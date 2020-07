Mandag var fergekøen fra Forvik til Tjøtta opp mot 500 meter lang, og mange ble stående igjen når ferga gikk. Derfor tør rett og slett ikke bøndene å reise fra gården og til bysenteret i Sandnessjøen.

– Nei det går ikke an. Hvis du er heldig å komme deg av gårde om morgenen når du er ferdig i fjøset, så kommer du deg ikke hjem til kveldsfjøset før kanskje neste dag, forteller fiskerbonde Ken-Richard Hansen.

Sandnessjøen ligger egentlig bare «et sveppan» unna, med en reisetid på 45 minutter ferge og 30 minutter i bil. Men Hansen vil ikke risikere å ofre dyrevelferden for en bytur.

– Det gjelder ikke bare meg, men alle som er avhengig av å komme seg tilbake innenfor rimelig tid.

Også bonde Johan Nergård på Hamnøya, kvier seg for å ta seg en bytur.

– Man kan ikke bare ta en tur til byen hvis man for eksempel trenger en ny del til en maskin. Vi klarer alltids å komme herfra. Det er på veien hjem det kan skjære seg.

En lang fergekø fra Forvik til Tjøtta. Du trenger javascript for å se video. En lang fergekø fra Forvik til Tjøtta.

Økt trafikk på veiene

Økt sommertrafikk har ført til mer belastning på enkelte plasser. Det merker bonde Ken-Richard Hansen. Fylkeskommunen har sett inn ekstra kapasitet og vurderer en ordning der enkelte har forrang i fergekøene. Foto: privat

Tidligere denne uka var det flere som måtte overnatte i bilen. Et ektepar fra Moss ventet 15 timer for å komme seg med ferga.

I fjor ble det gjort kutt på fergestrekningen og Hansen mener man må se på fergesambandet på nytt.

Fylkeskommunen har satt inn ekstra ferger og innrømmer at de ble tatt på senga av den massive økningen i sommertrafikken.

Tall fra Statens vegvesen viser at trafikken på fergestrekningen var langt lavere i fjor (se tabell).

Veitrafikksentralen melder også om økt trafikk på mange veistrekninger i hele Nord-Norge.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Statens vegvesens trafikktall for Høyholm, som er vegen sørfra til Forvik fergeleie, fra mandag. Blå tall viser trafikken på samme tid i fjor. Foto: Statens Vegvesen

Fastboende kan få fortrinnsrett på ferga

Fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland, Bent-Joachim Bentzen sier at det er en ekstraordinær situasjon på Helgeland nå.

– Veldig mange reiser og det er i seg selv positivt. Så får jo vi en del utfordringer på ferger der nå.

Fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland, Bent-Joachim Bentzen, sier de vurderer å lage en fortrinnsrett-ordning på enkelte fergestrekninger. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har prøvd en ordning i Rødøy der vi ser på muligheten for at noen får fortrinnsrett på fergene. Det er noe vi også vil vurdere i Vevelstad, gitt den situasjonen som er nå, sier Bentzen.

– Det er ikke nødvendigvis behov for det hele året, men akkurat nå så tror jeg det er verdt å se på det. For å bedre forholdene for de lokale og næringsdrivende i Vevelstad.

– Har dere innført en slik ordning i Rødøy?

– Vi ser på å innføre det. Og vi kommer mest sannsynlig til å gjøre det. Og da er det naturlig å se på det i Vevelstad også. Så må vi se på om det er innafor regelverket før det kan tre i kraft.

– Bør lokalbefolkningen ha fortrinnsrett?

– Noen vil bli misfornøyd uansett. Men når vi har næringsdrivende så må vi legge til rette for det. Så må vi se på hva slags muligheter vi har, sier Bentzen og legger til.

– Jeg forstår godt frustrasjonen hos denne bonden, og vi ønsker å gjøre noe med det. Vi må jo innrømme at situasjonen er utfordrende på Helgeland nå.

Bør enkelte få førsterett på fergeturene? Nei, førstemann til mølla Ja, fastboende bør få førsterett Ja, personer som kan vise til særskilte grunner bør få førsterett - enten man er turist eller fastboende Vis resultat

Gledelig dersom vi får fortrinnsrett

Ordfører i Vevelstad, Torhild Haugann, sier situasjonen er kaotisk.

Ordfører Torhild Haugann i Vevelstad synes det er positivt med en ordning der enkelte får fortrinnsrett på ferga. Foto: Benjamin Fredriksen

– Det er veldig positivt at mange turister ønsker å besøke vår region, men så stopper det opp på fergekaia. Det er problematisk både for turister, næringsaktører og fastboende som er avhengig av å reise med ferge, enten vi skal handle eller på jobb.

Hun mener det hadde vært veldig gledelig om det kom en ordning med fortrinnsrett på plass, slik som de vurderer i Rødøy.

– Fergene er jo helt avgjørende for at vi kommer oss til og fra, sier Haugann.