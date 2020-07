Det har ikke manglet på kritikk og misnøye denne sommeren mot dem som er ansvarlig for fergetilbudet i Nordland.

Overskrifter om fergekaos og passasjerer som har ventet i opptil 15 timer på kaia har preget sommeren så langt.

Fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), håper fergekaoset er over. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Nå leier fylkeskommunen inn ei ekstra bilferge fra nabofylket til en prislapp på 3.3 millioner kroner.

– Vi har snudd alle steiner som vi kan snu og brukt alle fergene vi har tilgjengelig i fylket vårt. Nå har vi heldigvis funnet ei ferge i Trondheim som vi kan sette inn på Helgeland, forteller Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Han er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel, og håper nå på bedre tider.

– Gjort alt vi kan gjøre

Ferga skal gå mellom Tjøtta og Forvik, og har plass til 105 biler.

– Dette vil bedre kapasiteten betraktelig. Vi håper dette grepet vil løse de utfordringene vi har på Helgeland.

Vevelstad-ordfører Torhild Haugann skryter av fylkespolitikerne. Foto: Benjamin Fredriksen

– Men er det virkelig nok med ei ekstra ferge?

– Nå har vi gjort absolutt alt vi kan gjøre. Det har vært en enorm økning i trafikken i Nordland i år, og det var uventet.

I tillegg flyttes ferger for å få ned ventetidene også på andre strekninger, forklarer Bentzen.

– Noe kø vil det uansett måtte være når så mange reiser. Men det er jo kjempepositivt at så mange vil oppleve Nordland.

Skryter av politikerne

Nå får politikerne altså skryt fra flere hold.

Vevelstad-ordfører Torhild Haugann er selv avhengig av ferge for å komme seg hjem.

Hun omtalte i forrige uke situasjonen på Helgeland som «kaotisk». Nå er hun langt mer positiv.

– Jeg tror dette vil løse veldig mye. Det er en ferge med god kapasitet, og jeg ser veldig lyst på fergesituasjonen for vår del.

– Burde de tatt grep tidligere?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er ikke sånn at vi har ferger på lager som kan settes inn umiddelbart. Jeg synes de har vært raske, skryter ordføreren.

Forvik fergekai på Helgeland.

Tør ikke reise med det første

En annen som er fornøyd er bonde Ken-Richard Hansen på Vevelstad.

NRK fortalte i forrige uke at han ikke turte å forlate hjemstedet i frykt for ikke å komme seg tilbake med ferga.

– Det er veldig bra at både vi og turistene tas på alvor. De som har jobbet for dette skal ha all honnør for å få det på plass på kort tid, sier han til NRK.

Likevel tør han ikke satse på en tur til bysenteret i Sandnessjøen med det første.

Bonde Ken-Richard Hansen.

– Nå har ikke den nye ferga kommet i drift ennå, vi får bare vente og se hvordan det går. Jeg ser det nok an en ukes tid før jeg legger ut på en turné.

Han håper politikerne tar lærdom av det som har skjedd i år til neste år.

– De bør starte tidligere med sommerruter, slik som før. Vi ønsker alle turister velkommen hit, men politikerne må ikke glemme oss som bor og lever her hele året.