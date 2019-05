Bunadskledd Vedum stilte Solberg til veggs om fødetilbud

Solberg var denne uka i Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund og møtte der bunadskledde aktivister som krevde svar på hvorfor lokale fødetilbud legges ned.

Onsdag ble Vedum offisielt tatt opp i den såkalte bunadsgeriljaen, og i Stortingets spørretime fulgte han opp med å spørre statsministeren om hvorvidt hun tar aktivistene på alvor.

– Nok sentralisering

– Tusenvis av kvinner og menn sier at nok er nok. Det er nok sentralisering. Vi vil ha tjenester nær der vi bor, sa Vedum.

Han fortsatte med et konkret eksempel.

– Jeg føler meg ganske trygg på at dersom det hadde kommet et forslag fra Helse Sørøst om at alle fødende i Oslo skulle transporteres til Otta for å føde der, ville statsministeren sagt at det var helt uakseptabelt. Man kan ikke transportere fødende så langt.

– Det er det som er diskusjonen her. Både på Helgeland og i Møre og Romsdal er det snakk om så store avstander som Oslo til Otta. Selvfølgelig er det uakseptabelt, og selvfølgelig er statsministeren imot å sende fødende fra Oslo til Otta. Men det er ikke noe lettere å bli transport langt om du bor på Nordmøre.

– Kan statsministeren gi et klart svar på om hun synes det er akseptabelt at flere fødende i Norge skal få en transportavstand som tilsvarer Oslo – Otta?, spurte Sp-lederen.

Debatten raser flere steder

Han følger dermed opp debatten som har rast på Nordmøre, og som nå raser for fullt på Helgeland.

På Helgeland har en ekspertgruppe anbefalt at sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned, og at det bygges ett, nytt stort sykehus i Mo i Rana.

Mange har også latt seg provosere at ekspertgruppen ikke omtalte fødetilbudet i det hele tatt i sin vurdering.

Konsekvensen, dersom forslaget blir vedtatt, er at avstanden mellom det som kan bli de to eneste fullverdige fødetilbudene på Helgeland, kan bli på 33 mil, som vil si avstanden mellom Mo i Rana og Namsos langs E6 – eller cirka mellom Oslo og Otta, som i Slagsvold Vedums eksempel.

Også i Møre og Romsdal er det forslag om å legge ned en av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, til fordel for en sammenslåing.

Det til tross for et flertallsvedtaket i Stortinget mai i år om at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger her i landet.

Bunadsgeriljaen Ekspandér faktaboks Bunadsgeriljaen en tverrpolitisk folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt fødetilbud for alle i hele landet, ifølge bevegelsens egen Facebook-side. Aktivistene kjemper for å bevare nærheten til fødetilbudet ved Kristiansund sykehus på Nordmøre. Bunadsgeriljaen har nå over 40.000 medlemmer i sin facebookgruppe. Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik, da hun ble avfotografert i bunad utenfor fødeavdelingen i Kristiansund 1. april 2019. Kilde: NTB

Bunadsgeriljaen protesterte da statsministeren besøkte Sandnessjøen. Foto: Stig Tore Skogsholm

Gikk til motangrep

Statsministeren gikk til motangrep og hevdet at de rødgrønne la ned flere fødestuer enn denne regjeringen hittil har gjort. Hun nevnte konkret at de rødgrønne hadde lagt ned i Lærdal, Rjukan, Steinkjer, Orkdal, Nordfjordeid og Valdres.

Hun pekte dessuten på at spørsmål om lokalisering ennå ikke er avgjort flere steder.

– Dette dreier seg ikke om sentralisering, men om lokalisering mellom ulike steder. For eksempel på Helgeland, der diskusjonen dreier seg om hvor på Helgeland de ulike helsetilbudene skal ligge. Der er flere alternativer oppe, og vi utelukker ingenting, heller ikke at det kan være flere enn ett sykehus, sa Solberg.

Hun understreket også at hun mener det er veldig viktig med et godt fødetilbud i hele landet, og at dette kan inneholde enten fødeavdelinger, fødestuer eller andre spesialisttiltak. Det er en trapp i dette tilbudet, sier hun.

– Den aller viktigste starten på denne trappen, er det som skjer i kommunene, hvor jordmoren som følger deg i svangerskapet klarer å se faresignaler som gjør at man finner ut om man for eksempel må sendes til Rikshospitalet hvis situasjonen tilsier det, eller om man kan føde på et sentralsykehus eller lokalsykehus.

Ekspertgruppa på Helgeland foreslår å legge ned sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen. Forslaget innebærer at Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre. Forslaget innebærer at det kun er Mo som får fødeavdeling.

– Fødselsomsorgen har blitt bedre, ikke dårligere

Slagsvold Vedum understreket også at forskningen viser at avstand var avgjørende for om en fødsel går bra eller dårlig. Han viste til tall som sier at i løpet av de siste 15 årene så har antall kvinner som føder utenfor sykehus doblet seg.

Slik svarte statsministeren:

– Den norske fødselsomsorgen har blitt bedre de siste årene, ikke dårligere. Det er færre komplikasjoner, bedre følgetjenester og langt flere jordmødre per fødende enn det har vært tidligere. Fra 2013 til 2017 har det vært en økning fra 47,3 til 72,1 jordmødre per 1000 fødende i Norge. Det er betydelig.