spør etter mat, forteller Blix.

Venninnene har trådt til for å skaffe ting og tang som folk trenger. Noe har de donert fra egne skuffer og skap. Annet har de enten funnet på Finn, eller fått av venner.

– Mange av vennene våre har ting og klær de ikke bruker lenger. Da er det veldig fint at det kan gå til noen som kan bruke det, i stedet for at det bare ligger på et loft, sier Brenne.

Ifølge årets levekårsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå, bor én av fire nordmenn i en husholdning som ikke tåler en uforutsett utgift.

Nå har Blix og Brenne fylt bæreposer med alt fra bøker og brettspill til ullgensere og nissepynt.

I løpet av helga skal de på en rundtur for å levere varene. Og forhåpentligvis gi noen en bedre jul enn de ellers ville fått.

MANGE VIL HJELPE: Alem Brenne putter klær og andre ting i poser, klar for å frakte det til dem som trenger det. Hun og Emma Blix står bak én av årets så langt over 1300 Finn-annonser fra folk som tilbyr julehjelp. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Julehjelp kan handle om mer enn gaver og ting

Venninnene fra Trondheim vet at det finnes folk som ikke nødvendigvis trenger ting, men en annen form for julehjelp: Nemlig selskap.

Kort tid etter at de la ut annonsen sin, ble de kontaktet av en person som slet med ensomhet nå. Personen trengte rett og slett noen å prate med.

– Da drakk vi kaffe, spiste kake og snakket. Koselig, sier Blix.

– Mange har det kanskje bedre nå enn tidligere

– Jeg tror folk er blitt mer oppmerksomme på at andre sliter, også i Norge. Og at flere gjerne kjenner på at de har så mye selv, sier Kathrine Opshaug Bakke.

Hun er produktdirektør for Finn-torget. I fjor hadde de snaut 200 annonser fra folk som tilbød julehjelp fra 1. november til og med 31. desember.

Så langt i år, en god stund før året er slutt, er antallet mer enn seksdoblet.

– Mange har det kanskje bedre nå enn tidligere, på grunn av trygg jobb og lavere rente. Noen av disse ønsker nok å hjelpe andre som ikke har det like godt, sier Opshaug Bakke.

SEKSDOBLING: Kathrine Opshaug Bakke forteller at seks ganger så mange tilbyr julehjelp i år kontra i fjor. Det er en økning også blant dem som ønsker hjelp. En del av annonsene er ikke lenger aktive, fordi julehjelpen enten er gitt eller fått. Foto: Finn

Ikke like massiv økning blant dem som ønsker hjelp

Det er fire år siden Finn-torget åpnet opp for muligheten om å be om eller tilby julehjelp. Opshaug Bakke tror økningen blant hjelpere også kan ha noe å gjøre med at flere vet om tjenesten.

I år er det en økning blant dem som ønsker julehjelp også. Men den er ikke like stor.

Over 1000 har bedt om julehjelp så langt i år – rundt 400 flere enn i fjor. Ifølge Opshaug Bakke pleier det å komme inn en del nye annonser rett før julaften fra folk som trenger julehjelp.

– Så langt er det blitt sendt 21.000 melder til brukere som ønsker julehjelp. I fjor ble det sendt 20.000 meldinger gjennom hele november og desember. Det sier jo litt at vi allerede nå er forbi det antallet, sier Opshaug Bakke.